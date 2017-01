Austellung : Politikern auf die Hände geschaut

1 von 1 Foto: Lucas 1 von 1

Rieseby | „Hände faszinieren mich einfach zeichnerisch, weil sie nur schwer realistisch genau wiederzugeben sind“, so charakterisiert Hanna Lorenz, ehemalige Riesebyerin, Volljuristin und Künstlerin den visuellen Aufhänger ihres am Wochenende eröffneten, kurzweiligen Ausstellungsprojektes in ihrem ehemaligen Wohnhaus im Dingstock 3 in Rieseby. Vor kurzem erst in das niedersächsische Munster verzogen, nutzt Lorenz den durch die aktuellen Renovierungs- und Umbauarbeiten freigewordenen Raum ihres des Hauses, um neben ihren eigenen Arbeiten auch Auszüge aus den Werken zweier befreundeter Künstlerinnen aus Kiel und Eckernförde der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Zehn, in ihrer Maltechnik unterschiedliche Zeichenstudien prominenter Politikerhände, darunter die berühmte Handhaltung der Bundeskanzlerin Angela Merkel in Form der „Merkel-Raute“ hat Lorenz entweder in Kohle- oder Bleistifttechnik festgehalten. „Einige dieser Hände faszinierten mich so sehr, dass ich sie mehrfach, dann aber in einer anderen Technik, gezeichnet habe“. Damit schreibt sich Lorenz in die Tradition der künstlerischen Anatomiestudien ein, die kein geringerer als das Universalgenie Leonardo da Vinci in der italienischen Renaissance begründete.

Als „Blick-Aufgabe“ für ihre Besucher hatte sich Lorenz die Aufgabe erdacht, die Anzahl der möglichen Politiker hinter den Handstudien zu zählen. Als Preis winkte ein Kunstwerk aus Lorenz` Gesamtwerk nach Wahl.

Neben ihrer Passion für menschliche Hände nutze Lorenz ihre Zeit im Eckernförder Raum auch für Landschaftsmalereien in Acryl- oder Öltechnik. Hierfür saß sie jedoch nicht selbst im Stil der Freiluftmalerei beispielsweise vor der historischen Brücke am Eckernförder Hafen, sondern interpretierte die örtliche Gegebenheiten von fotografischen Vorlagen zu kraftvollen Motiven der Eckernförder Umgebung und Stadtarchitektur.

Im oberen Stockwerk zeigte Lorenz mit puristisch gehaltenen Aktstudien in Kreide weitere Teile ihres umfangreichen, über die Jahre angewachsenen Werkes. Doch weil ihr langjähriges Zuhause im Dingstock weitere leere Räumlichkeiten bietet, konnte Lorenz die junge und langjährige befreundete Kieler Künstlerin Ann-Marie Roby kurzfristig gewinnen, die ihre abstrakten Gemälde neben den figurativen Körperstudien Lorenz` zeigte.

Roby, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und erst seit kurzer Zeit von ihrem Arbeitsaufenthalt in Tokio in der Landeshauptstadt zurück, schöpft ihre kreativen Impulse aus spontanen emotionalen Situation. Dabei hinterfragt sie immer wieder die im Kunstbetrieb etablierten Techniken. So führte sie beim Entstehungsprozess ihrer Abstraktion in Schwarz, Rot und Weiß den Pinsel mit dem Mund, „um zu sehen, was dabei herauskommt“, so Roby.

Mit ähnlichem Impuls arbeitet auch die dritte Künstlerin des ungewöhnlichen Projektes, Wiebke Lassen aus Eckernförde. In ihren filigranen Skulpturen thematisiert sie unter Rückgriff auf ihre eigenen biografischen Erfahrungen den weiblichen Körper und weibliche Identitäten. Beinah alle Ausstellungsräume illuminierten raffiniert aus heller Papierware und Fundstücken aus Naturholz gearbeitete muschelartige Lichtobjekte aus der Werkstatt Lassens.

Die drei Künstlerinnen hatten ihre Ausstellung ursprünglich nur über die Zeitdauer für ein Wochenende konzipiert, aber die Renovierungsarbeiten dauern noch eine Weile an. Unter Umständen öffnet Hanna Lorenz im Verlauf des Frühjahres daher erneut ihre ehemalige Haustür zu der kleinen, aber feinen Kunstausstellung.

