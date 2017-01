Trauungen : Montags traut sich keiner

1 von 1 Foto: dis 1 von 1

Eckernförde | Mit fünf Trauungen war der 16.6.16 das begehrteste Hochzeitsdatum im Vorjahr. Insgesamt gaben sich 2016 151 Paare und vier Lebenspartnerschaften das Ja-Wort. Damit wurden nur zwei Paare weniger als 2015 vor dem Standesamt Schlei-Ostsee getraut, wie Standesbeamtin Sabine Jürgensen berichtet. „Ich bin schon erfreut, dass wir die Zahl gehalten haben“, sagt sie.

Ansich hatte sie für Juni 2016 mit mehr Hochzeiten auf Grund des Datums gerechnet. Aber so war es nicht. Am 1.6. waren es nur zwei Paare, der Termin fiel auf einen Mittwoch und am Montag, 6.6. wollte sich kein Paar trauen. „Der Montag ist der am wenigsten gewählte Hochzeitstag“, so Jürgensens Beobachtung. Stark nachgefragt waren hingegen Freitag, der 13. Mai, mit vier Trauungen und der 31. Dezember mit drei Paaren. Vor allem Freitag, der 13. sei ein gesuchtes Datum. So findet die erste Trauung 2017 bereits am 13. Januar, einem Freitag, statt. Das Paar hatte viel Wert drauf gelegt, und da es im kommenden Jahr nur noch am 13. Oktober die Konstellation mit dem Freitag gibt, wählten sie den Januar-Termin, so die Standesbeamtin.

Die im Vorjahr besondere Konstellation des Schaltjahres und einem zusätzlichen Tag mit dem 29. Februar, fand nur wenig Beachtung. Nur ein Paar wählte das Datum aus, und hatte erst am Morgen zu Hause in der Zeitung festgestellt, welch ausgefallenes Datum es war, berichtet Jürgensen. Kurz nach 8 Uhr rief der Mann an und fragte nach den notwendigen Dokumenten. Einen Teil hatten sie schon, den Rest bekamen sie an dem Montag noch zusammen. Um 16 Uhr saßen sie im Trauungszimmer und gaben sich das Ja-Wort. Später riefen sie noch mal an und dankten für die reibungslose und schnelle Amtshandlung. „Wir machen fast alles möglich“, stellt Jürgensen auch im Namen ihrer Kolleginnen Elke Koppe, Silvia Palenczat und Tanya Scheller fest. Zusätzlich ist Marlies Thoms-Pfeffer, Bürgermeisterin aus Gammelby, befugt, Eheschließungen vorzunehmen, wenn die Trauleute einen klaren Bezug zur entsprechenden Gemeinde haben. Das kam im Vorjahr einmal vor. Nach Absprache seien Trauungen auch freitagsnachmittags und sonnabends möglich, nur an Sonntagen und Feiertagen, da wird nicht getraut.

Im Amtsgebäude Schlei-Ostsee fanden 92 Trauungen statt, in der Mühle Anna in Rieseby zählte man 32, am Strand von Damp 15 sowie in der Bunten Kammer auf Gut Ludwigsburg und in der Orangerie auf Gut Altenholz waren es jeweils acht Trauungen. Viele Paare stammen aus anderen Bezirken, darunter viele aus Nordrhein-Westfalen. Viele würden die Region als Urlauber oder die Bundeswehr kennen lernen und kämen dann zur Hochzeit zurück, berichtet Jürgensen von ihren Erfahrungen. Geplatzt war im Vorjahr keine Heirat. Verspätungen oder fehlende Musiker, die im Stau festhingen, die gab es schon. Einmal mussten auch die Ringe, ein anders mal der Hochzeitsstrauß von zu Hause geholt werden, sie waren in der Hektik des Tages vergessen worden. Rund 90 Prozent der Paare wählen einen gemeinsamen Ehenamen, zu Zweidrittel den des Mannes. Zehn Prozent der Paare ändern ihren Nachnamen nicht, jeder behält seinen.

Für das Jahr 2017 liegen dem Standesamt schon zahlreiche Anmeldungen und Vormerkungen vor. Besonders beliebt ist dabei der 7.7.17 – drei Anmeldungen für das Amt und zwei Anmeldungen für außerhalb, so Jürgensen. Wer dort noch Termine möchte, müsse sich sputen. Keine Vormerkungen gibt es bislang für den 1.7.17 und den 17.7.17. Mit vier Anmeldungen ist auch der 26. Mai, ein Tag nach Christi Himmelfahrt, sehr nachgefragt. Jürgensen hat festgestellt, dass Paare immer zeitiger Termine festmachten, ein Jahr im Voraus sei nicht selten.

Trauungen unter den neuzugezogenen Flüchtlingen gab es bislang nicht. In der Regel sei es bislang sehr schwer für diese, die nach deutschem Recht erforderlichen Dokumente und Ausweise vorzulegen, so Jürgensen.

