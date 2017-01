Grüne Woche 2017 : Sie fahren nach Berlin

1 von 1 Foto: Messerschmidt 1 von 1

Ascheffel | In diesem Jahr wollen sie alle wieder mit dabei sein. Die Grüne Woche in Berlin vom 20. bis 29. Januar bietet den Akteuren aus der Aktion Region Hügelland am Ostseestrand die einmalige Chance, sich und ihre Region vor rund 400 000 Besuchern zu zeigen. Alle Aussteller, die schon im vergangenen Jahr in der Schleswig-Holstein-Halle die kulinarischen Genüsse und verlockenden Urlaubsangebote präsentiert haben, sind dabei. „Wir setzen auf Bewährtes und Neues“, sagte Juliane Rumpf aus dem Vorstand der Aktiv Region bei dem Vorbereitungstreffen gestern in der Globetrotter Lodge. Bewährt habe sich auf jeden Fall das Motto „Entdecken, erleben und genießen“. Neu sind in diesem Jahr drei Aussteller: Das Ausflugsziel am Kanal, das Gut Warleberg, das Versuchsgut Lindhöft und die Meierei Holtsee. Das Gut Lindhöft, die Meierei und auch der Tierpark Gettorf wollen bei der Grünen Woche Kinder und Jugendliche ansprechen und praxisnahen Unterricht anbieten. Wiebke Meyer von der Meierei, Gabriele Ismer vom Tierpark und Mirja Kämper vom Versuchsgut konnten mitteilen, dass ihre lehrreichen Projekte zu den Themen „Expedition ins Butterfass“, „Ausbildungsberuf Tierpfleger“ und „Landwirtschaft mit allen Sinnen erleben“ bereits ausgebucht sind.

Wie schon im Vorjahr werden außerdem die Heuherberge Sehestedt, der „Schützenhof“ aus Groß Wittensee, die Globetrotter Lodge (Ascheffel), die Altenhofer Destillerie, die Bonbonkocherei aus Eckernförde, der Naturpark Hüttener Berge und die Lokale Tourismusorganisation Eckernförder Bucht vor Ort sein. In der Destillerie zeigt Immo Stelzer den Weg vom Korn zum Alkohol, der Tierpark hat ein Quiz vorbereitet und probiert werden kann auch bei der Bonbonkocherei. „Wir wollen, dass die Aktiv Region in aller Munde ist“, sagt Hermann Hinrichs.

Neben umfangreichen Informationen zu den touristischen Attraktionen und

Angeboten sowie regionalen Spezialitäten von den Akteuren und von der Schlachterei Neidhardt aus Holtsee und der Wittenseer Quelle, wird sich die Region auch täglich auf der Schaubühne mit einem wechselnden Live-Programm präsentieren. Täglich gibt es für die Messebesucher bei einem Gewinnspiel Preise zu gewinnen. Mit der Gettorfer Rapsblütenkönigin Silke Langmaack bringt die Aktiv Region erstmals auch eine eigene Glücksfee mit.

Der Messestand in der Halle 22a soll also zu einem richtigen Hingucker werden. Dafür hat die Aktiv Region einen im Vergleich zum Vorjahr deutlich größeren Stand gebucht. Statt fünf Quadratmeter sind es nun 25 Quadratmeter, teile Regionalmanager Dr. Dieter Kuhn mit. Einen Anteil daran sollen auch die neu angefertigten Sitzwürfel haben, die nicht nur gemütliches Möbelstück, sondern auch ein kniffliges Puzzle sind. Die Seiten der insgesamt 16 Würfel zieren Motive aus der Region, unter anderem der Hafen Eckernfördes, Gut Warleberg oder die Lodge. Auf zwei gegenüberliegenden Seiten entstehen durch das richtige Zusammenlegen der 16 Würfel zwei große 1,80 mal 1,80 Meter große Bilder aus der Region. „Wer das in der vorgegeben Zeit schafft, erhält einen Preis“, sagt Kuhn. So stiftet beispielsweise die Lodge eine Übernachtung auf dem Aschberg.

Zum Programm der Grünen Woche gehört auch der Klönschnack-Abend. Auf Einladung des Bauernverbandes und des Ministeriums treffen hier Vertreter aus der Land- und Ernährungswirtschaft, von Organisationen, Institutionen und Verbänden sowie aus Politik und Verwaltung zusammen. Zugesagt haben unter anderem die Amtsdirektoren Matthias Meins (Dänischer Wohld) und Andreas Betz ( Hüttener Berge), die Bürgermeister Detlef Kroll (Ahlefeld-Bistensee), Jochen Arp (Groß Wittensee), Friedrich Suhr aus Felm, Dr. Holger Klink aus Strande und die Sehestedter Gemeindechefin Rita Koop.



>www.grunewoche.de

von Achim Messerschmidt

erstellt am 11.Jan.2017 | 06:33 Uhr