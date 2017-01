Originale für sehr wenig Geld

vergrößern 1 von 3 1 von 3

„Wir verleihen nur Originale und vertrauen darauf, dass ordentlich mit ihnen umgegangen wird.“ Für den Galeristen, Kunstdruck- und Artothekenbetreiber Norbert Weber ist der Kunstverleih auf Zeit eine Herzensangelegenheit. Geld verdienen kann er damit nicht, dafür sind die geringen Leihgebühren von 2,50 Euro für zwei Monate und 5 Euro für vier Monate nicht auskömmlich. Aber darum geht es Weber auch gar nicht, er finanziert seine Arbeit aus anderen Quellen, beispielsweise als Kurator oder Berater internationaler Projekte, Ausstellungen und Einrichtungen: „Ich möchte, dass die Menschen mit der Kunst leben und anders damit umgehen als im Museum.“

Die 1981 gegründete Artothek in Eckernförde ist allerdings auch eine ganz besondere und hebt sich von den übrigens demnächst elf Kunstleihen im Lande ab. Denn Norbert Weber betreibt noch eine Kunstdruckerei, in der hochkarätige Künstler auf seiner Kupferdruckpresse Drucke aller Art in kleiner Auflage und auch Monotypien herstellen – einzigartige Drucke auf einer glatten, beschichteten Oberfläche. Margit Buß nutzt diese Technik, und auch der führende dänischen Künstler und Bildhauer Björn Nørgaard. Weber „luchst“ fast allen Künstlern, die seine Kupferdruckwerkstatt nutzen, ein Exemplar für seine Artothek ab, die auf diese Weise mit über 1200 Graphiken nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ständig an Bedeutung gewinnt. Weber: „Hier wird Kunst für die Artothek produziert und nicht gekauft. Dafür beneiden mich die Kollegen.“ Vor kurzem hat ein Kunstsammler den Artotheken im Norden 90 Originalgrafiken vermacht und hat eine weitere Marge in Aussicht gestellt. All das hilft, um das Angebot noch attraktiver zu machen und die Ausleihzahlen zu steigern.

Rund 750 Kunden stehen derzeit auf der Liste, 70 von ihnen sind aktive Ausleiher, die regelmäßig im alten Bootshaus vorbeischauen und Kunst wechseln. Der eine oder andere nimmt weite Wege in Kauf, wie ein Kunstfreund aus Hamburg, ein anderer kommt aus Westdeutschland, hat ein Ferienheim in Karlsminde und hängt sich Originalgrafiken an die Wände.

Norbert Weber liebt es, Geschichten rund um die Kunst zu erzählen und lädt alle interessierten Bürger ein, sich die Artothek anzusehen und sich dort für sehr wenig Geld Kunst auszuleihen. Die langen Ausleihzeiten seien eine gute Gelegenheit für kunstinteressierte Menschen, sich mit den Werken zu beschäftigen und sie „auszulesen“, wie er sagt. Aber auch Firmen und öffentliche Einrichtungen wie das Rathaus, die Stadtbücherei oder das Amtsgericht Eckernförde holen sich regelmäßig „frische“ Kunst aus der Artothek. Im Amtsgericht finden die Werke übrigens im Mediationszimmer Platz – die ohnehin schon gute Erfolgsquote von 70 Prozent könnte dadurch noch weiter steigen, orakelte Weber.

Sein Enthusiasmus für die Begegnungen mit Kunst im heimischer Umgebung, aber natürlich auch in den Galerien oder Museen, blieb auch den Mitgliedern des Ausschusses für Jugend, Kultur, Bildung und Sport am Dienstagabend nicht verborgen. Die meisten von ihnen dürften das erste Mal in der Artothek zu Besuch gewesen sein, vermutete Ausschussvorsitzender Reiner Bunte (SPD), ohne größeren Widerspruch zu ernten. Es dürfte Buntes letzte Sitzung als Vorsitzender gewesen sein, denn das Bürger-Forum hat im Zuge der jüngsten personellen Fraktionswechsel mit veränderten Sitzverhältnissen den Ausschussvorsitz für sich beansprucht (wir berichteten).

Seit kurzem haben die kunstinteressierten Artothekennutzer in Eckernförde auch die Möglichkeit, Kleinstskulpturen zu den gleichen Bedingen wie die graphischen Werke auszuleihen. Darunter, so Weber, sogar ein Werk von Salvadore Dali. Empfehlenswert sei auch die Skulptur „Genmodifizierte Meerjungfrau“ von Björn Nørgaard als kleines Abbild seiner 1,80 Meter großen Skulptur auf der Expo 2000 in Hannover.

>Öffnungszeiten der Artothek im Alten Bootshaus (Galerie Nemo) an der Strandpromenade: montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr

von Gernot Kühl

erstellt am 26.Jan.2017 | 06:56 Uhr