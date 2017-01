Russische Luxus-Yacht aus Kiel : „Sailing Yacht A“ in der Eckernförder Bucht

1 von 1 Foto: Gernot Kühl 1 von 1

Eckernförde | Diesige Stimmung gestern über der Eckernförder Bucht – da war sie plötzlich im Blick: die „A“. Die längste Segelyacht der Welt fuhr an den Küsten der Bucht auf und ab, zu beobachten sowohl vom Eckernförder Strand aus als auch von Nachbarorten wie Karlsminde.

In den vergangenen Jahren auf der Kieler Werft German Naval Yards (ehemals HDW) gebaut, war das 143 Meter lange Schiff des russischen Milliardärs Andrey Melnichenko offensichtlich mal wieder auf einer Probefahrt. Lesen Sie hier, was auf den Probefahrten passiert.

Offizielle Auskünfte von der Werft gab es bislang nie – auch die Baukosten sind geheim: Sie wurden von Schiffsbau-Experten zuletzt auf etwa 400 Millionen Euro taxiert. Die Eckernförder Bucht ist nach Informationen des sh:z für Probefahrten besonders geeignet. So ist hier eine der wenigen „Meilenstrecken“ in der Ostsee, mit deren Hilfe Bordgeräte geeicht werden können, abgesteckt. Zudem bietet die Bucht mit ihrem Tiefgang und der meist ruhigen See beste Voraussetzungen.

Das haben schon mehrere Luxusyachten ausgenutzt. So war im Juni 2008 mit der „Al Mirqab“ eine der längsten Motoryachten der Welt (133 Meter) in der Bucht, im August 2011 konnten die Eckernförder die 85 Meter lange Luxusyacht „Pacific“ bewundern, und im November 2015 lag die 91 Meter lange Yacht „Lady Lara“ hier vor Anker. Über die Eigentümer kann stets nur spekuliert werden, die „Al Mirqab“ zum Beispiel wurde für die Briefkastenfirma „Trick One Limited“ gebaut, wie die Panama Papers offenbarten.

Erst im August war das Schwesterschiff, die Motoryacht „A“, zu Besuch in Kiel, ebenfalls Eigentum von Andrey Melnichenko, der sich persönlich vom Baufortschritt des Segelschiffes überzeugen wollte.

Die Segelyacht „A“ hat nicht nur beeindruckende Maße, sondern auch luxuriöse Besonderheiten zu bieten: So soll der Kiel am unteren Ende aus bebogenem Glas geformt sein, so dass man in einer Panorama-Lounge die Unterwasserwelt beobachten kann. Hinzu kommen Garagen für vier Beiboote und ein Mini-U-Boot. Entworfen wurde die Yacht mit ihren acht Decks von dem französischen Designer Philippe Starck.

Spekulationen erlaubt die Mega-Yacht darüber, wann und wie sie die Ostsee verlassen wird. Die Masten sind etwa 100 Meter hoch – zum Vergleich: Die des Segelschulschiffs Gorch Fock bringen es auf rund 45 Meter. Somit kann die „A“ nicht über den Nord-Ostsee-Kanal oder den Großen Belt in die Nordsee fahren, weil die Brücken allesamt zu niedrig sind.

Als einzige Möglichkeit erscheint die Fahrt über den Drogden-Sund zwischen Dänemark und Schweden. Dennoch bleibt ein Risiko, denn der Sund soll nach Angaben der dänischen Schifffahrtsbehörde DMA teilweise nur acht Meter tief sein – genauso viel Tiefgang hat auch die vollbeladene „A“.

Die „Sailing Yacht A“ auf der Kieler Förde im Video:

von Arne Peters

erstellt am 23.Jan.2017 | 05:57 Uhr