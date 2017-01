Bomben auf Wangerooge : „Mien Book“– kreativ und regional

vergrößern 1 von 4 Foto: lausen 1 von 4





Seit Kindertagen macht Nicolaus Kessener Urlaub auf Wangerooge. Die Insel gefällt ihm so gut, dass er diese Tradition fortgeführt hat und mittlerweile mit seinen eigenen Kindern Urlaub auf der Insel macht. Vor einigen Jahren nahm er dann an einer Bunkerführung teil, die den 65-Jährigen, der in Kochendorf lebt, dazu inspirierte ein Buch zu schreiben.

„Diese Führung hat mich total geflasht“, so Kesseler. Die kleine Insel im niedersächsischen Wattenmeer wurde im Zweiten Weltkrieg massiv von Bombern der Alliierten angegriffen. Das war im April 1945. Kessener nahm die historischen Fakten als Grundlage für eine emotionale Geschichte. Als Figur diente dem Autoren der Bunker-Kommandant Hasso Hartmann, den es wirklich gab, dem er aber eine fiktive Liebesgeschichte andichtete. Kessener wollte das Buch auch verlegen, konnte sich aber mit keinem Verlag einigen. Also beschloss er es auf eigene Faust zu probieren. Damit war der Grundstein für das Projekt: „Mien Book-Wangerooge“ gelegt.

2015 suchte Kessener nach einem kreativen Kopf im Eckernförder Raum, der das Buchdesign in die Hand nimmt. Bei seiner Recherche stieß er auf Katharina Töpfer. „Ich bekam eine lange Mail von ihm, aber zu der Zeit konnte ich mir gerade gar nicht vorstellen sowas zu machen“, erzählt Töpfer. Die 51-Jährige befand sich gerade in einer Reha und erholte sich von einer Operation. Ihr Plan war es eigentlich, etwas kürzer zu treten– also lehnte sie das Angebot ab – erstmal.

Kessener lies nicht locker. Er wollte diese Zusammenarbeit und er war bereit, zu warten. Das beeindruckte Töpfer, die inzwischen das Buch gelesen hatte und sie bekam Lust auf das Projekt. „Es war eine so nette Art der Kommunikation, dass jemand einfach mal sagt: ok, ich warte auf dich, das hat mir gefallen.“ Genauso hat der Grafikdesignerin das Buch gefallen und sie nahm sich der Aufgabe an und designte die ersten Seiten. Dazu benutze sie Bilder, die Kessener ihr zugeschickt hatte und die sie bearbeitete. „Da waren wirklich schreckliche Bilder dabei, aber daraus konnte man tolle Sachen machen,“ so Töpfer. Sie wusste, was sie wollte und Kessener gefiel es. Sie wollten nicht einfach nur ein Buch, sondern eines, das nachdem man es erworben hat, ein ganz persönliches wird. In dem Buch finden sich vier einzelne Geschichten, die aber doch zusammengehören. Das besondere ist, dass der Leser zwischen den Seiten Platz für seine eigenen Notizen hat.

Nachdem Kessener also die erste Person begeisterin konnte und Katahrina Töpfer ihren Urlaub gleich auf Wangerooge verbrachte, holte Kessener sich noch jemand mit ins Boot. Er schickte die Rohfassung des Buches an seine alte Schulfreundin Beate Hasselberg. „Ich wusste, dass Beate eine kreative Goldschmiedin ist, und ich bat sie, das Buch zu lesen und einen Anhänger zu schmieden, wie er in dem Buch vorkommt. Dabei handelt es sich um das Wahrzeichen der Insel, den Westturm. „Den Turm habe ich aus eigener Vorstellung erstellt. Als Vorlage diente mir lediglich die Geschichte und ein paar Bilder. Erst nachdem ich das Stück fertig hatte, fuhren wir nach Wangerooge und ich konnte mir das Original anschauen,“ erzählt Hasselberg.

Der Anhänger spielt eine besondere Rolle in der Geschichte und taucht immer wieder auf. Deswegen soll er zusätzlich zu dem Buch angeboten werden.

Alle Beteiligten sind gespannt, wie das Buch angenommen wird. „Mien Book-Wangerooge“ ist ein regionales Produkt, sogar der Druckauftrag wurde innerhalb von Eckernförde vergeben. Christine Meyer, die eng mit Katharina Töpfer zusammenarbeitet, druckt das Buch, lässt es binden. „Im März wollen wir es dann endlich in den Händen halten“, erklärt Kessener. „Es wird aber nicht im Buchhandel erscheinen“, fügt er hinzu. Es sei schließlich ein besonderes Produkt, was sich von der Masse abhebe. „Mien Book- Wangerooge“ werde hauptsächlich auf der Insel ausliegen

Damit ist das Projekt aber noch nicht abgeschlossen. Kessener und Töpfer haben schon Ideen für die nächste Mien- Book-Ausgabe. „Eckernförde würde sich auch gut machen“, sagt Töpfer.

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 13.Jan.2017 | 06:40 Uhr