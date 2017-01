Spektakuläre Festnahme in der Rendsburger Straße

Ein 60-Jähriger aus der näheren Umgebung von Eckernförde hat am Donnerstagnachmittag in der Rendsburger Straße einen spektakulären Polizeieinsatz ausgelöst.

Der Mann in einem dunklen Mercedes C-Klasse-Kombi war einer Polizeistreife durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Der Fahrer hat die mehrfachen Aufforderungen der Polizei zum Anhalten missachtet. Die Streifenwagenbesatzung forderte daraufhin Unterstützung an. Mit zwei Fahrzeugen wurde der flüchtige Fahrer in der Rendsburger Straße 90 schließlich gestellt. Der 60-Jährige legte plötzlich den Rückwärtsgang ein, um sich der Kontrolle zu entziehen und rammte dabei einen Streifenwagen. Die Polizisten umstellten das Fahrzeug des Täters und forderten ihn mehrfach auf, die Tür zu öffnen – vergeblich. Auf Kommando schlugen die Beamten die Seitenscheibe ein und zerrten den heftigen Widerstand leistenden Mann aus seinem Auto. Nach Augenzeugenberichten wurde er von drei Beamten überwältigt, zu Boden gedrückt und mit Handschellen fixiert. Der 60-Jährige besaß keinen Führerschein – der war ihm bereits bei anderer Gelegenheit abgenommen worden – und war psychisch auffällig, so dass die Beamten ihn dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises zur weiteren Behandlung übergaben.

Der Festgenommene ist der Polizei bekannt und gilt als schwierige Persönlichkeit mit „querulatorischer“ Neigung. Bei früheren Kontakten mit der Polizei soll er sich als „Reichsbürger“ bezeichnet haben. Für diese Aussage gibt es jedoch keine Hinweise und wird daher seitens der Polizei als Schutzbehauptung zur Begründung begangener Straftaten gewertet. Der Mann wird sich nun für weitere Taten zu verantworten haben.

von Gernot Kühl

erstellt am 28.Jan.2017 | 06:54 Uhr

