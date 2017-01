Bau- und Umweltausschuss : Mehrheit für Kaufvertrag in Stift

vergrößern 1 von 2 Foto: Querhammer (2) 1 von 2

Altenholz | Mit einer umfangreichen Tagesordnung hatte sich der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Altenholz am Montag zu befassen. Etwa 50 Bürger nahmen an der Sitzung teil, ein Indiz für die Brisanz eines Teils der Tagesordnung.

Nach zwei Jahren Container liegen die Nerven blank. Sie fühlen sich von der Gemeinde im Stich gelassen. Entsprechend hoch kochten die Emotionen an diesem Abend im Rathaus. Seit die Ladenzeile abgebrannt ist, betreiben Händler ihr Geschäft in Containern und hoffen auf eine Lösung. Daraus wird nun wieder nichts, denn es gibt zwar demnächst einen neuen Edeka-Markt in Stift dessen Eröffnung rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft 2017 geplant ist, dort ist aber nur Platz für ein weiteres Geschäft. Die Gemeinde will Edeka verpflichten, mit drei Einzelhändlern um dieses eine Geschäft zu verhandeln. Das reicht den Einzelhändlern aber nicht, denn sie suchen alle eine neue Bleibe und möchten nicht im Kampf um ein einziges Geschäft gegeneinander ausgespielt werden.

Der Verweis von Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD) im Rahmen der Stadtsanierung Platz für Geschäfte einzuplanen, klinge in ihren Ohren wie Hohn, hieß es in einer der zahlreichen Wortmeldungen zu dem Thema. Nicht noch zwei Jahre warten oder länger. „Wir brauchen eine schnellere Lösung“, pflichtete Dr. Andreas Piltz (CDU) den Händlern bei. Nicht gut kam das Statement von Ingo Baasch (SPD) bei den Betroffenen an: „Wir müssen jetzt in den sauren Apfel beißen – entweder wir haben keine Nahversorgung in Stift oder wir stoßen die Ladenbesitzer vor den Kopf.“

Für die Einzelhändler ist das eine falsche Alternative und das sagten sie auch lautstark, obwohl sie als Gäste gar kein Rederecht hatten. „Ich kann nicht mehr“, sagte eine Einzelhändlerin Anke Petersen unter Tränen. Unmittelbar neben dem Edeka-Markt soll eine Kinderkrippe gebaut werden. Beifall erhielt Dirk Ryll (FDP) als er fragte: Muss denn die Kita wirklich dorthin?“ Schließlich könnte der Platz auch für Geschäfte genutzt werden. Einen Änderungsantrag gibt es aber keinen. Am Schluss empfahl der Ausschuss – zur Enttäuschung der Händler – mit großer Mehrheit, dass der Bürgermeister den Kaufvertrag mit dem Investor abschließen solle. Es gab nur eine Gegenstimme.

Weniger emotional, aber dennoch kontrovers, wurde über die Zukunft des Herrenhauses in der Gemeinde diskutiert. Zur Abstimmung stand ein Konzeptbeschluss zur 4. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24. Dahinter verbirgt sich die geplante Bebauung des Geländes am Herrenhaus. In der Diskussion wurden Hinweise gegeben, Änderungsvorschläge zum vorgelegten Entwurf gemacht. Formell abgestimmt wurde darüber nicht. Denn auf dem Tisch lag schließlich nur der öffentlich auszulegende Entwurf, der im Laufe des weiteren Verfahrens ohnehin noch Änderungen erfährt. Der Verlauf der Diskussion – lediglich die SPD-Fraktion hatte von Anfang an gesagt, dass sie den Entwurf für nicht zustimmungsfähig hält – legte nahe, dass der Ausschuss mehrheitlich sein Okay geben würde. Als es dann zur Abstimmung kam, hoben nur die CDU-Gemeindevertreter ihre Hände. Das reichte nicht. Überraschung, Ratlosigkeit auch am Tag danach. Suche nach einem Kompromiss. Weder Gewinner noch Verlierer der Abstimmung wollten eine Prognose abgeben, wie es weiter geht, ob der Investor weiter interessiert bleibt. Die Verwaltung wird zu Gesprächen einladen.

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 25.Jan.2017 | 06:19 Uhr

