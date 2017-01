Ratgeber Meerschweinchen : Meerschweinchen: Jedes hat eine eigene Persönlichkeit

vergrößern 1 von 3 Foto: smit 1 von 3

Schwedeneck | Es raschelt, hier wird gemuckert und da gefiept: Neun Meerschweinchen leben im Wohnzimmer von Linda Maria Koldau. Das Gehege von Philip, Matteo und Clara ist offen – die drei können jederzeit raus. „Clara geht etwa einmal pro Stunde Patrouille und dreht eine Runde durch Wohnzimmer und Küche“, beschreibt Koldau. Ihr Leben hat durch die kleinen Nager eine neue Wendung genommen. Gerade hat sie einen Ratgeber veröffentlicht und beginnt, hauptberuflich als Tierheilpraktikerin und Tierphysiologin zu arbeiten. Ihre Tierheilpraxis heißt „Lukas“ – wie das kleine Tier, mit dem alles begann.

Koldau ist Professorin für Musikwissenschaft und Kulturgeschichte. Sie war an der Universität Frankfurt am Main und erhielt 2009 den Ruf auf einen Lehrstuhl an der Universität Aarhus, Dänemark. Ihre Forschungsgebiete sind weit gefächert: Sie hat Bücher unter anderem über venezianische Kirchenmusik, aber auch über die Titanic und Tsunamis veröffentlicht. „Die Uni war mein Leben“, sagt sie. Aber sie hat den Entschluss, sich von all dem abzuwenden, sehr bewusst gefasst. Die Idee, wie ihr Leben nach der Akademikerkarriere aussehen könnte, war geboren, als gleichzeitig ein Krankheitsfall in der Familie und der unnötige Tod ihres fünf Monate alten Schützlings, dem Meerschweinchen Lukas, zusammenfielen.

Das war 2014. Zu diesem Zeitpunkt wohnten bei Koldau und ihrem Mann mehrere Meerschweinchenböcke. Inzwischen sind sieben weitere Tiere dazu gekommen, darunter das „schwule“ Pärchen Nikolaus und Jakob und Jeremia, der mit zwei Weibchen lebt, so wie es in einer klassischen Meerschweinchengruppe üblich ist. Auch Clara ist ein Sonderfall. Koldau hat sie von dem Verein Meerschweinchenhilfe aus Stuttgart geholt, in dem sie selbst ehrenamtlich tätig ist. „Sie hat autistische Züge“, sagt sie und nennt Claras Gruppe mit den beiden „fehlsozialisierten“ Böckchen ihre „kleine Behinderten-WG. Zwei Männchen und ein Weibchen ist eine völlig ungewöhnliche Schweinesituation, normalerweise geht das nicht“.

Das Leben mit den Tieren macht Koldau viel Freude. „Jedes der Tiere ist anders, eine ganz individuelle Persönlichkeit“, beschreibt sie. Sie hat sich in das Thema vertieft und für die Akademie für Tiernaturheilkunde das zweibändige Lehrbuch „Hausmeerschweinchen“ verfasst. Sie ist heute als Tierheilpraktikerin für Kleintiere und Nager tätig. Im Herbst soll Tierphysiologie dazu kommen und eine Praxis in ihrem Haus in Schwedeneck eingerichtet werden. Dabei soll die klassische Schulmedizin für Tiere nicht außer Acht gelassen werden – die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Tierärzten in Kiel und Eckernförde ist geplant. Der Ratgeber „Meerschweinchen“, der jetzt erschienen ist, stellt die kleinen Nagetiere nicht nur umfassend vor, er zeigt auch anhand von Checklisten, kleinen Interviews und sehr vielen Fotos, wie und bei wem sich Meerschweinchen richtig wohl fühlen. Neu darin ist vor allem der Hinweis auf die Notstationen. Sie bieten eine ausgesprochen gute Beratung, helfen bei der Zusammenstellung einer gut funktionierenden Gruppe und achten darauf, dass die Tiere ein gutes Zuhause finden. Auch die Rolle des Internets wird im Buch vorgestellt: Trotz mancher Nachteile ist es unverzichtbar für die Verbreitung von wichtigem Wissen und für die Vermittlung von Tieren. „

Ich würde mir wünschen, dass nicht nur die Menschen das Buch lesen, die sich sowieso mit dem Thema auseinandersetzen, sondern alle, die über eine Anschaffung von Meerschweinchen nachdenken“, sagt Koldau. „Man kann bei der Haltung vieles falsch machen, aber mit der richtigen Behandlung ist es so leicht, das Vertrauen der Tiere zu gewinnen und sie glücklich zu machen“.



> Meerschweinchen im Kosmos Verlag ISBN 978-3-440-14702-3

>www.notstation.de

>www.akademiekoldau.wordpress .com/tierheilkunde/

von Doris Smit

erstellt am 11.Jan.2017 | 05:25 Uhr

