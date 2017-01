Theaterpremiere : Vier Frauen und ein Schlawiner

1 von 1 Foto: Fries 1 von 1

Loose | Plattdeutsches Theater ist ein Straßenfeger. Auch in der Bürgerbegegnungsstätte Loose gab es keinen freien Platz mehr. Wenn die „Snutensnackers Loos - Kleines Theater ganz groß“ ihre Theaterzeit beginnen ist es über die Region hinaus bekannt. Mit der Komödie in zwei Akten „So en Slawiner“ von Pierre Chesnot, plattdeutsche Übersetzung von Stephan Oldenburg brillierte Wilfried Langusch in der Rolle des Schwerenöters Frank Denker, der seinen 60. Geburtstag feiert.

Sein Monolog im Scheinwerferlicht gab den Zuschauern Einblick in seine verwirrenden Liebesbeziehungen. Er hat sein Leben mit Exfrau Ilka (Heidi Koch-Mehlert), Ehefrau Kirsten (Sieglinde Andersen) und Geliebte Barbara (Nicole Pawelbereichert) bequem eingerichtet. In Erinnerung schwelgend denkt er an Ilkas Kochkünste, vor 20 Jahren ließ er sich scheiden, da Kirsten die gemeinsame Tochter Vera erwartete. Ilka hat dafür Verständnis, mit der Zeit sind aus den beiden Frauen beste Freundinnen geworden. Doch da Kirsten ihren Strickkünsten mehr Erotik entnehmen kann als für ihn, sind die Gefühle füreinander „ut grote Füer n‘ lüttje Flamm“ geworden. Bei einem Autounfall lernt Frank Denker seine Geliebte Barbara (Nicole Pawel) kennen und besorgt ihr eine Wohnung ganz in seiner Nähe. Alles läuft gut, doch auch diese Liebe scheint erloschen, denn Barbara hat vor drei Monaten das Stricken angefangen. Wenn Frank eines nicht leiden kann, dann sind es strickende Frauen, die sich nichts Schöneres vorstellen können, als einen „kommodigen“ Abend auf dem Sofa. Nun schwärmt er von seinen Plänen, mit seiner neuen jungen, 27-jährigen Freundin Merle Sötermund, gespielt von Anne-Mayken Peters, in Afrika ein neues Leben zu beginnen. Die Flugtickets sind gekauft, der Koffer ist gepackt. Während Kirsten die Geburtstagstorte mit „Slaagermaschü“ bestellt und Ilka bei den letzten Vorbereitungen für die Schlawiner-Geburtstagsparty hilft, taucht überraschend Geliebte Barbara als heulendes Elend auf und will sich aus Verzweiflung in der Wohnung ihres Geliebten umbringen.



Alkohol, Pistolen und ein vorgetäuschter Herzinfarkt

Das Publikum erlebt ein komödiantisches Wechselspiel der Gefühle und hat viel zu lachen. Die Schauspieler schaffen es, die Verwirrungen mit viel Humor an die Zuschauer zu bringen. Die umsichtige Ilka gelingt es, die Selbstmordgedanken von Franks Geliebten zu entkräften. Richtig turbulent erleben die Besucher den zweiten Akt. Ehefrau Kristen ist ihrem Mann auf die Schliche gekommen und bestellt seine junge Freundin Merle ins Haus. Überraschender Geburtstagsbesuch von Franks Freund Paul (Fynn-Niklaas Peters) und seiner Frau Eva (Sara Roby) sorgen für weitere Aufregung. Nun geht es drunter und drüber, als alle aufeinander treffen. Geliebte Barbara ist sturztrunken, es wird gerangelt und Pistolen gezückt bis der Slawiner Frank einen Herzinfarkt vortäuscht und in Ohnmacht fällt. Nach langer Zeit tritt Ruhe im Haus von Kirsten und Frank ein, die Besucher verlassen die Party. Nachdem sich das Ehepaar umarmt hat, vergisst der Slawiner kurze Zeit später nicht, sich auf neue Abwege zu begeben. Er ruft Eva an: „Morgen um zwölf ist Treffpunkt!“

„So en Slawiner“ ist nicht nur ein komödiantischer Schwank, sondern wie aus dem Leben gegriffen. Den Darstellern gelingt es grandios Franks Geheimhaltungstaktik und die Aufklärungsarbeit der Frauen parallel darzustellen. Jedes Ensemble- Mitglied hatte seine Rolle gefunden und mit viel Mimik und Gestik erfüllt. Der anhaltende Applaus belohnte die Darsteller für die gelungene, anspruchsvolle Premiere. Weitere Termine für Aufführungen unter: www.vfl-snutensnackers .





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen