Tractorpulling : Panzermotor ist startklar

vergrößern 1 von 3 Foto: Pohl 1 von 3

Brodersby | Die Kurbelwelle passt und der 1000-PS-Panzermotor läuft wie am Schnürchen. In der Werkstatt des Brodersbyer Tractorpulling-Teams der Brüder Hartmut und Harald Pohl und ihres Cousins Timo Blaase ist viel passiert. „Ende November haben wir den Motor erstmals ins Chassis eingesetzt“, berichtet Hartmut Pohl und seine Augen strahlen. Der 1,2 Tonnen schwere Continental Motor, der ehemals US-Panzer des Typs M 48 antrieb, passte exakt in den Rahmen. Zurzeit arbeitet das Team, zu dem auch Peter Marxen gehört, an den notwendigen Halterungen, damit der Motor später fest mit dem Chassis verbunden ist.

„Unser Ziel ist ein Start entweder in Haßmoor an Pfingsten oder aber schon im April in Füchtorf“, sagt Timo Blaase. An sich wollten sie mit ihrem „Silberfuchs“ zunächst bei einem Testrennen ohne Zuschauer starten. Doch dies fällt in diesem Jahr aus. „Das macht die Sache schon spannend“, ergänzt Hartmut Pohl.

Drückte das Team im Vorjahr noch die Sorge, wie sie mit ihrem Powertraktor zu den Veranstaltungen kommen, so ist diese Sorge gelöst. Mit Gunar Reimer haben sie einen Sponsor gefunden. Reimer betreibt in Kappeln die Fahrschule „Das Fahrschulteam“. Er beschafft einen ausreichend großen Lkw mit Kofferaufbau, in den der Traktor hineinpasst. Das Fahrzeug wird als Fahrschulwagen eingesetzt und die Brodersbyer Schrauber dürfen ihn mal mitbenutzen, erklärt Timo Blaase. Das Team dankt sehr für die Unterstützung.

Starten können sie aber noch nicht, soweit sind sie noch nicht. Inzwischen ist der Motor wieder ausgebaut und abgestellt. Den Testlauf meisterte der Motor mit Bravour, so Pohl. „40 Besucher waren auf dem Hof und haben den Start verfolgt“, berichtet er weiter. Der Motor lief nur wenige Minuten, aber das sei ein gutes Gefühl gewesen, erzählen die Freunde überglücklich. Länger als maximal fünf Minuten dürfe der Motor eh nicht laufen, da er sonst überhitzt, wie Marxen erläutert. Er hatte mit großer Ausdauer die beiden Continentalmotoren zerlegt und dann mit den anderen aus den zwei Motoren einen neuen gebaut. Dabei beseitigten sie Berge von Rost und waren glücklich, als der satte Sound des Motors erklang. „Das war die größte Herausforderung“, sagt Marxen. Die Motoren hatten 1984 ihre letzte Prüfung bei der Bundeswehr erhalten, seit dem standen sie still.

Bei dem Continental handelt es sich um einen luftgekühlten 820 PS V12-Ottomotor mit 29,4 Liter Hubraum. Durch Umbauten leistet er heute rund 1000 PS. Die wenigen Betriebsminuten vor einer nötigen Abkühlphase von gut einer Stunde reichten für den Rennbetrieb vollkommen aus, so Blaase. Letztlich werde die Maschine nur an die Startlinie gefahren, das Gewicht angehängt und dann gehe es auf die nur bis zu 100 Meter lange Strecke. „Nach 15 Sekunden mit Vollpower und Gewicht ist dann wieder Pause“, so Hartmut Pohl. Problematisch werde es nur dann, wenn sie schnell erneut starten müssten, so Blaase, dann müssten sie mit Eis den Motor abkühlen.

Neben der Kurbelwelle sind inzwischen auch die beiden Hinterräder fertig. Die 78 Zentimeter breiten Reifen sind fast 140 Zentimeter hoch und werden nun noch geschärft. Dazu werde das Profil mit einem Messer nachgeschnitten, damit es mehr Gripp hat, erklärt Timo Blaase. Das Team hofft, dass die Reifen noch lange halten, denn je Reifen müssen sie mit rund 4000 Euro Kosten rechnen. Fertig sind inzwischen auch die Felgen. Sie wurden mattschwarz lackiert. In derselben Farbe und zusätzlich Bronze wird das Chassis noch lackiert.

Bevor es aber auf die kurze Rennstrecke geht, erfolgt eine technische Werkstattabnahme. Dazu wird der Dachverband, die DTTO (Deutsche-Trecker-Treck-Organisation) das Fahrzeug prüfen. „Die Sicherheit wird ganz groß geschrieben“, sagt Blaase. So würden unter anderem die Stärken von Blechen und Trägern, aber auch vom Kupplungsgehäuse gemessen. So muss die Kupplung von 10 Millimeter Stahl umfasst sein, damit im Fall eines Kupplungsbruchs, keine Teile herausgeschleudert werden.

„Die Zeit läuft“, sagt Hartmut Pohl. Mit großer Vorfreude gehen sie jetzt in den Endspurt und wollen sich ihren Traum erfüllen. Bereits seit 1983 sind die Kumpels mit dem Virus Tractorpulling infiziert. Seitdem fahren sie zum Tractorpulling nach Jübek, aber auch nach Füchtorf ins Münsterland. Dort schauen 15 000 Zuschauer zu. Die Brodersbyer werden in einer neuen Klasse starten. In der ist der Wert der Fahrzeuge auf 20 000 Euro gedeckelt. Das Gewicht liegt maximal bei 3,5 Tonnen.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 12.Jan.2017 | 06:18 Uhr