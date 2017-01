OKT II gewinnt Nachbarschaftsduell gegen den TSV Alt Duvenstedt II

Die HG OKT II hat das Nachbarschaftsduell der Handball-Kreisoberliga Mitte der Männer gegen den TSV Alt Duvenstedt II mit 24:21 (11:10) für sich entschieden. Dank dieses Erfolgs konnte sich die Mannschaft in der Tabelle auf die siebente Position verbessern. Das zweite Nachholspiel, dass die HG OKT II gegen Gut Heil Neumünster hätte bestreiten sollen, fiel den widrigen Wetterbedingungen zum Opfer und wurde kurzfristig abgesagt.

„ Es war ein überaus ausgeglichenes Spiel. Wir haben uns erst in den letzten Minuten entscheidend lösen können“, lobe HG-Spielertrainer Patrick Hentschel besonders seinen Torhüter Karsten Hartwig, der in Zusammenarbeit mit einer sehr stabilen Deckung dafür sorgte, dass die Gäste stets einer leichten Führung der HG hinterherlaufen mussten. Zur Pause war die Partie beim 11:10 noch offen. Auch im zweiten Durchgang ließ sich der TSV Alt Duvenstedt II so schnell nicht abschütteln. „Nach dem 18:18 (48.) hatten wir einen guten Lauf“, berichtet Hentschel. Vier Tore in Folge brachten sein Team mit 22:18 (55.) in Führung, die die HG OKT II bis zum Abpfiff verteidigte.

Tore für die HG OKT II: Pieper (7), Tauber (5), Seemann (3), Menzel (3), Bensch (2), Hentschel (2), Thomsen und Henningsen (je 1).



von Torsten Peters

erstellt am 10.Jan.2017 | 12:33 Uhr