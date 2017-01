Ratsversammlung : Susanne Molt wechselt von der FDP zum SSW

1 von 1 1 von 1

Eckernförde | „Ich erkläre mit sofortiger Wirkung meinen Beitritt zur SSW-Fraktion“. Mit diesem Satz informierte Susanne Molt gestern gegen 18 Uhr die Mitglieder des Hauptausschusses über ihren Wechsel von der FDP zur Partei der dänischen Minderheit. Vor kurzem war bereits Thorsten Peuster vom Bürger-Forum ins SSW-Lager gewechselt (wir berichteten). Mit diesem weiteren Neuzugang erhöht sich die Zahl der SSW-Ratsmitglieder von ursprünglich zwei auf vier – sie ist nach der CDU (8) und der SPD (7) nun drittgrößte Fraktion in der Ratsversammlung. Die FDP ist nach dem Wechsel Molts politisch überhaupt nicht mehr im Stadtparlament vertreten, das Bürger-Forum, das 2013 nach der Kommunalwahl mit fünf Sitzen in die Ratsversammlung eingezogen war, verfügt nach dem personellen Aderlass nur noch über drei Mandate. Die Verschiebung der politischen Machtverhältnisse hat Einfluss auf die Zusammensetzung der städtischen Ausschüsse und die Verteilung der Vorsitze. Dem personell verdoppelten SSW steht nun auch ein Vorsitz in einem Ausschuss zu. Welcher das sein wird, soll nun zwischen den Fraktionen besprochen werden, wurde gestern Abend verabredet. In der nächsten Ratsversammlung am 6. Februar könnten die neue Sitzverteilung und die Vergabe der Vorsitze besiegelt werden, wenn sich die Fraktionen bis dahin verständigt haben.

Susanne Molt machte für ihren Schritt auf Anfrage unserer Zeitung private und berufliche Gründe geltend. Der bislang politischen Einzelkämpferin war daran gelegen, die kommunalpolitische Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Da ihr der SSW politisch am nächsten liegt, habe sie gefragt, ob sie der Fraktion beitreten dürfe – Fraktionsvorsitzender Rainer Bosse hat dem gern zugestimmt.

von Gernot Kühl

erstellt am 20.Jan.2017 | 05:45 Uhr

