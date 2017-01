Reitsport : Volks- und Reiterfest hat Bestand

vergrößern 1 von 3 Foto: Tüxen 1 von 3

Loose | Eine Ära ging am Freitagabend bei der Hauptversammlung des Reiterclubs Loose zu Ende. Vorsitzender Robert Blender gab den Vorsitz an Peter Thiesen ab. Weitere zentrale Themen einer von Harmonie geprägten Jahresversammlung des 99 Mitglieder starken Clubs waren die Installation eines neuen Vorstandspostens und die Fortsetzung des Volks- und Reiterfestes.

Mit einem einhelligen Votum der rund 30 anwesenden Mitglieder wurde Peter Thiesen zum neuen Vorsitzenden gewählt, nachdem Robert Blender sich nach 18 Jahren Führungsarbeit nicht wieder zur Verfügung stellte.

Zuvor aber begrüßte Blender den Looser Bürgermeister Gerhard Feige, der in seinen Grußworten dem scheidenden Vorsitzenden für seine ehrenamtliche, von seiner stets Familie unterstützt, langjährige Vorstandstätigkeit dankte. „Du hast dich stets bemüht, allen gerecht zu werden. So etwas über 18 Jahre zu leisten geht nur, wenn die Familie dahintersteht“, sagte Feige.

Robert Blender erinnerte noch einmal daran, dass er vor 18 Jahren den Vorsitz von Hermann Lassen übernommen hat, dass das Volks- und Reiterfest in den Jahren auf drei verschiedenen Plätzen veranstaltet wurde. Zugleich dankte er allen Sponsoren und Helfern, die dazu beitrugen, dass die Veranstaltungen so immer wieder aufs Neue gelang.

„Das zurückliegende Jahr war leider sehr enttäuschend. Dass die Entlastung des Vorstands nicht erfolgte, hat mich sehr getroffen“, begründete der scheidende Vorsitzende seinen Entschluss, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Im Vorjahr hatte es offenen Fragen gegeben, die aber in einer zweiten Versammlung geklärt werden konnten (wir berichteten). Kassenwart Werner Bremer präsentierte der Versammlung einen positiven Kassenbestand, bestätigt von Kassenprüfer Gustav Hameister, der auch die Entlastung des Kassenwarts und Vorstands beantragte. Diese erfolgte einstimmig.Das Volks- und Reiterfest, die zentrale Veranstaltung des Reiterclubs, wird es auch in Zukunft geben. Die 66. Auflage des Festes wird am ersten Wochenende im Juli auf der Ströh-Koppel ausgetragen. Nun bei anhaltend schlechtem Wetter kann alternativ auf die Schramm-Koppel ausgewichen werden, verständigte sich die Versammlung.

Zustimmung gab es von den Mitgliedern auch für die Schaffung eines neuen Vorstandsposten. So wird es künftig einen technischen Leiter im Vorstand geben. Die Wahl fiel auf Richard Schramm.

„Das Reiterfest und die Reiterei stehen“, verkündete Richard Schramm, als neuer technischer Leiter. Ihm liegt eine Verjüngung des überalternden Vereins sehr am Herzen. „Wir sollten versuchen, junge Reiter an den Verein zu binden, um junges Blut zu bekommen.“ In diesem Zusammenhang erinnerte er auch an die Neuauflage des Schwansen Cups, wo gezielt der reiterliche Nachwuchs gefördert werde. Der neue Vorsitzende erinnerte in seinem Grußwort an die zahlreichen, von Robert Blender initiierten Veranstaltungen und dankte ihm und seiner Frau Astrid mit Blumen und Präsenten für den Einsatz für die Reiterei und den Reiterclub.Bei den Wahlen wurden folgende Positionen neu besetzt: Vorsitzender: Peter Thiesen, Technischer Leiter: Richard Schramm, zweite Kassenwartin: Kathrin Jürgensen und zweiter Kassenprüfer: Hauke Lassen.

