Premiere : Neues Winterfest für Klein und Groß

vergrößern 1 von 3 Foto: Steinmetz (2) 1 von 3

Barkelsby | „Am schönsten war es, als es dunkel war und die Feuerkörbe für Licht und Wärme sorgten“, sagte Klaus Düllmann. Der Leiter der Grundschule hatte mit einem großen Kreis Helfer, Ehrenamtlicher und dem Team der Offenen Ganztagsschule Donnerstagabend zur ersten Veranstaltung unter dem Titel „Winterzauber“ in die Schule eingeladen.

Ziel war es, ein Fest für die 136 Schüler, ihre Familien und vor allem auch für die Barkelsbyer Bürger zu machen. Das haben sie erreicht, wie Düllmann im Rückblick berichtete. Er habe sehr viel positive Rückmeldung erhalten und auch sehr viele Bürger gesehen, die keine Kinder mehr an der Schule haben. „So konnten wir mal Danke sagen“. Die Idee für die winterliche Oper-Air-Veranstaltung, losgelöst von Weihnachten, hatte Inga Lange bereits vor einem Jahr. Sie leitet die Angebote der Offenen Ganztagsschule und war begeistert, wie das neue Konzept angenommen wurde, auch ohne Schnee. „Es war viel Arbeit“, sagte sie, aber sie sei glücklich, wenn alles laufe. Eine Wiederholung ist denkbar.

Der Nachmittag begann mit einem besonderen Theater. Dies hatte die Theater AG unter Leitung von Birgit Dahlke-Siebelist vorbereitet. Sie zeigten das Stück „Wintermond-Zauber“ wobei die Kinder die geöffneten Fenster der Schule zum Pausenhof als Bühne nutzten. Kleine technische Probleme erschwerten die Vorführung, was aber den Applaus nicht schmälerte. Der Schulhof war mit Laternen, Lichterketten und zahlreichen Feuerkörben ausgeschmückt. An den Feuerstellen fanden Groß und Klein Wärme, während zahlreiche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für die Sicherheit sorgten. In einem Klassenraum, direkter Zugang vom Hof, boten Schüler der Winterzauber AG dekoratives Handgefertigtes, selbst gebackene Kekse, Spiele und vieles mehr an. Draußen wiesen rotleuchtende Fackeln und Windlichter den Weg in die Klasse.

Auf dem Außengelände bot Simone Schmidt von der „Kostbar“ von ihr gespendeten Kuchen gegen kleines Geld an. Und der Eckernförder Schlachter Holtorf servierte zum Selbstkostenpreis Bratwürste und Spanferkel. Punsch und heiße Getränke waren stark nachgefragt, erlebten die Besucher doch einen herrlichen kalten Winternachmittag unter freiem Himmeln. „Genau diese Atmosphäre und Stimmung haben wir gehofft zu erzeugen“, sagte Düllmann. Zugleich dankte er allen Helfern, den Gemeindearbeitern, Bürgermeister Fritz Blaas und der Gemeindevertretung sowie verschiedenen Betrieben und der Feuerwehr, die zum Gelingen des Festes beitrugen. „Das ist ein ganz tolles Fest“, bestätigte Besucherin Patricia Kübek. Sie stand mit Tochter Inke an einem Feuerkorb und genoss die Atmosphäre. Rund 1000 Euro nach Abzug von Kosten wurden eingenommen, berichtete der Schulleiter. Das Geld wird die Schule verwenden, um den Schülern eine Freude zu machen.

Im kommenden Schuljahr wird die Grundschule ihr Angebot der Offenen Ganztagsschule erweitern. So können Kinder von 7 bis 17 Uhr betreut werden. Bis 16 Uhr werden werktags drei bis vier verschiede Arbeitsgemeinschaft angeboten. Zusätzlich können Eltern ihre Kinder bis 17 Uhr in einer offen Spielzeit anmelden. „Die Nachfrage ist so groß, dass wir reagieren mussten“, sagte Düllmann. Rund 80 Prozent aller Schüler besuchen zwischen ein und fünf Angebote je Woche.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 28.Jan.2017 | 06:13 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen