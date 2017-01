Serienauftakt : Vom Fischerdorf zum Medizinzentrum

vergrößern 1 von 5 Foto: Archiv Helios (3) 1 von 5







Damp | Medizin – Gesundheit – Erholung – diese drei Säulen bilden die Basis für den Standort Damp. Als Arbeitgeber von gut 1100 Menschen in der Region sind die Helios Ostseeklinik Damp, die Helios Rehaklinik Damp und das Ostsee Resort Damp einschließlich weitere Bildungs- und Versorgungsangebote ein Schwergewicht – weit über die Landesgrenzen hinaus. Jahr für Jahr zieht es viele zigtausend Patienten und Urlauber an die Ostsee in Schwansen. In einer neuen EZ-Serie wird der Standort Damp, weit ab von Ballungszentren direkt an der Ostsee, und seine besondere medizinische Bedeutung vorgestellt. Im ersten Teil geht es um den Start Ende der 60 Jahre und die Verwandlung vom Fischerdorf Nieby zum Zentrum für Medizin und Erholung.

Dass sich der Standort so entwickelt hat, ist auf die Weitsicht einiger Personen zurückzuführen, „die stets eine Weiterentwicklung im Verbund mit Visionen für den Standort im Sinn hatten“ – das sagt einer, der es wissen muss: Christian Kreische. Seit 1995 arbeitet er in Damp, seit 2011 ist er Geschäftsführer der Helios Ostseeklinik Damp.

Deutschland boomt. Ende der 60-Jahre zieht es die Menschen vom Land zu den Arbeitsplätzen in den Ballungszentren. Mit dem Wegzug aus dem ländlichen Raum erhöht sich der wirtschaftliche Druck auf die bestehende ländliche Infrastruktur. Hoffnung weckt die Aussicht auf den Tourismus. Diese Chance erkennt auch die Gemeinde Damp und beginnt mit der Planung zur Umwandlung des Fischerdörfchens Nieby zum gewerblichen Ferienzentrum.

Das Land Schleswig-Holstein erkennt die Chancen ebenfalls. Um die Landschaft zu schützen, soll der Tourismus in wenigen Zentren und Standorten gebündelt werden. Einer davon ist Damp. Zugleich gilt das Vorhaben in Damp als Mittel, der Strukturschwäche der Region entgegen zu wirken und Impulse zu geben, sagt Horst Böttcher, seit 1994 Bürgermeister der Gemeinde Damp. Dafür stellt das Land Fördermittel in Aussicht. Ab 1967 wird auf der Basis eines Modells des Architekten Otto Schnittger und eines landesplanerischen Gutachtens die Realisierung gestartet. Die Gemeinde Damp gibt im Dezember 1968 grünes Licht für die Planung des Ostseebads auf 65 Hektar. Das Areal, „eine grüne Wiese mit salzhaltigem Boden“, wie sich Böttcher erinnert, wird von der Gemeinde erworben.

Neben der öffentlichen Förderung des Landes sorgt die Dr. Rüger Gruppe Köln für das private Kapital und übernimmt den Bau des Ostseebads. Die Rüger Gruppe gründet die Ostseebad GmbH & Co. KG als Bauträger und späterer Bewirtschafter im September 1969. Die Kurbetriebe Damp, eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde Damp, wird im April 1970 gegründet. Über die Errichtung, Vermietung und Verpachtung von Anlagen werden langfristige Verträge zwischen den Betreibern und der Gemeinde geschlossen, die noch heute Gültigkeit haben. „Die Entwicklung des Standortes ist ein Erfolgsmodell“, stellt Kreische fest.

Mit dem ersten Rammschlag am Niebyer Strandwall beginnt im November 1969 nicht nur der Bau des Yachthafens, sondern auch der Bau der Anlagen im Ostseebad. Richtungsweisend wird das neue Ferienzentrum „Ostseebad Damp 2000“ benannt. Am 13. Juni 1973 wird es eröffnet, Roberto Blanco singt. Ab 1987 heißt der Standort nur noch „Ostseebad Damp“. Im ersten Gebäude (Planungsname Haus Klabautermann), das heutige Ostseehotel ziehen schon die ersten Urlauber ein, da wird schon das zweite sternförmige Gebäude (Haus Störtebeker, heute Haus Passat) hochgezogen. Und auch Sternhaus Nummer drei (Haus Moby Dick), die Ostseeklinik, ist schon im Bau. Auch dort sollen Ferienappartements entstehen.



Anfang der 70 Jahre erkennen die Betreiber des Standortes, dass eine ausschließlich touristische Nutzung der drei Häuser mit je fast 800 Appartements und Hotelzimmern nicht zu realisieren ist. Noch während der Bauphase von Haus drei wird umgeplant. Die Idee: Es soll Medizin nach Damp kommen.

Über Rudolf Clausmeyer und die Dr. Rüger Gruppe wird Prof. Dr. med. Hannes Schoberth gewonnen. Er ist angesehener Facharzt für Orthopädie und Mannschaftsarzt der Deutschen Fußball Nationalmannschaft. Ab 1971 steht Schoberth der Planung zum Aufbau einer sportmedizinischen Fachklinik für Hochleistungssportler im dritten Sternbau zur Seite. Ab 31. März 1973 leitet er die Ostseeklinik Damp. Doch auch hier erkennt man schnell, dass eine Belegung der Klinik nicht nur Sportlern vorbehalten sein sollte. Zugleich zieht der damals bundesweit bekannte und anerkannte Mediziner viele Patienten an, die sich von ihm und seinem Ärzteteam behandeln lassen wollten. Im April 1975 wird die Fachklinik für Sportmedizin zum Fachkrankenhaus.

Parallel dazu wird im zweiten Stern-Gebäude eine Kur- und Rehaklinik eingerichtet. Statt Urlauber werden dort Patienten einquartiert, die in der benachbarten Fachklinik operiert werden. Die Nachfrage steigt. Der gute Ruf der Klinik führt nicht nur weitere anerkannte Fachärzte nach Damp – was noch heute gilt, so Kreische –, sondern auch mehr Patienten aus der ganzen Republik. Der Bedarf an Betten für die Rehabilitationen steigt, so dass 1986 im Ostseehotel eine der drei Achsen ebenfalls der Rehaklinik zugeschlagen und umgebaut wird. Es entsteht das Haus Pamir. Damit sind die drei Säulen des heutigen Standortes aus Medizin, Gesundheit und Erholung begründet.

Die Betriebe im Ostseebad Damp werden in einer GmbH & Co. KG geführt. Im Management sind zunächst Dr. Walter Wübben und Dr. Wolfgang Hoppe als Geschäftsführer tätig. „Sie zeigten Pioniergeist“, sagt Böttcher und erinnert sich auch noch gut an den inzwischen verstorbenen Thorben Freund sowie Dr. Carl Herrmann Schleifer, den letzten Geschäftsführer der Damp Holding, bevor die Aktienmehrheit der Damp Holding AG 2011 von den Helios Kliniken erworben wird.

Infos Damp



Ostseeressort:

> Neben dem Ostseehotel werden 552 Ferienhäuser, ein Yachthafen (500 Liegeplätze) und ein Kongresszentrum gebaut.

> 1989 wird das Badeparadies Aqua Tropicana eingeweiht.

> Bis 2001 stehen 2700 Gästebetten in 48 Hotelzimmern und 690 Ferienwoh./Ferienhäuser zur Verfügung. Es werden über 600 000 Übernachtungen im Jahr gezählt.

> 2013 werden 70 moderne Ferienhäuser gebaut und 156 alte abgerissen.

> 2016 werden 65 000 Übernachtungen im Ostseehotel, 28 300 in den Ferienh. gezählt. Das Fun & Sport Center wird von 26 300 Gästen besucht und ins 2014 eingeweihte Entdeckerbad kommen 119 200 Besucher.

Ostseeklinik:

> 1973 Gründung als Klinik für Sportmedizin

> 1975 Erweiterung um 100 Betten, Versorgung für die Region als Fachkrankenhaus

> Heute werden in der Spezialklinik für Wirbelsäule und Gelenke im Jahr über 16 500 Patienten aus dem In- und Ausland behandelt. Rund 10 000 Patienten werden ambulant versorgt, gut 6500 stationär.

> 4700 Operationen im Jahr, Schwerpunkt ist der Gelenkersatz.

> Seit 1975 wurden in der Klinik rund 82 000 Patienten mit Endoprothesen versorgt.

Reha-Klinik

> Klinik startet 1974 mit einer Konzession für 470 Betten.

> 1986 Erweiterung um das Haus Pamir.

> Heutige Konzession beläuft sich auf 790 Betten. Damit ist sie die zweitgrößte Rehaeinrichtung Deutschlands.

> Jedes Jahr werden über 11 000 Patienten behandelt.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 14.Jan.2017 | 06:48 Uhr

