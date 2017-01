Feuerwehr : Letzte Option? Löschgruppe Wolfskrug

1 von 1 Foto: Käselau 1 von 1

Hummelfeld | Das Geschehen der vergangenen zwölf Monate rückte während der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wolfskrug am Freitagabend in den Hintergrund. Da sich bis zur Versammlung kein Vorschlag für den seit längerem vakanten Posten des stellvertretenden Wehrführers gefunden hatte, steht die Zukunft der Wehr auf der Kippe. „Wir sind etwas ratlos. Letztendlich können wir trotz vieler Bemühungen den Vorstand nicht füllen“, fasste Hummelfelds Bürgermeister Dirk Harder zusammen. „Deshalb muss ich euch als Dienstherr sagen, dass die Feuerwehr Wolfskrug – Stand jetzt – nicht bestehen kann und aufgelöst wird“, fügte Harder mit schwerer Stimme und den Tränen nahe hinzu.

Ähnlich bedrückt zeigte sich Gübys Bürgermeister Manfred Pohl. „Das Ehrenamt hat überall Schwierigkeiten, aber ihr habt so eine familiäre Atmosphäre hier“, sagte er. „Was wäre denn Wolfskrug ohne Feuerwehr“, fragte Pohl mit Hinblick auf die gesellschaftliche Funktion der Wehr vor Ort. „Das kulturelle Leben fällt zusammen“, mahnte Preben Holl, stellvertretender Bürgermeister aus Brekendorf.

Bei den Überlegungen bezüglich der Zukunft geriet der Bericht von Wehrführerin Andrea Petersen fast in Vergessenheit. Denn die Feuerwehr Wolfskrug hatte in 2016 ein ruhiges Jahr ohne Einsatz zu verzeichnen. An einem der zehn Übungsabende jedoch wurden die Kameraden zur Mithilfe bei der Suche nach zwei vermissten Mädchen gebeten, die später glücklicher Weise abgebrochen werden konnte. Insgesamt zehn Übungsabende, zwei Arbeitsdienste und mehr als zehn Termine nahm die Wehr im Vorjahr wahr.

Am Freitagabend wurden die beiden Anwärter Hanna Harder und Henrik Paulsen in die Wehr übernommen und zu Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann befördert. Außerdem wurde Frank Paulsen für 30 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt.

Bürgermeister Dirk Harder konnte Wehrführerin Andrea Petersen, Renate Taubert und Jörg Tauber, stellvertretend für das Innenministerium, das Brandschutzehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst überreichen.

Die Suche nach einem Vorstandsmitglied gelang dennoch nicht. Keines der aktiven 20 Mitglieder konnte sich auch während der Versammlung für den Posten des stellvertretenden Wehrführers durchringen. „Der Grund des Eintritts in die Feuerwehr war bei uns allen der Wunsch, den Menschen, die in Not sind, zu helfen“, erinnerte der Amtswehrführer des Amtes Schlei-Ostsee, Jens Reinhold, an die Motivation der Kameraden. „Deshalb würde ich mir eine Löschgruppe wünschen“, brachte Reinhold eine weitere mögliche Optionen für die Zukunft zur Sprache. Am 10. März soll es nun eine gemeinsame Veranstaltung mit der Feuerwehr Hummelfeld geben, bei der alle Optionen geprüft würden, kündigte Andrea Petersen an. „An allem, was hier im Dorf stattfindet, sind wir beteiligt“, gab Petersen zu bedenken. Neben der Auflösung der Wehr, die mit der verspäteten Besetzung des vakanten Postens noch abgewendet werden könnte, ist die Umwandlung in eine Löschgruppe der Feuerwehr Hummelfeld nun angedacht. „Ich bleibe guter Dinge, es wäre sehr schade, wenn 20 gut ausgebildete Feuerwehrleute einfach so verschwinden“, möchte Andrea Petersen die Hoffnung noch nicht aufgeben.

