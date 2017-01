Grosser Andrang : Klartext: Nooröffnung aus erster Hand

vergrößern 1 von 5 1 von 5







Eckernförde | Das Projekt Nooröffnung dürfte seit Montagabend einige neue Befürworter gefunden haben. Rund 150 Besucher drängten sich in und vor der Aula des Finanzamtes, um aus erster Hand zu erfahren, was in den nächsten Jahren zwischen Windebyer Noor und Binnenhafen geplant ist. Einige Besucher mussten draußen bleiben – wegen Überfüllung geschlossen. Architekt und Stadtplaner Klaus Petersen war auf Einladung des Altstadtvereins Eckernförde aus Lübeck angereist, um in der kurz vor dem Bürgerentscheid zur wasserseitigen Bebauung an der Gaehtjestraße am 5. Februar etwas aufgeheizten Atmosphäre für Aufklärung und Orientierung zu sorgen.

Um es vorweg zu nehmen: Es ist ihm überzeugend gelungen. Nach Petersens gut einstündigen Ausführungen erklärten mehrere Bürger, dass sie nun verstanden hätten, warum die Wasserseite der Gaehtjestraße in der vorgestellten zurückhaltenden Art bebaut werden sollte. „Warum soll ich zum Bürgerentscheid gehen, wenn ich so etwas haben kann“, sagte ein Bürger. Was die Verwaltung und die Bürgerinitiative bisher geboten hätten, wäre „nur nebulöser Kram“ gewesen, meinte Heinz Paasch. Die Nooröffnung sei ihm jetzt das erste Mal erklärt worden. „Ich weiß nicht, warum dort nicht gebaut werden soll.“ Auch die Initiatoren des Bürgerentscheids lobten den Vortrag und dankten für Informationen, „die wir vorher nicht kannten“, so Dr. Falk Buettner. Er sei erfreut, „dass sich unheimlich viel bewegt hat“.

Petersen unterband unter dem Beifall des Publikums aufkommende polemische Meinungsäußerungen, in denen die Nooröffnung abschätzig als „Mückentümpel“ bezeichnet oder die Wohnungen an der Gaehtjestraße als „Wohnklosetts“ verunglimpft wurden und bat um einen „adäquaten Umgang“ mit ihm: „Das Gemetzel machen Sie bitte unter sich aus.“

Klaus Petersen selbst lebte Kompetenz und Sachlichkeit vor. Ihm gehe es bei der Nooröffnung um die Aufnahme historischer Bezüge, die innere Struktur und die städtebauliche Gestaltung der Räume. Die Schließung der historischen Stadtkante am südöstlichen Ufer der Nooröffnung und die Inwertsetzung der außergewöhnlichen maritimen Situation sei eine faszinierende Aufgabe. „Hut ab für die Entscheidung, Land zu Wasser zu machen, das machen nicht viele Städte“, sagte Petersen. Angesichts der engen räumlichen Verbindung von Strand, Hafen und Noor sprach er von einer „unglaublichen Situation“ und einem „Riesenprojekt, vor dem man Respekt haben muss“. Der Planungszeitraum von knapp zehn Jahren sei angemessen. Wichtig sei es, Strukturen zu erkennen und neue Akzente zu setzen, die der Historie und dem Charakter Eckernfördes entsprechen. Die Detailplanungen von Lärm- oder Verkehrsgutachten über Gebäudehöhen bis hin zur Architektur der Gebäude mit 70 bis 90 Wohnungen würden im laufenden B-Plan-Verfahren abgearbeitet. Eckernförde habe sich gut entwickelt. „Wir möchten den nächsten Schritt gehen. Wenn es fertig ist, werden Sie überzeugt sein“, sagte er. „Ich bin mir sehr sicher, dass es gut ist für Eckernförde.“

Petersen bemühte zur Verdeutlichung seiner Ausführungen historische Fotos und Stadtpläne ab dem Jahr 1655, zeigte Entwicklungen auf und legte Alt und Neu auch mal übereinander, um zum Beispiel die keineswegs überdimensionierte Neuplanung an der Gaehtjestraße zu zeigen.

Grundlage aller Entscheidungen sei der überarbeitete Siegerentwurf vom Oktober 2011, darauf basiert auch der Förderbescheid. Er begründete die vielen Planungsänderungen wie den Verzicht auf die Bootshäuser und die beiden Verbrauchermärkte oder die überarbeitete doppelreihige, zwei- bis dreigeschossige Bebauung am südöstlichen Ufer zwischen Reeperbahn und Schulweg mit 25-prozentigem Anteil an sozial geförderten Wohnungen in der hinteren Reihe.

Die Wasserfläche werde genau an der Stelle wieder geschaffen, an der das Noor 1929 zur Schaffung neuer Verkehrs- und Wirtschaftsflächen zugeschüttet worden ist. Der Tourismus und das Wohnen hatten damals noch nicht den Stellenwert wie heute. Zentrale Bedeutung kämen beim Projekt Nooröffnung dem Steindamm, der Fortsetzung der Stadtkante am südöstlichen Ufer sowie der Neugestaltung der Gaehtjestraße zu. Am Steindamm solle neben den Noorterrassen ein „markantes Gebäude“ als Brückenkopf für die Touristik und Gastronomie entstehen, die Fläche soll für Fußgänger, Radfahrer und den Verkehr gleichberechtigt nutzbar sein. In der Gaehtjestraße sollen Gebäude mit 15 Metern Tiefe, 6 Metern Breite und einer angemessenen Höhe entstehen – „kleine Häuser, was Ruhiges in einer brauchbaren Größe“, so Petersen. Nach jetziger Beschlusslage sind dort drei Baukörper mit maximal 7 Metern Traufhöhe plus Satteldach geplant. Der Straßenraum sei 24 Meter breit und biete viel Platz für eine Neugestaltung mit drei Spuren aus und nach Borby und Gebäuden. Richtung Siegfried-Werft sei der Bau einer kleinen Werfthalle möglich. Dem Vorschlag, den Grüngürtel vom nordwestlichen Noorufer über den Steindamm in Richtung Borby zu ziehen, erteilte Petersen eine Absage: Am Noor sei der Grünraum geschützt, nicht aber an der lauten Gaehtjestraße – das würde zu einer „Ödfläche“ werden.

von Gernot Kühl

erstellt am 18.Jan.2017 | 06:32 Uhr

