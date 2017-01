Grüne Woche : Köstliches aus der Region für Berlin

vergrößern 1 von 3 Foto: dis (2) 1 von 3

Winnemark | Zehn anstrengende Tage liegen vor Michael Stöcken (40) und Stefan Moese (37). Den beiden Köchen aus Schwansen wurde erneut die Organisation des gastronomischen Angebots in der Schleswig-Holstein-Halle während der internationalen Grünen Woche in Berlin übertragen. Erneut beauftragte das Landwirtschaftsministerium die Köche vom Restaurant Campfire der Aschberg Lodge und vom Restaurant Victoria in Winnemark, damit sie sich um die Bewirtung von VIPs, Delegationen, Besuchern und Standbetreibern kümmern.

Vom 20. bis 29. Januar werden in Berlin fast 30 Firmen und Organisationen aus Schleswig-Holstein in der Schleswig-Holstein-Halle ihre Produkte vorstellen und anbieten. Fast jeder Dehoga-Kreisverband wird an einem Tag in der Showküche des Dehoga-Landesverbands im Rampenlicht stehen. Damit dort alles wie am Schnürchen läuft, werden Stöcken und Moese die Teams dort und vor allem hinter den Kulissen betreuen und unterstützten.

In zwei Hintergrundküchen werden die beiden ständig frisches Fingerfood zubereiten. Dieses wird im VIP-Bereich für politische Delegationen und Tagungsteilnehmer serviert. Angesichts der großen Logistik haben die beiden schon eine ganze Reihe Suppen und Eintöpfe und auch Fingerfood in der Küche im Victoria vorbereitet. „So viel Zeit bleibt am Ende doch nicht“, berichtet Stöcken, der bereits im 13. Jahr bei der Grünen Wochen aktiv ist. So erwarten sie am ersten Abend, dem Schleswig-Holstein-Abend , 300 Gäste. Dafür haben sie bereits fast 70 Kilogramm Steckrübenmus vorbereitet. Neben 50 Kilogramm Steckrüben sind dort zehn Kilo Kartoffeln und zehn Kilo Möhren verarbeitet worden. Dazu wurden 30 Kilo Kassler, 300 Kochwürste und rund 20 Kilo Schweinebacke vorbereitet. Außerdem haben sie über 100 Liter Suppen vorgekocht, die für die Aussteller als warme Mahlzeit am Tag bereit stehen.

Bekannt sind die beiden schon für ihre besonderen Fingerfoods, in denen sie die Köstlichkeiten des Landes verarbeiten. Neben den Klassikern wie Matjes mit Preiselbeersahnemeerrettich und Sauerfleisch mit Remoulade und Kartoffelchips wird es dieses Jahr erstmals Matjes mit Lübecker Marzipan und Schokosauce, Matjes mit Küstennebelcreme und Lakritz sowie weißes Mousse mit Andalö in Probiergrößen geben, berichtet Stefan Moese. Dabei haben sie erstmals Eckernförder Spezialitäten der Firma Behn verarbeitet. „Der Matjes mit Lakritz ist sehr spannend“, sagt Stöcken. Im Grunde aber mögen sie ihr Fingerfood von A bis Z. Vorbereitet haben sie auch Wildfrikadellen mit Preiselbeersenf, eine Roulade vom Wild mit Preiselbeeren, eine Lachs-Zanderroulade mit Kaviarcreme sowie Flußkrebscocktails mit Mango Chili und Cocktailsauce. „Das ist etwas exotischer“, sagt Stöcken und freut sich mit seinem Kollegen vor allem auch auf den Austausch mit anderen Gastronomen. „Bayern ist nur einen Schritt entfernt“, sagt Stefan Moese, denn in direktem Anschluss zur Schleswig-Holstein-Halle ist die Bayern-Halle.

Abgerundet wird die Auswahl an Fingerfood mit Tuc-Keksen mit Käsecreme und Katenschinken, Käsespießen mit Weintrauben und Roter Grütze mit Vanillesauce Hierfür werden sie sich vor Ort bei weiteren schleswig-holsteinischen Anbietern bedienen. Ob frischer Käse für die Spieße, Schinken und Frischkäse oder ganz neue Produkte, auf die sie bei ihren Rundgängen stoßen, sie werden dafür sorgen, dass Besuchern Schleswig-Holstein auf der Zunge zergehen wird.

Am Donnerstagmorgen ist Abfahrt in Winnemark. Am frühen Nachmittag werden sie in Berlin ihr Lager aufschlagen. Nach einem Treffen mit den ihnen zur Verfügung stehenden sieben Servicekräften, wird der Ablauf besprochen. Es folgt die penible Kontrolle der technischen Anlagen und Geräte in den Küchen. Herde müssen funktionieren und auch die Kühlanlagen müssen startklar sein. Sehr wichtig ist auch, dass die drei Spülmaschinen in Schuss sind. Jeden Tag müssen rund 1000 Teile Geschirr und Besteck gereinigt werden. Auch die Anzahl des Geschirrs und des Bestecks, die Ausrüstung der Küchen mit Töpfen, Pfannen und sämtliche Gerätschaften müssen sie checken. Selbst der Bestand an Spülmittel und Trockenhandtüchern wird geprüft. Wenn die Messe anfängt, ist keine Zeit für Extratouren, sagen die beiden. Aber die gehen gelassen an ihre Aufgaben. „Es macht uns einfach viel Spaß“, sagt Stöcken. „Und wir haben schon viel Erfahrung“, ergänzt Stefan Moese.

Gehört die Showbühne zunächst den Gastronomen aus dem ganzen Land, so setzen die beiden Schwansener am letzten Tag der Messe den Schlusspunkt. Sie werden Zanderfilet gebraten auf bunten Möhren mit Küstennebelsauce servieren. Gut 16 Kilogramm Zanderfilets haben sie bereits besorgt. Er wird ebenso einvakumiert auf Eis gelegt, wie die bereits vorbereiteten Häppchen. Sind die gut 200 Portionen Zander ausgegeben und auch der letzte Rest Fingerfood verkostet, dann haben sie es am 29. Januar geschafft. Doch so weit denken sie noch nicht. Jetzt freuen sie sich erst einmal auf das Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. Und wer weiß, vielleicht bringen sie ganz neue Ideen und Produkte mit, mit denen sie in ihren Restaurants Besucher verwöhnen werden.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 18.Jan.2017 | 06:08 Uhr