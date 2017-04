Junge Schützen : Jungschützen beeindrucken

vergrößern 1 von 1 Foto: aha 1 von 1

Die diesjährige Kreismeisterschaft der Kyffhäuserkameradschaften Eckernförde, Kosel, Owschlag-Brekendorf und Rieseby wurde in diesem Jahr auf dem Schießstand der Kyffhäusergemeinschaft Owschlag-Brekendorf ausgetragen. Im Rahmen der Siegerehrung überreichte Kreisschießwartin Lisa Köpke gemeinsam mit ihrem Stellvertreter, Dietmar Kynast, nun zahlreiche Urkunden und Plaketten.

„Von 131 Starts haben sich 112 für die Landesmeisterschaften qualifiziert“, so Köpke, die sich zufrieden mit dem Ergebnis zeigte. Die Beteiligung sei nicht schlecht und auch gut über die vier Kameradschaften verteilt gewesen, doch für das nächste Jahr hoffe sie auf eine noch höhere Beteiligung, so die Kreisschießwartin.

Wieder einmal schnitten die jugendlichen Schützen besonders gut ab. So erzielte Jonas Rathjen aus Owschlag beeindruckende 290 Ringe mit dem Luftgewehr (Auflage) und 243 Ringe mit dem Kleinkaliber (Auflage). Das bescherte dem Owschlager in beiden Kategorien den ersten Platz der Jungschützen-Jungen. Bestes Jungschützen-Mädchen wurde die Owschlagerin Nele Brammer, die mit dem Luftgewehr (Auflage) 278 Ringe traf und 238 Ringe mit dem Kleinkaliber (Auflage). Die besten Schüler mit dem Luftgewehr (Auflage) waren Nicolas Di Rosa aus Rieseby, der mit 191 Ringen von 200 möglichen ein ebenfalls hervorragendes Ergebnis erzielte sowie Tjorven-Marlon Berg (Owschlag-Brekendorf) mit 187 Ringen. Auch Leia-Catharina Schmidt und Jette Berg (beide Owschlag-Brekendorf) durften sich über eine Urkunde freuen, die sie für ihre Leistung mit dem Luftgewehr in der Kategorie Schüler I Mädchen erhielten. Bester männlicher Schütze in selbiger Kategorie wurde Felix Brockmann (Owschlag-Brekendorf). Mit der Luftpistole erzielte Friederike Bieberich aus Kosel in der Kategorie Jungschützen-Mädchen 118 Ringe.

Auch an die Erwachsenen verteilte Lisa Köpke mehrere Urkunden. Unter anderem an Helge Otto aus Kosel, der mit dem Luftgewehr 289 Ringe und mit dem Kleinkaliber mit Auflage 282 Ringe erzielte. Mit der Luftpistole erzielte Regina Nielsen aus Eckernförde 262 Ringe.

Bester Schütze mit dem Kleinkaliber war der Vorsitzende der Kyffhäuserkameradschaft Owschlag-Brekendorf, Roland Koch, mit 269 Ringen. 297 Ringe mit dem Luftgewehr (Auflage) schoss Uwe Daudert aus Eckernförde. Mit der Sportpistole Kleinkaliber und der freien Pistole erzielte Walter Brosche aus Owschlag die meisten Ringe. Bester Schütze mit der Sportpistole Großkaliber wurde Wolfgang Ruhnke aus Eckernförde.

Der Kreisvorsitzende, Detlef Damm, dankte den beiden Schießwarten für die geleistete Arbeit und wünschte allen Schützen eine sichere Hand – auch bei den Landesmeisterschaften, die im Juni in Eckernförde und Schafstedt stattfinden werden.

>Die komplette Liste aller Platzierungen kann im Internet unter der Adresse www.kyffhaeuser-owschlag.de eingesehen werden.



von aha

erstellt am 10.Apr.2017 | 07:51 Uhr