Plattdeutsch : Plattdeutsch: In der Mühle Anna zu Hause

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Rieseby | Bis auf den letzten Platz füllte sich der Saal der Mühle Anna zum plattdeutschen Abend. Mit den Vertellerinnen Helga Lemburg und Edith Lappöhn lockte ein „kommodiger Abend“ rund um die plattdeutsche Sprache. Karl-Heinz Lappöhn, Vorsitzender des Vereins für Museum und Chronikarbeit Rieseby, freute sich auch im Namen der VHS-Rieseby über den gewaltigen Zuspruch und begrüßte die Besucher.

„Nu is dat wedder so wiet, Tiet för Platt in de Möhl“, leitete Egon Mordhorst, jahrzehntelang eng mit der Mühle verbunden, seine humorvolle und charmante Moderation ein. Für viele Besucher ist der traditionelle plattdeutsche Leseabend seit 1999 ein ersehnter Höhepunkt im Jahr. Von Anfang an begeisterten die beiden Vertellerinnen mit gut ausgesuchten Geschichten, die die gesamte Vielfalt der plattdeutschen Sprache widerspiegelten. Herzlich, sinnig mit einem Spritzer Sarkasmus nahm Helga Lemburg, die eingestand, begeisterte Krimi-Leserin zu sein, die Zuhörer mit zu den Mordplänen eines Ehemannes. Der perfekte Plan scheint ihn von seiner Frau zu erlösen, am Ende ist dann eben doch nicht alles perfekt.

Edith Lappöhn unterhielt die Besucher mit einer Aufklärungsstunde, das der „Adebor de lütten Kinner nich ut’n deepe Waterlock“ bringt, das konnte sich spätestens nach ihrer humorvollen Geschichte jeder vorstellen.

Die Musiker des Ensembles Querfeldein unter der Leitung vom Marx Harder begleiteten mit einem passenden Repertoire ihrer Lieder und gaben Zeit, die Lachmuskeln zwischendurch zu beruhigen. Voller Freude stimmten die Gäste in das Lied „Mien lütten gröne Kaktus“, ins plattdeutsche von Hanna Jacobsen übersetzt, ein. Die Besucher waren sich einig: „ Der Mix aus Plattdüütsch und die Musik machen die Abende zu einem besonderen Erlebnis“.

Die Rezitatorinnen schöpften aus einem Pool tiefgründiger Geschichten. Wenn Oma Saure Drops klaut, um Enkel Michel zu zeigen, welche Bedeutung und Folgen ein Diebstahl hat, oder „Wenn Mannslüüd dat eerste mal inkoopen“ – die Geschichten könnte jeder erlebt haben, sie sind aus dem Leben gegriffen. Wie es endet, wenn ein alter Soldat, der 1914-1918 in der Sprengkompanie gedient hat, seiner Frau mit der Installierung eines Wasserhahns ins alte Haus eine Freude machen will und dabei die Veranda wegsprengt, oder wenn Hans und Greten mit 72 endlich heiraten wollen, in letzter Minute aber erfahren, dass Gretens Rente dann wegfällt, sorgte das nicht nur für Lachsalven im Publikum, alle Geschichten hatten auch einen tieferen Sinn.

Plattdeutsch ist eine Sprache, die einfach und direkt und mit viel Herz den Menschen aus der Seele spricht, war aus den Reihen der Zuhörer zu hören. Stimmungsvoll endete der Abend mit dem traditionellen gemeinsamen Singen „Dat du mien Leefsten büst“. Das schönste Kompliment an den gelungen Abend „Een Johr kann bannig lang duern“ und der anhaltende Applaus zeigte den Beteiligten, dass Plattdeutsch in Rieseby einen festen Platz einnimmt







von cfr

erstellt am 28.Jan.2017 | 06:53 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen