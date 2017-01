Nooröffnung: Vortrag von Klaus Petersen in der Aula des Finanzamts

Der Eckernförder Altstadtverein hält seine nächste monatliche Versammlung am Montag, 16. Januar, um 19 Uhr im Finanzamt an der Bergstraße Nr.50 ab. Die Aula bietet den sicherlich vielen Interessierten Platz. Der Architekt der Nooröffnung, Klaus Petersen aus Lübeck vom Büro Petersen, Pörksen, Partner wird in seinem Vortrag über die Entstehung des Baugebietes „Nooröffnung“ berichten. Der Vortrag in der Aula, die vom Finanzministerium nur selten zugängig gemacht wird, ist öffentlich, alle interessierten Bürger aus Eckernförde und Umgebung sind dazu eingeladen. Mit besonders großem Interesse erwartet der Altstadtverein die Anmerkungen des siegreichen Architekten zur geplanten Bebauung an der Gaethjestraße.

Der Termin für diese Veranstaltung steht bereits seit längerer Zeit fest, unabhängig von der hochaktuellen Situation bezüglich des Bürgerentscheides zur Bebauung oder Nichtbebauung an der Gaethjestraße, teilten die Veranstalter mit.

von Gernot Kühl

erstellt am 08.Jan.2017 | 11:57 Uhr

