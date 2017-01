Mühlenverein : Viel Regen – weniger Mühlengäste

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Rieseby | Ohne größere Schäden, dafür mit etwas weniger Besuchern als im Vorjahr endete das Jahr 2016 für den Verein für Museums- und Chronikarbeit in Rieseby an der Mühle Anna. Beim Blick zurück muss Vorsitzender Karl-Heinz Lappöhn einräumen, dass das Wetter wiederholt die Besucher abgehalten hatte, die 1911 errichtete Mühle samt Museen zu besuchen.

Die Aufzeichnung weist 2800 Besucher auf, die vor allem am Deutschen Mühlentag, traditionell der Pfingstmontag, die Anlage in Rieseby Norby besuchten. In den Vorjahren waren es mehr gewesen, was Lappöhn, wie beim traditionellen Standmotorentag im September, auf sehr nasses Wetter zurückführt. Es fehlten die, die mit den Rädern Zwischenstation an der Mühle machten.

Deutlich gestiegen ist die Zahl der Trauungen. Sie stieg von 23 in 2015 auf 35 im Vorjahr. „Das freut uns sehr“, sagt Lappöhn, dadurch wird die Mühle landesweit bekannt. Zum festen Besucherstamm der Mühle gehören die Schüler der Waldorfschule Eckernförde. Erstmals nutzten auch die Schüler der dänischen Schule Ascheffel das Museum, dass dank der Ehrenamtlichen zum Leben erweckt wird. So erlebten die Kinder in der kleinen Feldschmiede, wie glühendes Eisen gestaltet wird oder in der Stellmacherei, wie das traditionelle Handwerk aussieht, berichtet Lappöhn. Sie würden gerne mehr Klassen das alte Handwerk zeigen, das interessiert die Kinder. Auch fünf Reisegruppen und Busfahrten hatten die Mühle als Ziel.

Zehn Mitstreiter gehören zum festen Kern der Ehrenamtlichen, die sich jeden Dienstag (8 bis 12 Uhr) an der Mühle treffen. „Es läuft sehr gut“, berichtet Lappöhn. Zu tun hätten sie immer. So musste im Vorjahr ein stark durch gebogener Dachbalken in der Alten Sägerei mit Hilfe von zwei Wagenhebern gerichtet werden. Ein halbes Jahr lang dauerte der Prozess. Heute ist das Dach wieder stabil. Neue Balken zogen sie auch in der Werkstatt ein, wo morsche Hölzer ersetzt werden mussten. „Uns macht das Spaß, und der Gemeinde als Eigentümer der Anlage, spart es viel Geld“, so Lappöhn.

Besonders froh sind die Mühlenfreunde über neue Exponate. So spendete ihnen der ehemalige Gastronom Claus-Dieter Prosch aus Sieseby eine Reihe historischer Objekte. Besonders eine gut 100 Jahre alte Bandsäge Marke Eigenbau steht nun in der Stellmacherei in Rieseby. Als Antriebsräder wurden Wagenräder verwendet, berichtet Lappöhn von dem einzigartigen Stück. Von Prosch bekamen sie auch ein Telefon aus dem Jahr 1902, das ehemals im Haus des Herzogs zu Schleswig-Holstein seinen Dienst tat. „Es ist sehr gut erhalten und etwas ganz Besonderes“. Dafür war auch schon ein Fernsehteam angerückt und hatte gefilmt.

Neu in die Ausstellung historischer Handwerke wurde auch eine so genannte Zupfmaschine aufgenommen. Die hatten die Riesebyer vom Mühlenverein in Nübbel erhalten. Mit ihr wurde Rosshaar oder Hanf in feine Fäden gezupft, die dann als Füllung in Polster und Sättel eingearbeitet werden. „Der Austausch der Mühlenvereine ist gut“, blickt Lappöhn zurück. Zugleich aber stellen sie alle fest, dass es immer schwerer werde, Mitglieder zu gewinnen, die die historischen Handwerke und Werkzeuge aufheben und pflegen. „Die Zukunft der Mühlenvereine steht in den Sternen.“

Etwas ruhiger geworden ist es in der Sparte der Standmotoren. So war im Vorjahr mit großer Hoffnung ein Ecke-Motor erworben worden, der aber nach wenigen Betriebsversuchen wieder in Zwangspause ging. Nun muss der Verein ein neues Pleuellager gießen. „Das ist relativ einfach, aber es kostet Zeit“, so Lappöhn. Und auch der Saviem-Motor nach MAN-System macht eine Zwangspause. Bei dem Motor hatte sich erneut eine Reglerstange festgefahren. Beide Motoren sollen spätestens 2018 beim nächsten Standmotorentag wieder laufen, verspricht Lappöhn.

Einen Wechsel gab es in der Organisation der Mühlenfahrten. Nach der 40. Fahrt im Vorjahr nach Leipzig übergaben Gerda und Johann Kempe die Organisation an Helga und Horst Lemburg. In diesem Jahr geht die Fahrt vom 26. bis 30. Juli nach Cochem an der Mosel.

Mit dem traditionellen Punschnachmittag am vierten Advent hatte der Veranstaltungsreigen im Vorjahr geendet. Dabei konnte der Mühlenverein eine Spende über 400 Euro von Heidi und Holli Schröder aus dem Atelier im Mühlenhaus aus deren Weihnachtsverlosung in Empfang nehmen. „Die Zusammenarbeit ist sehr gut, es macht Spaß. Wir sagen Danke“, so Lappöhn.

Auch wenn die Mühle Anna erst wieder am 1. April öffnet, so wird bereits an diesem Donnerstag, 19.30 Uhr zum Plattdeutschen Abend eingeladen. Neben Geschichten, vorgelesen von Helga Lemburg und Edith Lappöhn, wird das Ensemble Querfeldein den Abend begleiten. Weitere Vorträge sind in Arbeit.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 25.Jan.2017 | 06:27 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen