Neues Wohnen in Aascheffel : Neubaugebiet mit innovativer Insellösung

Ascheffel | Nach dem Abriss des Gebäudes Dorfstraße 35 beginnen in Ascheffel die weiteren Erschließungsarbeiten mit dem Bau der Ver- und Entsorgungsleitungen für das neue Baugebiet im Dorf (wir berichteten). Acht bis zehn Bauplätze sollen hier entstehen, davon drei Grundstücke für Einfamilienhäuser, auf der weiteren Fläche altersgerechtes Wohnen. Haus Nummer 37 ist derzeit noch bewohnt, soll aber ebenfalls in Kürze abgerissen werden. Das Gebäude Nummer 37 soll nach dem Auszug der Bewohner saniert und anschließend vermietet werden. Neu wird auch das Energiekonzept sein, wie Firmenchef und Investor Benno Paasch aus Damendorf betont. In dem alten Garagengebäude wird ein Blockheizkraftwerk errichtet, das die Häuser in dem Neubaugebiet mit Strom und Wärme versorgt. Dabei profitiert das Unternehmen von der Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWG). Bislang wurde nur die Stromeinspeisung ins allgemeine Stromnetz gefördert. Bei der so genannten Quartiers- oder Insellösung wird aber der Strom, der in den Wohnquartieren erzeugt wird, direkt von den Bewohnern genutzt. Die Novelle des KWG-Gesetzes besagt nun, dass Projekte, die in einem geschlossenen System Energiedienstleistungen erbringen, auch gefördert werden.

Außerdem sollen die künftigen Bewohner von der Nähe zum Seniorenheim Haus Hüttener Berge profitieren. Sowohl die Betreuung durch das Pflegepersonal als auch die Versorgung durch die Küche der Einrichtung sollen möglich sein.





von Achim Messerschmidt

erstellt am 31.Jan.2017 | 06:43 Uhr

