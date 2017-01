Nabu fordert: : Keine Windpark-Erweiterung am Goossee

vergrößern 1 von 3 Foto: Valkema/Metasch 1 von 3

Die geplante westliche Erweiterung des Vorranggebietes zur Windenergienutzung in den Gemeinden Holtsee und Altenhof treibt den Nabu-Mitgliedern in Eckernförde die Sorgenfalten auf die Stirn. Damit könnte nämlich der Bürgerwindpark nach Westen um 30,4 Hektar ausgeweitet werden – „genau in das Rastgebiet für Zugvögel“, sagt Matthias Valkema, Vorsitzender des Nabu Eckernförde. „Und das lehnen wir aus artenschutzfachlichen und -rechtlichen Gründen ab.“ Der Nabu habe mehrmals Eingaben bei der Landesplanung gemacht, die aber nicht berücksichtigt worden seien.

Der bisherige Windpark befindet sich am Rande des Vogelrastgebietes – laut Matthias Valkema und Nabu-Kollege Frank Metasch nicht schön, aber akzeptabel. „Die zusätzlich ausgewiesenen Flächen im Westen würden voll in dem für die Vögel wichtigen Gebiet liegen. Und dort könnten noch drei weitere Windkraftanlagen von 150 bis 180 Metern Höhe entstehen.“

Die Naturfachleute beschreiben zum einen eine Gefahr für die Vögel, die von den Rotorblättern erschlagen werden könnten, zum anderen eine wesentlich größere Scheuchwirkung durch die großen Anlagen. Unter Fachleuten sei bekannt, dass die Eckernförder Bucht als Einflugschneise für den Zug von Wasservögeln gilt und die Goosseeniederung als Nahrungs- und Rastplätze für Hunderte von Gänsen und Singschwänen genutzt wird. Auch der weitere Weg der Zugvögel zu den Nahrungsgründen des Schleswig-Holsteinischen Wattenmeeres oder des Eider-Treene-Sorge-Gebietes führe vorzugsweise über Niederungen und die eingebetteten Seen. „Niederungen sind also für die Zugvögel ökologisch interessant und für die Windenergienutzer aufgrund der Windarmut im Vergleich zu Kuppen und Hanglagen ökonomisch uninteressant“, sagen Matthias Valkema und Frank Metasch, die als Ingenieure und Landschaftsplaner arbeiten. Um in Tallage gute Winde für die Stromerzeugung nutzen zu können, müssten die Windkraftanlagen die Tieflage ausgleichen, sagen sie, und werden deshalb wie zum Beispiel beim Bürgerwindpark Holtsee-Altenhof gleich 30 Meter höher. „Aus landschaftsplanerischer Sicht verbietet sich daher im Schleswig-Holsteinschen Hügelland, Windkraftanlagen in Niederungen zu bauen.“ Die Nabu-Mitglieder verweisen auf die internationale Bedeutung und die Verantwortung Schleswig-Holsteins als Drehkreuz des internationalen Vogelzuges.

Nicht zuletzt würde sich ein Verbot der Bebauung mit weiteren Windkraftanlagen durch die Argumentation der Landesplanung selbst ergeben: In dem am 6. Dezember online gestellten „Umweltbericht zu dem Entwurf der Teilaufstellung des Regionalplans des Planungsraums II“ werden im Kapitel „Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Vogelschutz“ Hauptachsen des überregionalen Vogelzugs als „Bereiche mit hohem Zugaufkommen und geringen Flughöhen“ als besonderes gewichtig eingestuft. Im selben Bericht werde in einer Grafik die Vogelzug-Hauptachse dargestellt. „Legt man diese Grafiken übereinander, zeigt sich, dass das Vorranggebiet Holtsee/ Altenhof mit seinem westlichen Teil in die Vogelzug-Hauptachse hineinragt und damit die bislang missachteten Hinweise des Nabu bestätigt“, sagen Valkema und Metasch. „Die Landesplaner haben ihre Hausaufgaben nicht gründlich gemacht. So ist das Beteiligungsverfahren Augenwischerei.“

