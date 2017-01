Willkommen in Eckernförde : Rückkehr nach Syrien ist keine Option

1 von 1 Foto: Walther 1 von 1

Seit dreieinhalb Jahren lebt die 44-jährige Kansa Alkoba aus Syrien bereits in Eckernförde. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern hat sie sich längst ein neues Leben in Schleswig-Holstein aufgebaut. Obwohl ihr Herz noch an ihrer Heimat hängt, kann sie sich eine Rückkehr nach Syrien kaum vorstellen. Im Interview mit EZ-Mitarbeiterin Jana Walther spricht die studierte Pharmazeutin über ihren großen Wunsch, wieder in ihren alten Beruf zurückzukehren und erzählt, was sie an dem deutschen Schulsystem schätzt.

Frau Alkoba, was war der Grund für Ihre Flucht nach Deutschland?

Ich habe in Homs in Syrien gelebt. Das ist einer der Orte, in denen der Krieg begonnen hat. Es war sehr gefährlich. Die Arztpraxis meines Mannes wurde komplett zerstört. Für mich und meine Familie war unsere Heimat kein sicherer Ort mehr.

Wie sind Sie geflohen?

Mein Mann ist zuerst nach Deutschland gekommen. Er wollte hier Arbeit suchen – Erst dann konnten wir nachkommen. In Schönhagen hat er vor vier Jahren eine Anstellung als Allgemeinmediziner gefunden. Wir – also meine drei Kinder (17, 13 und 10 Jahre alt) und ich – durften dann mit dem Flugzeug nachkommen.

Wie haben Sie Eckernförde kennen gelernt?

Ich bin begeistert von der Stadt, ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist schön und sehr ruhig, meine Kinder kommen hier gut zurecht. Das ist für mich das Wichtigste. Sie besuchen die Jungmannschule , und wir haben inzwischen ein schönes Haus gefunden.

Wie haben die Eckernförder Sie aufgenommen?

Ich habe die Menschen hier als sehr offen, freundlich und tolerant kennen gelernt. Es war ein schönes Ankommen hier. Die Eckernförder sind sehr engagiert und interessiert – Das gibt einem ein tolles Gefühl, wenn man ganz neu in einer Stadt ist.

Was tun Sie, um auch hier wieder in Ihrem Beruf arbeiten zu können?

Ich möchte unbedingt wieder arbeiten. Dafür muss ich eine Prüfung von der Apothekerkammer ablegen. Ich lerne gerade sehr viel, um das zu schaffen. Außerdem mache ich seit sechs Monaten ein praktisches Jahr in einer Apotheke im Kreis Schleswig-Flensburg.

Haben Sie dabei Unterschiede zu syrischen Apotheken festgestellt?

Ja, auf jeden Fall. Hier in Deutschland muss man viel mehr Papierkram machen – die Abrechnung mit den Krankenkassen ist sehr kompliziert, das ist bei uns zu Hause viel einfacher. Außerdem dürfen Apotheker in Syrien auch kleinere Diagnosen stellen und mehr Medikamente verschreiben. Sie haben mehr Rechte, das ist für mich noch neu hier. Aber ich lerne das alles gerade.

Gibt es noch andere deutliche Unterschiede zwischen Syrien und Deutschland?

Das Schulsystem: Mir gefällt das hier viel besser. Die Kinder haben viel mehr Wahlmöglichkeiten, sie können zum Beispiel Fremdsprachen wählen. In Syrien ist das viel festgefahrener. Außerdem mussten meine Kinder früher immer nur auswendig lernen. An der Jungmannschule dagegen gibt es Projekte, Referate und vieles mehr. Das ist einfach viel interaktiver und spannender für die Schüler.

Können Sie sich vorstellen, nach Syrien zurückzukehren, wenn der Krieg dort vorbei ist?

Im Moment nicht, nein. Wir haben uns hier gut integriert, meine Kinder fühlen sich wohl. Ich würde sie nicht aus ihrer Umgebung reißen wollen. Sie sollen hier die bestmögliche Zukunft haben. Ich werde sicherlich mal als Besucher nach Syrien zurückkehren oder vielleicht auch wenn ich in Rente bin und der Krieg endlich vorbei ist. Aber mein neues Zuhause ist und bleibt jetzt Eckernförde.

von Jana Walther

erstellt am 23.Jan.2017 | 09:52 Uhr

