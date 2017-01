Jubiläum : Landjugend in den besten Jahren

vergrößern 1 von 4 Foto: smit 1 von 4





Osdorf | Die Zeiten haben sich geändert – das ist deutlich zu spüren, bei einem Blick in das Protokollbuch der Landjugend Osdorf und Umgebung, das die Jahre von der Gründung 1957 bis 1959 dokumentiert. Am Sonntag, 8. Januar, wird die Landjugend genau 60 Jahre alt. Das soll mit einem Empfang für geladene Gäste in Dibberns Gasthof in Osdorf gefeiert werden. Aber auch ein Jubiläumsball ist geplant: Am Sonnabend, 21. Januar, wünschen sich die Vorsitzenden Marie Radmer und Sebastian Brien sowie ihre rund 45 aktiven und 50 passiven Mitglieder, viele Gäste im Saal von Dibberns Gasthof, die den runden Geburtstag mit ihnen feiern wollen. Die Eintrittskarten gibt es bereits im Vorverkauf, ebenfalls im Gasthof an der Noerer Straße 4.

Es ist genau dokumentiert, wie es am 8. Januar 1957 zur Gründung gekommen ist. Der Kreislandjugendvorsitzende Hans-Klaus Solterbeck war damals zu Gast, berichtete über die Landjugendarbeit und leitete anschließend die Gründung und die geheime Wahl: Karin Baasch und Godber Godbersen aus Felm wurden zu den ersten Vorsitzenden gewählt.

„Die Themen und die Treffen unterschieden sich deutlich von denen heute“, weiß Hans Schulz zu berichten. In der Kommunikation und der Mobilität hat sich vieles verändert. Er selbst ist 1961 eingetreten und hat den Kontakt zur Landjugend Osdorf bis heute gehalten. Rund 50 Mitglieder gehörten in dem Jahr dazu. „Es gab viele Fachvorträge, die Vertreter des Bauernverbands oder der Landwirtschaftsschule hielten“, erinnert er sich. Auch Feld- und Stallbesichtigungen gehörten zur Tagesordnung. Schulz´ Töchter, Sonja Nickel und Heike Grube, traten in seine Fußstapfen und waren beide im Vorstand tätig. Schulz unterstützte die Landjugend auch in seiner langen Zeit als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Osdorf und war maßgeblich an der Einrichtung der Scheunenfete beteiligt, die ohne die Kooperation der Feuerwehr in Sicherheitsfragen kaum umsetzbar gewesen wäre. „Die Scheunenfeten sind in den 80er-Jahren aufgekommen, eigentlich nach einer Auto-Rallye durch den Wohld“, berichtet Schulz weiter. Jürgen Bahlmann aus Borghorsterhütten habe die Fahrt mit den Aufgaben ausgearbeitet. Am Ende wurde die Siegerehrung gefeiert – der Beginn der regelmäßigen Party-Serie, die zuerst auf Hof Lück am Bokholt und seit 2009 auf Hof Raabe in Aukamp wiederholt wurde. Hans Schulz ist Ehrenmitglied der Landjugend und wurde vor einem Jahr für seine 55-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

„Für die Mädchen ging es damals mehr um Themen aus der Hauswirtschaft“, berichtet Imke Petersen. Sie ist seit 26 Jahren Mitglied in der Landjugend, war einige Jahre Vorsitzende und Kassenführerin. Ehrenmitglied ist sie seit 2010. „Es wurde viel gesungen, Volkstänze geübt und es gab Trachten“, das weiß sie aus Erzählungen ihres Vaters, Claus Petersen aus Osdorf, der bei der Gründung dabei war und zum Vorstand gehörte. So heißt es im Protokollbuch: „Wenn für uns Trachten in Frage kommen, sollen für die Mädchen blaue Röcke, schwarze Weste und weiße Dirndlbluse vorgesehen werden. Für die Jungen sind wir uns noch nicht einig und damit wurde die Versammlung beschlossen“, ein Eintrag vom 11. Juni 1957. Eine große Bedeutung kam den Erntebällen zu: Zwei Stück, einer in Osdorf und einer in Felm, wurden pro Jahr gefeiert. Die Aufführung eines plattdeutschen Stücke gehörte immer dazu. Am nächsten Morgen halfen die Mitglieder der Landjugend beim Aufhängen der Erntekrone in der Kirche. „Das war direkt nach dem Ernteball nicht immer ganz einfach“, erinnert sich Imke Petersen. „2004 gab es den letzten Ernteball“, erzählt Dennis Knust, der 2003 Mitglied wurde und anschließend zehn Jahre Vorsitzender blieb. Eine Zeit, in der die Mitgliedszahlen im Keller waren. „Bei den Treffen waren wir manchmal nur vier oder fünf Leute“, sagt Knust.

Jetzt können Marie Radmer und Sebastian Brien sich wieder über steigende Zahlen freuen. Bei den Gruppenabenden, bei denen die Mitlieder sich mittwochs in ihrem neuen Raum im Brandhorst in Noer treffen, wird vornehmlich geredet, Billiard und Darts gespielt. „Und Ausflüge geplant“, sagt Radmer, zum Beispiel zum Wasserski im Sommer oder zum Weihnachtsmarkt im Winter.

Das Angebot, Kurse zu zahlreichen Themen – nicht nur aus der Land- und Hauswirtschaft – zu besuchen, besteht weiterhin über die Kreislandjugend. Bei den Kreisausschussitzungen herrscht darüber hinaus ein reger Austausch, und auch wenn nur die Vorsitzenden eingeladen werden, sind doch alle Landjugendmitglieder willkommen.

Im vergangenen Jahr haben die aktiven Mitglieder viel Energie in ihren neuen Raum gesetzt und sind damit jetzt sehr zufrieden. „Wir haben viele Mitglieder aus Noer, daher ist es gut, dass er zwischen Osdorf und Noer liegt. Und – hier stören wir niemanden“, sagt Brien. Für die Zukunft ist klar, dass es weiterhin eine Scheunenfete geben soll. Und wenn der Jubiläumsball gut läuft, könnte der Vorstand sich eventuell einen regelmäßigen Winterball vorstellen.

„Das Besondere an der Landjugend ist: Hier geht es um Jugend für Jugend – eigenständig und selbstverantwortlich, politisch neutral und unkonfessionell“, sagt Hans Schulz. Das sei ein Grund, warum er immer hinter der Landjugend gestanden habe.

von Doris Smit

erstellt am 04.Jan.2017 | 06:02 Uhr