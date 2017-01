Windkraft : Schaden Windräder dem Tourismus?

1 von 1 Foto: dis 1 von 1

Eckernförde | In Schwansen hat der Tourismus eine große wirtschaftliche Bedeutung. Wie groß diese ist und in wie weit die wirtschaftlichen Bereiche Tourismus und Windkraft konkurrieren, das soll ein Gutachten ermitteln. Den Auftrag an das Büro NIT vergeben die fünf Ostsee-Gemeinden des Amtes Schlei-Ostsee – Brodersby, Dörphof, Damp, Waabs und Barkelsby – sowie die Stadt Eckernförde. „Wir sind uns schnell einig geworden, dass der Tourismus in der Region große Bedeutung hat und ein Schwergewicht ist“, sagt Amtsdirektor Schlei-Ostsee Gunnar Bock. Daher wird gemeinsam eine Stellungnahme aus touristischer Sicht für die Beteiligung in der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Regionalplans Wind erarbeitet.

Die Gemeinden werden im Landesentwicklungsplan teilweise als Schwerpunktbereich Tourismus definiert, in den das Land auch die Stadt Eckernförde aufnehmen will. So eine große Schwerpunkt-Region gibt es landesweit nicht oft, macht Bock die besondere Bedeutung klar. Bisher wisse man nur, dass gut über eine Million Übernachtungsgäste die Region im Jahr besuchen, es fehlen jedoch verlässliche Aussagen im Zusammenhang mit der Windkraft und ihrer Auswirkung auf die Urlauber. Hier soll die wissenschaftliche Studie klare Aussagen bringen.

Max Triphaus, Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH und Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH, werden die wissenschaftlichen Ergebnisse aus touristischer Sicht ergänzen und alles in eine Stellungnahme überführen.

Im Rahmen der Studie werden mindestens 300 Touristen in den teilnehmen den Gemeinden in der Osterferien befragt. Parallel dazu kündigt Christian Schlömer, Bürgermeister aus Brodersby, an, dass auch die Glücksburg Consulting (GLC), die die Touristinfo Schönhagen betreibt, bei ihrer Urlauberbefragung ebenfalls entsprechende Fragestellungen aufgreifen wird.

„Der Tourismus hat erhebliche Bedeutung und sorgt für einen großen Anteil an der Wertschöpfung“, erklärt Eckernfördes Bürgermeister Jörg Sibbel. Auch wenn Eckernförde selber nicht über Windkraftvorrangflächen verfügt, so sorgt sich die Stadt doch um den möglichen Zuwachs an Windkraftanlagen in den Nachbargemeinden. Die Studie soll ergebnisoffen darlegen, wie stark Windkraft und Tourismus sich gegenseitig beeinflussen.

„Damp stellt sich solidarisch“, erklärt Bürgermeister Horst Böttcher. Er ist sehr froh, dass die Gemeinden gemeinsam eine Stellungnahme erarbeiten, da der Tourismus für die gesamte Region von Bedeutung ist. Bisher seien Angaben zum Tourismus und seine Beziehung zur Windkraft sehr uneinheitlich und diffus. Darüber hinaus ist jede Gemeinde aufgefordert, eine individuelle Stellungnahme zu erarbeiten, so Böttcher. Dies steht ebenfalls jedem Bürger frei, Infos gibt es auf der Plattform www.bolapla-sh.de. Auch Barkelsby macht mit, erklärt der stellvertretende Bürgermeister Oliver Niessler. Auch wenn Barkelsby keine touristische Hochburg ist, so möchte die Gemeinde nicht irgendwann als die „Gemeinde zwischen Windmühlenflügeln“ bekannt sein.

Für die Studie wird mit Kosten von rund 20 000 Euro gerechnet, die die Kommunen anteilig tragen. Da die Studie vermutlich Aussagen für weitere Bereiche des Amtsgebiets machen wird, könnten weitere Gemeinden sich in geeigneter Form beteiligen und Argumente der Studie übernehmen, erklärt der Amtsdirektor Schlei-Ostsee, Gunnar Bock.

Nach derzeitigem Stand des Entwurfs des Regionalplans Wind sind 380 Hektar Fläche in Schwansen als Windvorrangflächen ausgewiesen, erläutert Bauamtsleiter Norbert Jordan. Neben den fünf bereits in Loose gebauten Windkraftanlagen sind ihm derzeit Bauanträge für eine weitere Anlage in Bereich Loose sowie für sechs Anlagen im Bereich Rieseby bekannt. In Loose besteht derzeit eine Veränderungssperre, die Anfragen im Bereich Saxtorf sind in der Prüfung des Landes, da es sich um Anlagen handelt, die bereits im alten Regionalplan aufgeführt waren. Sollten alle Teilflächen für Windvorrang in Schwansen bestehen bleiben, so gebe es Platz für 40 oder mehr Anlagen, je nach Platzierung, sagt Jordan.

Die Abfrage in den Schwansener Gemeinden über ihre tendenzielle Zielrichtung bezüglich der Windkraft war uneinheitlich, erklärt Bock. So gaben Güby, Hummelfeld und Altenhof zunächst keine Tendenzmitteilung ab. Fleckeby, Windeby, und Goosefeld sind tendenziell gegen Windvorranggebiete. Holzdorf sprach sich für Windkraft im Gemeindegebiet aus. Keinen Beschluss oder nicht einheitlich fiel die Beratung in Winnemark, Thumby und Rieseby aus. Gegen die Ausweisung sprachen sie neben den beteiligten Gemeinden des Gutachtens auch Karby, Loose, Gammelby und Kosel aus.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 20.Jan.2017 | 06:21 Uhr