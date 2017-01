MINISTERBESUCH : Profile überzeugen Bildungsministerin Britta Ernst

1 von 1 Foto: karkossa-schwarz 1 von 1

Engagierte Lehrer, ein spannender Unterricht, motivierte Schüler, eine freundliche Schulatmosphäre – die Ministerin für Schule und berufliche Bildung in Schleswig-Holstein, Britta Ernst, besuchte gestern Vormittag beide Standorte der Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde und überzeugte sich von der hohen Unterrichtsqualität an beiden Schulen. Insgesamt 75 Lehrkräfte sind für die Ausbildung von 723 Jungen und Mädchen verantwortlich. Begrüßt wurde die Ministerin von Schulleiter Johann-Christoph Alsen.

Seit ihrem Amtsantritt hat Britta Ernst über 100 Bildungseinrichtungen im Land einen Besuch abgestattet. „Man erhält einen tiefen Eindruck, was die Schule wirklich bewegt“, erklärte die Ministerin. In der Schule am Pferdemarkt, in der die Jahrgänge 5 bis 10 unterrichtet werden, beeindruckte sie das Angebot für die Fünft- und Sechsklässler: „Die Profile für die Klassen 5 und 6 sind etwas Besonderes.“ Neben einer Basiskompetenz in allen Fächern fördere die Schule die Neigungen und Stärken jedes einzelnen Schülers. Zwei Sport-Profile, ein ästhetisches, ein Mint- und ein klassisches Profil stehen zur Auswahl. „Die Schule beweist, dass eine Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe gute Arbeit leisten kann“, so die Ministerin. Die GGS führt eine Kooperation mit dem Berufsbildungszentrum und der Peter-Ustinov-Schule, um das Abitur zu ermöglichen. Letztere nahm im vergangenen Jahr 45 Schüler der GGS auf, „die alle leistungsstarke Schüler sind“, sagte Alsen. Dass die Bildungseinrichtung jedem Schüler gerecht wird, zeigen die „Smartiegruppe“ für Begabtenförderung und die beiden Flex-Klassen. Diese ermöglichen den Erwerb des ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses innerhalb von zwei Jahren. Ein Besuch der DaZ–Gruppen in der GGS im Wulfsteert überzeugte die Ministerin von der engagierten Arbeit der Lehrer.

Um die Unterrichtsqualität im Land noch zu verbessern, strebt die Ministerin eine 100-prozentige Unterrichtszuweisung an. Trotz des Anstroms von Flüchtlingskindern sei es aber nicht zu einer Verschlechterung der Unterrichtssituation gekommen, so ihr Eindruck. Das bestätigte Schulleiter Alsen und drückte seinen Dank aus. „Dass so viele neue Stellen generiert werden konnten und die Schullandschaft sich entwickeln konnte, ist auch das Verdienst der Ministerin.“