Masterplan Küste : Schutz vor den Meeresfluten

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Eckernförde | Eckernförde muss etwas tun für den Hochwasserschutz und die Küstensicherung. Das ist das Resultat eines von der Stadt initiierten Gesprächs im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume am vergangenen Dienstag. Hintergrund ist die Anpassung der Bebauungspläne an die veränderten Vorgaben sowie die Abstimmung des in Erarbeitung befindlichen Masterplans Küste mit dem veränderten Landeswassergesetz. Bauamtsleiter Roy Köppen war Teilnehmer der Gesprächsrunde und informierte die Mitglieder des Bauausschusses in der Sitzung am Mittwochabend.

Das Ministerium habe sehr deutlich gemacht, dass es dem Thema Hochwasserschutz und Küstensicherung künftig im Genehmigungsverfahren mehr Bedeutung zukommen lassen wolle, sagte Köppen. Es werde konsequent auf die Einhaltung von Abstands- und Bauverbotsregelungen in Hochwasser-Risikogebieten sowie der Sockelhöhen von 3,50 Meter über Normal Null (NN) für Wohngebäude und 3 Meter über NN für Gewerbebetriebe achten. Die Stadt sei verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben und müsse diese auch durchsetzen. Ausnahmen seien nur im begründeten Einzelfall möglich, referierte der Bauamtsleiter. Die Hochwasser der vergangenen Jahren an den Küsten oder der Elbe hätten so hohe Schäden hinterlassen, dass das Land Handlungsbedarf bei der Erhöhung des Hochwasserschutzes und der Küstensicherung sehe. Die betroffenen Kommunen seien gefordert, ihre Bauleitplanung den veränderten Bedingungen anzupassen. Die Stadt müsse dafür Sorge tragen, dass der Hochwasser- und Küstenschutz umgesetzt werde und stehe dafür auch gerade. „Nichtstun hat Konsequenzen“, sagte Bauamtsleiter Köppen der Eckernförder Zeitung.

Grundlage für das Krisenszenario sei ein Wasserstand von 2,50 Meter über NN wie es alle 200 Jahre vorkomme. Eckernförde habe einen zusätzlichen Sicherheitspuffer von einem Meter über NN in den küstennahen Bebauungspläne verankert. Wer sich an die Vorgaben des Landes hält, bekomme auch Fördergelder zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen, erklärte Köppen.

Und die könnten ein erhebliches Volumen umfassen, weil Küstenschutz teuer ist. Im Entwurf für den Masterplan Küste, den Landschaftsarchitekt Andreas Werning von der Prokom GmbH aus Lübeck vorstellte, sind Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 10 Millionen Euro enthalten. Darunter feste und mobile Hochwasserschutzwände, eine Ertüchtigung des Buhnensystems, ein Strandwall sowie als teuerste Einzelmaßnahme ein künstliches Riff zur Brechung der Wellen auf einer Länge von 2,2 Kilometern vor dem Strand für rund 4,4 Millionen Euro. Zudem sind im Masterplan auch küstennahe Projekte wie der Bau eines Fördeplatzes vor der Stadthalle, eines Badestegs mit Café am Jungmannufer (Werning: „Hochgradig attraktiv“) oder der Ausbau der Mole an der Hafenspitze enthalten. Die Nooröffnung sei eine gute Möglichkeit, „die Küstenlinie nach vorne zu bringen, zu optimieren und zu verschönern“. Für ihn sei die Küstensituation in Eckernförde mit Anbindung an den Hafen und die Innenstadt „sehr attraktiv“ und ein „Alleinstellungsmerkmal“, so Werning.

Um die tief liegende Altstadt zu schützen, könnte sich Bauamtsleiter Köppen drei Maßnahmen vorstellen:

>eine feste Schutzwand am Strandwall der Promenade zwischen dem Meerwasserwellenbad und dem Sportboothafen Jaich, wobei zu klären wäre, ob die Wand oder der Wall vor oder hinter der Promenade entsteht;

> eine flexible, circa 1,50 Meter hohe und innerhalb von 24 Stunden zu errichtende Schutzwand aus Stützen und Bohlen vom Jaich-Hafen entlang des Hafens bis zum Vogelsang hinter Yachtsport Nielsen; > eine Erhöhung der Kaikante am Borbyer Ufer um etwa 60 Zentimeter, die auch als erhöhte Sitzfläche dienen kann. Darüber hinaus schlug Köppen den Schutz der Regenwasserausläufe vor Hochwasser („Die Ostsee wird ausgesperrt“) durch ein Schiebersystem vor – Kostenpunkt 350 000 Euro. Bei der Neuaufstellung von B-Plänen, B-Planänderungen oder Bauanträgen müssten die Belange des Hochwasserschutzes und der Küstensicherung künftig stärker berücksichtigt werden, sagte Köppen.

von Gernot Kühl

erstellt am 26.Jan.2017 | 20:20 Uhr