kadett auf hoher See : Von Eckernförde ans Ende der Welt

Eckernförde | Sascha Hehn ist ein begeisterter Kreuzfahrer – aber eben nur im Fernsehen. Der gebürtige Eckernförder Marcel Tiekwe hat ihm da einiges voraus.

Zum Beispiel den Dienst bei der Deutschen Marine. Davon vier Jahre auf dem „Navy-Traumschiff“ Gorch Fock. An Bord der traditionsreichen Bark wuchsen ihm nicht nur Seebeine. Im Laufe der Jahre arbeitete er sich sogar zum Ausbilder hoch. Der Offiziersnachwuchs ging quasi auch durch seine Hände. Bis seine uniformierte Zeit abgelaufen war und Tiekwe nach neuen beruflichen Perspektiven Ausschau halten musste.

Und die gab es noch reichlich Ende 2010, denn der Verband Deutscher Reeder rührte die Werbetrommel für den Seemannsberuf. Besonders den mit Fachhochschulstudium für den Maschinen- und Brückendienst als Ingenieur oder Steuermann. Mit besten Stellen- und Gehaltsaussichten. Das klang verlockend, und so bewarb er sich.



Karrieresprung

Nach Bordpraktika auf einem Containerfrachter in Nord- und Ostsee und bei der Lotsenbrüderschaft Kiel zog er eine Art erste Bilanz. „Der Job gefiel mir“, sagt der 30-Jährige heute und schrieb sich an der Fachhochschule Flensburg ein. Drei Jahre drückte er an der Förde die Schulbank im Studiengang Seeverkehr, Nautik und Logistik. Im August 2015 wurde ihm schließlich nach umfangreichen Prüfungen und einer Diplomarbeit das Steuermanns-Patent ausgehändigt. Darauf war er sehr stolz.

„Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise!“, summte er vor sich hin, als er auf der Fahrt über den Nord-Ostsee-Kanal wieder nach Hause fuhr. Und gleich zwei machten es dann tatsächlich: die Kapitäne Willem und Bernd Blanck. Die Schiffseigner der in Stralsund beheimateten „Fredo“ wollten dem jungen Mann eine Chance geben: Marcel musterte auf ihrem 1600-Tonnen-Küstenfrachter an, und zwar als Zweiter Offizier. Ein echter Karrieresprung. Mit Getreide schipperte er fortan zwischen Nord- und Ostseehäfen hin und her – und dabei auch immer durch den Nord-Ostsee-Kanal. Die Blancks führten ihn in den verantwortungsvollen Beruf ein und ließen ihn schließlich auch den Frachter allein fahren. Das machte ihn sicherer und selbstbewusster.



Rund um Afrika



Nach einem halben Jahr Brücken-, Ladungs- und Wachdienst sanken die Frachtraten in den Keller, „Fredo“ blieb öfter am Kai liegen, als dass sie fuhr. Den Blancks ging das Geld aus, um Marcel Tiekwe bezahlen zu können. Da war guter Rat teuer. Wie ein Geschenk des Himmels kam Phoenix Reisen Bonn daher und bot ihm eine Chance. Allerdings nur als gering bezahlter Kadett auf dem 231 Meter langen Kreuzfahrtschiff „Artania“. Das hieß für ihn wieder ganz unten anfangen und Uniform tragen wie bei der Marine. Aber das kannte er ja und sagte sich: „Besser als an Land rumsitzen und warten.“ Vor allem würde er die Welt kennenlernen, nicht nur Häfen zwischen Danzig, Stettin und Oldenburg. Er schlug dafür sogar ein zweites attraktives Angebot aus: ein Kommando gleich als Erster Offizier auf einem Küstenmotorschiff. Immerhin warten zurzeit 200 Seefahrtsschul-Absolventen auf einen Bordjob, den es nicht (mehr) gibt. Perspektive: null.

Marcel jedoch durfte sich auf sommerliche Skandinavien-Reisen freuen, die bis nach Spitzbergen führten, doch als die „Artania“ schließlich mit ihm in Genua ablegte, ging es zu einer 66-tägigen Afrika-Umrundung. Kein Frachter hat so einen Törn auf seinem Plan. Atlantik, Indischer Ozean, Rotes Meer, Mittelmeer – eine Palette von Fahrtgebieten, wie man sie selten unter einen Hut bekommt. Dazu eine Umrundung des Kaps der guten Hoffnung, zwei Mal Äquator-Überquerung, Suezkanal. Ganz abgesehen von -zig Landgängen, wobei er an einigen auch als freiwilliger Busbegleiter teilgenommen hat, in exotischen Regionen: ob auf St. Helena, in Namibia, Südafrika, Mosambik, Mauritius, Réunion, Madagaskar, auf den Seychellen, in Oman, Jordanien, Israel oder Malta – Gebiete, wie sie von Klima und Vegetation her nicht unterschiedlicher sein können.



Weltweit Erfahrungen sammeln



Auf der Brücke wird er gefordert durch seine achtstündige Seewache pro Tag, Kartenkorrekturen, Vorbereitung der Seereisen, Sicherheitschecks, Reports, Tenderboot fahren, Gerätekontrollen und mehr. Eine Fülle von Aufgaben, die er korrekt und noch zusätzlich erledigen muss. In mancherlei Hinsicht geht das über die Tätigkeiten eines Kadetten weit hinaus. Einer wacht darüber ganz besonders: der Staff-Kapitän, der eine Beurteilung erstellen muss. Wenn ihm zum Beispiel die Nase eines Kandidaten nicht passt, kann das unangenehme Folgen haben: zum Beispiel kein Vorschlag zur Beförderung zum Dritten Offizier. Der Reederei kann’s recht sein, spart sie doch auf diese Weise Gehaltskosten. Es gab Fälle, da musste ein Kadett zwei Jahre warten, bis er aufrücken durfte.

Sechs Monate sind um, Marcel geht in Urlaub. Er will noch eine Weltreise auf der Phoenix-Schwester „Albatros“, die wie das vierte Phoenix-Schiff „MS Deutschland“ auch schon vor Eckernförde zu Anker lag, mitnehmen: „So schnell und so problemlos werde ich nicht mehr nach Australien oder Neuseeland kommen.“ Und vor allem unschätzbare Erfahrungen sammeln können. Noch ist er ungebunden und braucht auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Aber er muss sein Patent „ausfahren“, wie es heißt, zwei Jahre Fahrtzeit nachweisen, ehe er die Stufe zum Ersten Offizier anpeilen kann. Vielleicht mit Aussicht auf Kapitän oder Lotse. „Mal sehen“, sinniert Marcel Tiekwe, „welche Chancen einem dann noch in der deutschen Seefahrt geboten werden“.