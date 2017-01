CDU–NEUJAHRSEMPFANG : Mehr Rückendeckung für die Polizei

1 von 1 Foto: Karkossa-schwarz 1 von 1

Eckernförde | Er kam von einem Termin am Sonnabend mit der Jungen Union im Saarland am Sonntag direkt ins Stadthallenrestaurant an die Ostsee zum Neujahrsempfang des CDU-Ortsverbandes Eckernförde , wo Vorsitzender Hendrik Söhler von Bargen den Gast empfing – Daniel Günther war zwar etwas heiser, was aber seine Kampfeslust nicht im Geringsten minderte. Mit der Rede zum Neujahrsempfang eröffnete der Spitzenkandidat der schleswig-holsteinischen CDU den Wahlkampf, machte seine Positionen klar und scheute sich auch nicht, sich direkt an die Adresse des amtierenden Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) zu wenden.

Vorab überbrachte der Gast Grüße der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Landtagswahl im Mai, Bundestagswahl im September – „wir sind im Wahlkampfmodus“, so Daniel Günther, der als Eckernförder beim Neujahrsempfang ein Heimspiel genoss. Nach einem Bekenntnis zu Schleswig-Holstein, „wir sind nicht ohne Grund im Glücksatlas ganz vorn“, skizzierte er seine politischen Schwerpunkte. Deutliche Worte fand der 43-Jährige beim Thema Innere Sicherheit. „Als Ministerpräsident will ich dafür sorgen, dass die Polizei Rückendeckung bekommt.“ Diese habe habe sie in den vergangenen vier Jahren von der Landesregierung nicht erhalten. Mit Hinblick auf den Anschlag in Berlin führte er die Ergreifung des Attentäters in Italien bei einer Polizeikontrolle an: „In Italien wurden die Polizisten als Helden gefeiert, in Schleswig-Holstein wäre als Erstes ein Ermittlungsverfahren gegen die Polizisten eingeleitet worden.“ Auf dem flachen Land will Günther die Präsenz der Polizei verbessern; „Wir dürfen nicht nur eine Anrufpolizei haben.“

Hart kritisierte der CDU-Spitzenkandidat fehlende Investionen in Schleswig-Holstein. „Ich bin frei davon zu sagen, seitdem die dran sind, ist alles falsch gelaufen“ richtete er an die Adresse der regierenden Parteien, aber die Regierung sei vor allem fleißig darin, „den Investionsstau in Schleswig-Holstein aufzuschreiben“ statt die Mängel zu beseitigen, so in Krankenhäusern, bei der Breitbandversorgung, in Hochschulen oder im Straßenbau. Besonders die Infrastruktur habe die Regierung vernachlässigt. „340 Millionen Euro für den Straßenbau sind in andere Bundesländer gegangen, da wir nicht einen einzigen Autobahnkilometer fertig gekriegt haben“, so Günther und nannte den Dauerbrenner A 20.

Im Bereich der Bildungspolitik sicherte der CDU-Spitzenkandidat eine gewisse Kontiuität zu. „Seien Sie ohne Sorge“, wandte er sich an die Anwesenden im Stadthallenrestaurant, darunter auch die Vertreter der Stadt, Bürgermeister Jörg Sibbel und Bürgervorsteherin Karin Himstedt, sowie Vertreter von der SPD, Fraktionsvorsitzender Martin Klimach-Dreger und Heiner Petersen, und vom SSW Christoph Christiansen und Rainer Bosse. Zwar habe er Einwände, „das heißt mitnichten, dass wir wieder das Bildungssystem im Land gänzlich ummodeln.“ Trotzdem – „Abi für alle halte ich auch für falsch“, sagte der 43-jährige und plädierte angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels für die Aufwertung aller Schulabschlüsse in Schleswig-Holstein. „Ein mittlerer Schulabschluss muss junge Menschen befähigen, eine Ausbildung zu beginnen.“

Im Bereich der Kindertagesstätten sicherte Günther den Kommunen unter seiner Regierung 45 Millionen Euro an Zuschüssen für Ausbau und Personal zu. Zwar unterstütze die amtierende Landesregierung Eltern mit 100 Euro pro Kind bei den Betreuungskosten, aber „wir haben jetzt die höchsten Elternbeiträge, die es jemals in unserem Land gegeben habe.“ Nur ein Schlulterschluss zwischen Land und Kommen könne für eine Verbesserung sorgen, so seine feste Überzeugung.

Jeglichem Populismus erteilte Günther eine Absage. „AFD und Linkspartei sind für mich keine Koalitionspartner“, sagte er mit Hinblick auf Ministerpräsident Albig.

Gute Nachrichten hatte die Vorsitzende der CDU-Rathausfraktion, Katharina Heldt, für die Fischer und die Wochenmarktbeschicker in Sachen Müllsatzung dabei. Danach dürfen weder Fischer noch die Händler für die Verpackung ihrer Waren Plastiktüten verwenden. Diese Regelung gilt seit dem 1. Januar und hat bereits für viel Unmut bei den Betroffenen geführt. Zur vorliegenden Müllsatzung sagte Heldt: „Das war falsch. Ich nehme es auf meine Kappe, dass wir nicht dagegen gestimmt haben.“ Mit Blick zu den Fraktionskollegen und den anwesenden Vertretern der beiden anderen Fraktionen ging Heldt noch einen Schritt weiter: „Ich bin bereit, das Paket noch einmal aufzuschnüren.“ Sie versprach Verbesserungen, denn es könne nicht sein, dass ein Schlachter seine Ware in Zeitungspapier wickeln müsse, während nebenan am Blumenstand das Stiefmütterchen im Plastiktopf verkauft werden könne. Man müsse zwischen den Großveranstaltungen am Hafen sowie Fisch- und Wochenmarkt unterscheiden.

Rückblickend auf das Jahr 2016 zog die Fraktionschefin eine nüchterne Bilanz, vor allem bei den Themen Kino und Parkplatzsituation. „Wir müssen mehr Entschlusskraft zeigen und uns irgendwann zu einem Ergebnis durchringen“, forderte sie ihre Kollegen in der Ratsversammlung auf. Mit Blick auf die Kommunalwahl im Frühjahr 2018 bedauerte Heldt die zurzeit herrschenden Mehrheiten in der Ratsversammlung, „die nicht die wirtschaftlichen Bedürfnisse unserer Stadt wahrnehmen.“ An der jüngsten Lösung für einen Kinostandort, Neubau und Aufstockung des Sky-Marktes in der Innenstadt, zweifle sie immer mehr. „Ich frage mich, ob die (Sky und Rewe, die Red.) überhaupt noch Interesse an diesem Projekt haben.“

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 16.Jan.2017 | 05:52 Uhr