Große Herausforderung : Paasch bringt den Strom auf die Hallig

Die norddeutsche Küstenregion und speziell Insel und Halligen sind für die Damendorfer Firma Paasch kein Neuland. Gerade Bauvorhaben, die eine technische und logistische Herausforderung sind, zieht sich das Familienunternehmen gerne an Land, so wie das jüngste Projekt, inmitten des Naturparks Wattenmeer.

Die zwei Quadratkilometer große Hallig Nordstrandischmoor ist eine von zehn kleinen Marschinseln rund um die nordfriesische Insel Pellworm im Wattenmeer. Die Versorgung der Hallig mit Strom und Trinkwasser erfolgte vom Festland. Weil die Stromversorgung nicht mehr störungsfrei lief, entschloss sich der Betreiber, die SH-Netz AG, das 20 000 Volt Kabel zu erneuern. Über zwei Millionen investierte das Unternehmen, um die Versorgungssicherheit von Nordstrandischmoor und seiner 23 Halligbewohner aufrechtzuerhalten. Die Trasse verläuft vom Umspannwerk in Breklum auf dem Festland bis zum Seedeich in Lüttmoorsiel und von da aus entlang des Damms durchs Wattenmeer nach Nordstrandischmoor, wo das Kabel am nördlichsten Punkt der Hallig anlandet. Von dort wurde das Kabel quer über die Hallig zur Trafostation auf der Schulwarft und anschließend weiter zum Segelhafen am Westende der Hallig verlegt, wo das Kabel an das vorhandene Seekabel nach Pellworm angeschlossen wurde.

Den Zuschlag für die komplette Neulegung von der Anlandung auf der Hallig bis zum Anschlusspunkt bekam die Firma Paasch. Die Auftragssumme betrug rund 230 000 Euro. Schon 2002 hatte Paasch in einer spektakulären Aktion eine neue Trinkwasserleitung über rund fünf Kilometer durchs Watt gelegt. „Die Erfahrung und Ortskenntnisse waren jetzt von großem Vorteil“, sagt Geschäftsführer Martin Paasch. Denn schließlich war jetzt große Sorgfalt bei den Vorbereitungen geboten. Eine hochkomplexe Aufgabenstellung und ein straffer Zeitplan lagen vor dem sechsköpfigen Team. Nichts durfte vergessen werden, weil die Hallig nur auf dem Wasserweg erreichbar ist.

Martin Paasch lag der Decksplan für das Schiff vor, „dann war es wie Tetris-Spielen“, erzählt er. Werkzeug, Bohrgeräte und Container mussten auf dem Frachtschiff so platziert werden, dass alles passt. Vor Ort mussten dann die strengen Auflagen des Naturschutzes beachtet werden, um das Ökosystem des Wattenmeeres nicht zu gefährden. Daher wurden die Arbeiten auch vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz begleitet.

Nachdem die neue rund vier Kilometer lange Leitung vom Seedeich nach Nordstrandischmoor parallel zum Lorendamm mit einem Spezialgerät eingepflügt wurde, sollte das Kabel dann von der Firma Paasch übernommen und im offenen Graben neben den befestigen Wegen durch die Salzwiesen gelegt werden. Zum Einsatz kam hier ein elf Tonnen schweres Bohrgerät, das aufgrund seines Gewichtes nicht auf die befestigten Wege durfte, sodass schließlich das Befahren der Salzwiesen genehmigt wurde. „Mit dem kleineren Bohrfahrzeug konnten wir aufgrund des erforderlichen Bohrdurchmessers und der Bohrlänge hier nicht arbeiten“, so Paasch. Die Behörden forderten aber, dass diese Wiesen, die ein wichtiges Brut- und Rastgebiet für Vögel sind, nach den Arbeiten wieder instandgesetzt wird. Damit die Grasnarbe schnell wieder anwächst, wurde sie mit einer Sodenschneidemaschine ausgeschnitten. „Das Gerät haben wir extra für diesen Auftrag gekauft“, berichtet Martin Paasch. 7000 Euro hat es gekostet und kam letztlich auf vier Betriebsstunden. Nachdem das Kabel in die Schutzrohre eingezogen wurde, wurden die Soden wieder eingesetzt.

Weitere Hindernisse beim Verlegen der Leitung zur neuen Trafostation auf der Schulwarft waren die Priele und Fleete, die immer wieder den Verlauf kreuzten. Insgesamt neun Priele waren auf der rund drei Kilometer langen Trasse auf einer Gesamtlänge von 230 Metern zu unterqueren. Hierfür konnte Firma Paasch dann auf den kleinen Vier-Tonnen-Bohrer zurückgreifen.

von Achim Messerschmidt

erstellt am 06.Jan.2017 | 06:01 Uhr