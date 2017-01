Ministerium bleibt dabei: Kein Bau, kein Fördergeld

Der anstehende erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt Eckernförde am 5. Februar zur wasserseitigen Bebauung der Gaehtjestraße spielt derzeit auf vielen Ebenen eine Rolle. Bürgermeister Jörg Sibbel ist darauf am Donnerstagabend in seinem Verwaltungsbericht im Hauptausschuss unter der Leitung von Frauke Piechatzek (SPD) eingegangen. Er berichtete über zwei Schreiben der Initiatoren des Bürgerentscheids an das Innenministerium und die Stadt Eckernförde. Vom Referat Städtebauförderung des Innenministeriums wollten die Initiatoren wissen, ob die vor rund einem Jahr von der Eckernförder Zeitung wiedergegebene Stellungnahme denn stimmen würde. Darin hatte das Ministerin dargelegt, dass es im Falle eines Verzichts auf die wasserseitige Bebauung – genau dieses Ziel verfolgen die Initiatoren mit ihrem Bürgerentscheid –, auch keine Städtebauförderung geben würde, weil dadurch wesentliche Planungsziele aufgegeben werden würden. Die zuständige Mitarbeiterin habe den bekannten und korrekt wiedergegebenen Sachverhalt bestätigt, sagte der Bürgermeister. Die Mehrkosten für die Stadt bei Verzicht auf die geplanten Maßnahmen – im wesentlichen den Umbau der Gaehtjestraße und den Bau der Hafenpromenade – würden sich auf 1,45 Millionen Euro belaufen. Auch diese Summe sei erneut vom Innenministerium bestätigt worden, sagte Sibbel. Auch die Stadt habe auf das Schreiben der Initiatoren des Bürgerentscheids geantwortet. Eine verbindliche Bauleitplanung gebe es noch nicht, die gezeigten Visualisierungen wie die Gebäudekörper und die Uferterrassen seien nur eine Möglichkeit der Bebauung und Gestaltung.

Sibbel dankte ferner den knapp 100 Einsatzkräften der Hochwassernacht vom 4. auf den 5. Januar (wir berichteten). Man sei gut vorbereitet gewesen, 1100 Sandsäcke seien auf Anforderung an die Anwohner verteilt worden, der Höchstpegel wurde bei 6,70 und damit 1,70 Meter über NN notiert. „Der Wehrführer hat den Einsatz sehr kompetent und umsichtig geleitet“, lobte er Meint Behrmann. „Es ist sehr gut gelaufen, jede angeforderte Hilfe konnte geleistet werden.“ Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hätten nach dem Hochwassereinsatz von 20.30 bis 2.30 Uhr wegen des einsetzenden Schneefalls bis 6 Uhr weitergearbeitet.

Der Bürgermeister ging kurz auf das Abstimmungsgespräch zum Thema Windräder und Tourismus mit den Gemeinden des Amtes Schlei-Ostsee ein. Es sei zu befürchten, dass der Windpark Holtsee-Altenhof über eine Ausnahmegenehmigung um weitere Anlagen vergrößert wird, teilte Sibbel mit. Im Blickpunkt stand jedoch die Region Schwansen, dort bestehe die Gefahr, dass der Tourismus durch die massive Präsenz von Windrädern nachhaltig beeinträchtigt wird. Um das genauer zu untersuchen und die Bedenken zu verifizieren, sollen in den Osterferien Gästebefragungen durchgeführt werden. Bis Ende Mai soll ein Ergebnis vorliegen, dann bleibt den 19 Gemeinden noch ein Monat Zeit zur Stellungnahme.

Ende des Jahres geht der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, Wolfgang Koch, in den Ruhestand. Die Verwaltung bereitet eine Ausschreibung vor, es wird eine Findungskommission gebildet, die der für die Position zuständige Ratsversammlung einen Personalvorschlag unterbreitet.

Die Stadtverwaltung hat mit rund 20 Vertretern der Hauptnutzer der Stadthalle über die anstehenden Sanierungsarbeiten und die Schließungszeiten gesprochen, teilte der Bürgermeister weiter mit. Eine Steuerungsgruppe übernimmt die Koordinierung.

Um den Papierverbrauch zu reduzieren, hat die CDU-Fraktion den Prüfantrag „Papierloses Rathaus“ eingebracht. Die Verwaltung solle prüfen, ob der Verzicht auf Unterlagen in Papierform rechtlich zulässig und sinnvoll ist. Dem Antrag wurde einstimmig stattgegeben.

von Gernot Kühl

20.Jan.2017

