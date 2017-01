Empfang : „Verein ist kein Dienstleister“

vergrößern 1 von 3 Foto: dis (2) 1 von 3

Loose | „Ein Verein ist kein Dienstleister“, stellte Alfred Schneider, Vorsitzender des VfL Loose beim Neujahrsempfang in der BBS gestern fest. Vielen Bürgern, gerade jüngeren, fehle die Bindungen und die Identifikation mit ihrem Verein, sagte er und dankte im Gegenzug all denen, ob Mitglied oder Förderer, die im abgelaufenen Jahr wieder für den Verein und seine zahlreichen Sparten da waren.

Rund 40 Mitglieder, Gäste und Vertreter von Vereinen und Verbänden, waren in die BBS gekommen und quittierten Schneiders Feststellung, dass ein Sportverein nur dank Ehrenamtlicher, der Sparten- und Übungsleiter und des Vorstandes überhaupt funktionieren könne, „und das für nur 8 Euro Beitrag im Monat“, mit Applaus. Nur seinen Beitrag zu zahlen und Spartenangebote zu nutzen, würde auf Dauer nicht reichen, da ein Verein immer auch das Ehrenamt benötige. „Das Ehrenamt ist unbezahlbar“. Der VfL habe, wie viele andere Vereine und Verbände auch, Probleme, aktive Mitglieder zu gewinnen. So sank die Zahl der Mitglieder auf 171, wie Schneider berichtete. Gut entwickelte sich das Kinderturnen, so Schneider. Dort gelänge es auch, Eltern für den Verein zu gewinnen. Es bleibe eine Herausforderung und dauernde Aufgabe, Bürger für die Mitarbeit zu gewinnen, vor allem aber den Spaß an Sport und den Angeboten des Vereins zu vermitteln. Daran werde der Vorstand arbeiten und auch auf die Unterstützung der Mitglieder setzen.

Für seine 60-jährige Mitgliedschaft wurde in Abwesenheit Adolf Engel geehrt. Ebenfalls mit der goldenen Ehrennadel wurden Heinke und Heinrich Ewers ausgezeichnet. Das Paar gehört dem Verein seit 50 Jahren an. Auf 30 Jahre im VfL blicken Birgit Peters und Sieglinde Andersen zurück. Sie erhielten die silbere Ehrennadel.

Besonders lang war die Liste der Mitglieder, die für ihre 20-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden. Sie waren 1996 im Zuge der Einweihung der neu gebauten Bürgerbegegnungsstätte samt Sporthalle eingetreten, so Schneider. Viele neue Sparten wurden gegründet, die noch heute von der Halle profitierten. Geehrt wurden: Elke und Burkhard Römer, Edda und Jens Rennwald, Wiebke und Hans-Jürgen Mordhorst, Wiebke Kosenitzky, Ilse und Klaus Gussinat, Käthe Ehrens, Ilse Diedrichsen, Veronika Behrens und Meike Anderson. 20 Jahre gehören auch Annegret und Dieter Staack, Elke Kumke und Helmut Hand dem Verein ein. Sie waren nicht anwesend.

Eine besondere Ehrung und Anerkennung hatte der Vorstand für Edeltraut Langusch und Elke Römer vorgesehen. Sie leiten seit 20 Jahren die Kinder- und Jugendtheatergruppe der Snutensnakers unter dem Dach des Vfl. „Der Verein ist für uns wie eine Familie“, sagte Langusch. Die Gruppe war aus der 1987 von Heinke Röhling und Edeltraut Langusch gegründeten Kinder-Gesang-Gruppe hervorgegangen.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 09.Jan.2017 | 06:48 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen