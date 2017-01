Kaiserlicher Zerfall und neue Segelharmonie

1 von 1 1 von 1

Es ist ein Jammer, wie der einst stolze und historisch bedeutsame Kaiserhof immer weiter zerfällt. Das einstige Hotel und Restaurant ist vollkommen verhunzt und dem Verfall preisgegeben. Ein Schandfleck an der sonst so imposanten Borbyer Hafenkulisse.

Hinter den Kulissen wird die Schuld dafür von einem zum anderen geschoben, das übliche Spiel in solchen Fällen. Alle wollen, aber niemand macht. Und da ein Ende nicht absehbar ist, verrottet das Gemäuer weiter, bis es irgendwann so von Feuchtigkeit, Schwamm und Schimmel durchsetzt ist, dass sich der Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Das war’s dann mit dem Kaiserhof, und der Abrissbagger erledigt den Rest. Das war’s dann aber auch mit hochtrabenden Neubauplänen. Ein neues Gebäude wird allenfalls die Ausmaße eines großen Einfamilienhauses haben – mehr nicht. Teuer bezahlter Baugrund, teuer bezahlte Ruine und ein Investor, der sich in Eckernförde kräftig die Finger verbrannt hat, statt die erhoffte Goldgrube freizulegen. Am Ende sind alle Verlierer – nicht nur der Eigentümer, auch die Stadt und die Bürger, die so gerne auf historisch gewachsene und gepflegte Bausubstanz schauen.

Noch ist es nicht so weit, noch steht der Kaiserhof. Aber wenn die Rettung tatsächlich noch gelingen soll, ist es höchste Zeit für einen Krisengipfel im Rathaus mit Bauamt, Denkmalschutz und Eigentümer. Auch wenn es vielleicht unangenehm ist – hier geht es um den Erhalt eines außergewöhnlichen Gebäudes in außergewöhnlicher Lage und den Erhalt der Borbyer Hafen-„Skyline“. Dafür sollten alle Parteien ihre Befindlichkeiten ausblenden und im persönlichen Gespräch einen Ausweg aus dem Dilemma suchen.

Vielleicht gelingt das am besten an frischer Luft an der Borbyer Promenade mit Blick auf den Kaiserhof.

Die Streithähne könnten sich ein Beispiel an der wiederentdeckten Freundschaft zwischen dem Kieler Yacht Club und dem Segelclub Eckernförde nehmen. Das neue Band der Harmonie dürfte nicht zuletzt der Erkenntnis geschuldet sein, dass historische Wurzeln nicht einfach so durchtrennt werden dürfen. Das führt jetzt dazu, dass die Eröffnungsregatta der Kieler Woche nach zehnjähriger Unterbrechung in diesem Jahr nicht mehr Welcome-Race, sondern wie schon zu Kaisers Zeiten Aalregatta heißt. Die Besinnung auf die Gemeinsamkeiten und die Tradition hat die heftigen Turbulenzen zwischen den beiden großen, benachbarten Segelclubs beendet.

Was sicher auch an den handelnden Personen liegt, die in der Lage sind, über den eigenen Yachthafen hinauszublicken und es nicht nötig haben, sich auf Kosten anderer und einer guten Sache zu profilieren.

von Gernot Kühl

erstellt am 13.Jan.2017 | 10:13 Uhr