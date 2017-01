Silvesterlauf in Damp : Über 100 flinke Beine an Silvester

1 von 1 Foto: Fries 1 von 1

Kein Bilderbuchwetter, keine schöne Aussicht auf die freie Ostsee, das Ostseebad Damp lag am Silvestermorgen im tiefen Nebel. Nass und kalt zeigte sich der letzte Tag im Jahr 2016 und zog dennoch zahlreiche laufbegeisterte Sportler in das Fun und Sport Centrum. Traditionell gehört der Silvesterlauf seit gut zehn Jahren zu Damp wie Ostsee, Wind und Wellen. Schnell füllte sich die Halle am Meldeschalter. Die Organisatoren Lars Lehmann-Freynhagen und Paco Junge vom Ostsee-Ressort hatten alle Hände voll zu tun, 53 Läufer und Läuferinnen trugen sich in die Liste ein. Am Ende wird aus der Meldeliste per Losverfahren Gewinner gezogen.

Bürgermeister Horst Böttcher erläuterte die Laufstrecke. Zweimal sollte die Strecke vom Entdeckerbad an der Promenade entlang bis zum Hafen und auf dem Fahrradweg wieder zurück gelaufen werden. Rund fünf Kilometer, alles war erlaubt – laufen, walken, gehen. Böttcher: „Hier geht es nicht um die beste Zeit läuft, sondern darum, gemeinsam mit Spaß und ohne Zeitdruck den Silvesterlauf erleben. Es gibt keine Sieger und Verlierer.“ Der Gemeindechef ist gutes Vorbild, er hat selber die Laufschuhe an und wird das Ostseebad mit umrunden. Für den aktiven Sportler keine Hürde, immerhin betreibt er seit mehr als 30 Jahren Laufsport und ist auf vielen Veranstaltungen unter anderem beim Lauf zwischen den Meeren, dem Eckernförder Stadtlauf oder dem Kappeln Rund kein Unbekannter. Die Stimmung in der Halle vor dem Start war gut, ob Gäste oder Bürger oder Nachbargemeinde, schnell kam man ins Gespräch. „Genau das macht es aus, das Zusammengehörigkeitsgefühl“, sind sich die zehn Läufer der Freiwilligen Feuerwehr Damp-Vorgelsang-Grünholz, einig.

Mit von der Partie ist Finn Staugaard (10). An seiner Seite hat er einen starken Laufpartner Golden Retriever Rüde Friedo (4): „Ich freue mich darauf, dabei sein ist alles.“ Jule Leckband (14) lässt heute die Inliner zu Hause und setzt auf ihre flinken Beine, durchtrainiert ist sie allemal. Für die Urlauber Jörg Aschenbrenner (38) und Juliane Scheithauer (35) aus Frankfurt ist der Silvesterlauf eine tolle Idee: „Wir sind hier in Danp zwar das erste Mal dabei, aber schon mehrfach an Silvester gelaufen. Die Stimmung hier ist super.“

Dann endlich ging es los: Rasch löste sich die geballte Menschenmenge auf. Strahlende Gesichter im Nebelgrauen auf der Umrundung vom Ostseebad. Für alle lockte am Ende eine warme Dusche und heißer Tee. Im Losverfahren gewann René Zabel zwei Stunden Nutzung in der Beachhalle des FSC, Susanne Pohl kann sich über einen Kletterkurs freuen und Jens Rethwisch darf sein Können im Bogenschießen erproben. Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden.

Bürgermeister Horst Böttcher hat noch ein Ass im Ärmel, am 9. Juli startet zum ersten Mal der Ostseeman-Halb-Triathlon in Damp. Rund 800 Teilnehmer werden erwartet. Wer mitmachen möchte kann sich unter www.ostseeman.de informieren und anmelden.