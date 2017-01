Spinnereien : Jetzt bloß nicht den Faden verlieren

vergrößern 1 von 3 Foto: Messerschmidt (3) 1 von 3

Einige klackern, die anderen surren, manche sind nahezu lautlos – wenn sich bei Ute und Peter Furck in Haby der Spinnradkreis trifft, dreht sich alles um Wolle. Dabei entbehrt es nicht einer gewissen Faszination zu sehen, wie aus einem Stückchen Rohwolle ein Faden entsteht, den man selbst hergestellt hat. Das kann auch Stefanie Thomsen feststellen. Die Gettorferin ist ganz neu dabei und ließ sich von Peter Furck, der vor einem Jahr den Spinnkreis bei sich in der Wohnstube ins Leben gerufen hat, die ersten Handgriffe und Fußtritte am Spinnrad zeigen. „Ich habe selbst Pommersche Landschafe“, erzählt Stefanie Thomsen, was läge also näher, die Wolle auch selbst zu verarbeiten. Denn das macht das Ehepaar Furck seit vielen Jahren. Schon im Studium kam Peter Furck zur Spinnerei, ein Hobby das aber berufsbedingt wieder ruhen musste. Als er und seine Frau 2009 dann den Hof in Haby kauften und mit der Schafzucht begannen, war klar, dass es mit dem Spinnen weitergehen sollte.

Die Wolle dem Spinnrad gleichmäßig zuzuführen, so dass der Faden nicht reißt und keine dicken und dünnen Stellen im Garn entstehen, erfordert Fingerfertigkeit und eine gute Koordination. Bis ein Wollknäuel aussieht wie das nächste, braucht es schon ein gutes Stück Übung. Die von Ute Furck mit der einen Hand langgezogene Wolle verschwindet so schnell im Inneren des Spinnrads, dass es schwer fällt ihr zu folgen. In der anderen Hand hält sie die gewaschene und gekämmte Schafswolle. Parallel tritt sie mit dem Fuß auf die Pedale, die das Schwungrad nach rechts drehen lässt. Die Wolle verwandelt sich sekundenschnell zu einem Faden, der im Rad auf eine Spule gewickelt wird. Zwei Spulen müssen zunächst gesponnen werden, anschließend werden die Fäden auf einer dritten Spule zu einem dünnen, stabilen Faden verzwirnt. „Sonst würde er sich wie bei einer Kordel wieder aufwickeln“, sagt Ute Furck. Die gesponnene Wolle wird auf eine Haspel gewickelt und in warmem Wasser gebadet, dann getrocknet, bevor sie für kuschelige Pullover, Handschuhe und Schals weiterverarbeitet wird. Die getrocknete Wolle wird kardiert. Dabei wird die Wolle in eine Karde, das heißt eine Walze mit Widerhaken gelegt, die mithilfe der anderen Karde auseinandergezogen wird. Auf diese Weise werden kleine Unreinheiten entfernt und die Fasern voneinander getrennt, wodurch sie sich wesentlich einfacher verspinnen lassen.

Monika Maas aus Kiel liebt beim Spinnen die Geselligkeit und vor allem die Entspannung. „Es tut meinem Körper wirklich gut“, sagt sie. Etwas Meditatives hat das Spinnen, da sind sich alle Teilnehmer einig, beim jüngsten Treffen sind es zehn. Manche haben ihr eigenes Spinnrad dabei, andere können auf eines der Räder bei den Furcks zurückgreifen. „Es gibt Böcke und Ziegen“, sagt Ute Furck und meint damit die unterschiedlichen Bauweisen. Bei einem „Bock“-Spinnrad ist der Spinnflügel über dem Rad zu finden, bei allen „Ziege“-Spinnrädern ist dieser daneben.

Die meisten der Gäste beherrschen die Technik des Spinnens inzwischen so gut, dass sie sich entspannt dabei unterhalten können. Mit dabei ist auch Nora König. Die Lindauerin ist die Tochter von Ute und Peter Furck. In ihrem Heimatort hält sie rund 30 Schafe, darunter auch weißgehörnte Heidschnucken. „Die Wolle ist ganz kuschelig“, sagt sie. Dennoch, jedes Schaf ist anders. Das Alter und Geschlecht wirkten sich auf die Menge und Qualität der Wolle aus. Nach der Schur wird längst nicht alle Wolle aus dem Vließ benötigt. Die Wolle vom Hinterteil und aus dem Nacken fällt weg. Aus den inneren, weichen und feinen Haaren, die die Körperwärme regulieren, wird die eigentliche Schafwolle gewonnen.

Ein eigenes Spinnrad und auch eigene Schafe (Coburger und Bentheimer) hat Renate Winz aus Dänischenhagen. Seit dem Sommer ist sie beim Spinnkreis dabei. „Es ist toll den Werdegang der Wolle zu sehen und wie am Ende das fertige Produkt entsteht“, sagt sie.

Den Dreh raus hat auch Monika Maas aus Kiel. Ihr Spinnrad sticht dabei durchaus heraus. „Rund 100 Jahre ist es alt, ich habe es von einem Hausflohmarkt“, erzählt sie. Ihr Mann habe dann noch einige Ausbesserungen vorgenommen, jetzt ist es wieder voll funktionstüchtig. Sie verarbeitet neben Schafwolle auch das Fell von Hunden, am liebsten das weiche vom Leonberger. „Und dann auch nur die Unterwolle vom Frühjahr und Herbst“, sagt sie. Die Groß Wittenseerin Claudia Sperlich bürste alle zwei Wochen ihren Bearded Collie. Aus der Unterwolle spinnt sie jetzt Handschuhe.

„Mich bringt das Spinnen zur Ruhe“, sagt Peter Furck. Er möchte gerne über das alte Handwerk reden, es an andere weitergeben. Mit Blick auf den Martktteff in Sehestedt könne er sich gut vorstellen, dort eine Gruppe anzuleiten.







>Die Spinnkreis-Treffen finden immer am vierten Dienstag im Monat von 19 bis 21 Uhr auf dem Schafhof, Wittenseer Straße 2, in Haby statt.

>www.schafhof.haby.de

von Achim Messerschmidt

erstellt am 04.Jan.2017 | 06:46 Uhr