Vorbildliche Barrierefreiheit: SoVD ehrt Praxis „Alte Post“

Eine neue barriefreie und behindertengerecht ausgebaute Praxis auf der grünen Wiese zu bauen, ist immer lobenswert, aber auch naheliegend. So etwas im Obergeschoss eines über 100 Jahre alten Gebäudes mitten in der Innenstadt zu verwirklichen, ist schon eine ganz andere logistische Herausforderung. Meisterhaft gelungen ist dies in der Praxis für Allgemeine und Innere Medizin in der Alten Post. Das fängt beim barrierefreien Zugang in der Fußgängerzone an, geht weiter über einen rollstuhlgerechten Aufzug und einen Aufzug für den Liegendtransport und endet in der Praxis mit breiten, barrierefreien Türen, einem abgesenkten Praxistresen, an dem sich auch Rollstuhlfahrer angemessen empfangen sehen sowie kontrastreichen Beschriftungen an den Praxisräumen, die auch sehbehinderte Menschen lesen und erkennen können. Das ganze Paket in Verbindung mit einem großzügigen und bis ins Detail stimmigen Raumkonzept sorgt in der 600 Quadratmeter großen Praxis für eine entspannte Arbeits- und Aufenthaltsatmosphäre, die sowohl den Ärzten mit ihrem Team als auch den Patienten zugute kommt.

Seit gestern darf sich die Praxis ob ihrer besonderen Qualitäten auch Preisträger nennen. Die Praxis für Allgemeine und Innere Medizin „Alte Post“ ist die erste Gewinnerin des landesweiten Wettbewerbs „Barriefreie Arztpraxis gesucht“, den der Landesverband Schleswig-Holstein des Sozialverbands Deutschland (SoVD) und der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung ausgeschrieben haben. 100 Praxen haben sich beteiligt, 19 kamen in die enge Wahl, die Eckernförder hat die Fachjury sofort überzeugt. „Wir haben uns die Bewerbungsfotos angesehen und gesagt: Das ist die Praxis!“, sagte der SoVD-Landesvorsitzende Wolfgang Schneider, der den Preis gestern gemeinsam mit dem Vorsitzenden des schleswig-holsteinischen Hausärzteverbandes, Dr. Thomas Maurer, an das Ärzteteam Dörte Paulsen, Arnd Kummerfeldt, Dr. Alexandra Vejvoda-Köhler und Dr. Sebastian Irmer und deren Angestellten übergab. „Sie können stolz sein auf so eine tolle Praxis“, sagte der SoVD-Landeschef. Die Praxis Alte Post sei in ihrer barrierefreien Gestaltung vorbildlich und werde hoffentlich viele Nachahmer finden.

„Wenn dieser Wettbewerb dazu führt, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen angestoßen werden, schon einmal mit den kleinen machbaren Dingen anzufangen, ist viel erreicht“, erklärte Thomas Maurer. Die Praxis sein „ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man aus schwierigen Verhältnissen viel machen kann.“ Sicher könnten behinderte Patienten auch Zuhause besucht und ärztlich versorgt werden, aber der Gang in die Praxis sei für sie eben auch ein Stück Normalität und Teilhabe am Leben mit sozialen Kontakten.

Das bestätigte Hans Böttcher aus Husum, Rollstuhlfahrer und Berater der Jury, der der Eckernförder Praxis „aus der Sicht eines Betroffenen“ gratulierte. Sie verschaffe den behinderten Patienten, „die mittendrin sein wollen wie andere auch“, mehr Lebensqualität. „Wir brauchen Sie als gutes Beispiel“, um andere Praxen zu motivieren.

Arnd Kummerfeldt dankte im Namen des Ärtzteteams für die Auszeichnung. Man habe „unzählige Stunden“ in die Planung der Barrierefreiheit gesteckt und sei dabei vom damaligen Eigentümer Günter Haß und dem Architekten Stefan Rimpf großartig unterstützt worden. Herausgekommen sei ein Ergebnis, „über das wir sehr glücklich sind. Wir empfinden eine tiefe Dankbarkeit, hier zu arbeiten und haben für unsere Patienten eine gute Umgebung geschaffen“, sagte Kummerfeldt. Er erwartet, dass der Bedarf für barrierefreie Praxen deutlich zunehmen wird.

von Gernot Kühl

erstellt am 28.Jan.2017 | 06:27 Uhr

