Interviewreihe : „Ich finde es wichtig, dass ein Gremium gemischt ist“

In der Kommunalpolitik herrscht Frauenarmut. Eine Landesweite Kampagne der Gleichstellungsbeauftragten soll helfen, das Missverhältnis aufzulösen. Sie werben für mehr weibliche Beteiligung in der Kommunalpolitik. Die Eckernförder Zeitung hat Frauen befragt, die in der Kommunalpolitik mitmischen. Die stellvertretende Vorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen in Gettorf, Bodil Busch, sprach über ihre Motivation für Kommunalpolitik. Die gebürtige Schleswig-Holsteinerin ist verheiratet, hat zwei Kinder und leitet die VHS in Gettorf.

EZ: Was hat Sie bewegt in die Politik zu gehen?

Bodil Busch: Vor zehn Jahren zogen mein Mann und ich mit einem kleinen Kind nach Gettorf. Eigentlich wollte ich mich im Naturschutz engagieren und bin so ins Gespräch mit einem Vertreter der Grünen gekommen. Ich war bereit, etwas anzupacken und landete weit oben auf der Liste. Also bin ich schnell nachgerückt und saß dann zunächst im Sozialausschuss. Es fehlten Krippenplätze und ich machte mich für die Betreuung unter Dreijähriger stark.

Ist das ein typisches Frauenthema?

Busch: Das würde ich nicht sagen. Es geht ja darum, sich für etwas stark zu machen, was einen auch betrifft. Als junge Mutter oder junger Vater hat man andere Themen, als jemand, dessen Kinder schon erwachsen sind. Ich möchte nicht auf irgendwelche Frauenthemen reduziert werden, als Kommunalpolitiker beschäftigt man sich ohnehin mit allen möglichen Themen.

Warum gibt es so wenige Frauen in der Kommunalpolitik?

Busch: Das hat bestimmt ganz unterschiedliche Gründe. Man muss sich im Klaren sein, dass man auch mal seinen Kopf hinhalten muss. Das kann in einer Ausschuss- oder Gemeinderatssitzung sehr ruppig werden. Beim Thema Kita-Gebühren, da kommen erboste Eltern in die Sitzung und da muss man für seinen Beschluss gerade stehen. Oder in der Diskussion im Ausschuss, da wird man manchmal hart angegangen, so etwas lebt von der Diskussion und das muss man vom Privaten trennen. Vielleicht können Männer das besser. Die streiten sich im Ausschuss und gehen anschließend ein Bier trinken. Dann trauen es sich viele bestimmt nicht zu, weil sie glauben, sie müssten alles wissen. Männer wissen doch auch nicht alles, die tun immer nur so.

Wie würden Sie Frauen dazu ermutigen, politisch aktiv zu werden?

Busch: Mehr Selbstvertrauen in sich zu haben, den Mund aufmachen. In kleinen Kommunen hat man gute Chancen auf einen Posten und wer etwas verändern will, der muss aktiv werden. Und es macht auch Spaß, vor allem, wenn man sieht, was man erreicht hat.

Wie kommen Sie mit ihren männlichen Kollegen klar?

Busch: Ich komme gut mit Männern klar und mittlerweile sind wir ja auch schon zu zweit. (lacht) Meine Vorgängerin hatte es vielleicht etwas schwerer. Ich fühle mich ernst genommen und überhaupt hat man in der Kommune ein freundschaftliches Verhältnis. Ich finde es wichtig, dass ein Gremium gemischt ist. Zum Beispiel könnte ich mir auch nicht vorstellen nur mit Frauen zu arbeiten.

Inwiefern werden Sie von zu Hause aus unterstütz in Ihrer Tätigkeit?

Busch: Mein Ehemann ist selbst nicht politisch aktiv, aber er unterstütz mich, indem er da ist. Klar, wenn die Kinder klein sind, dann braucht man Unterstützung, ich habe meine Kinder, als sie klein waren, auch schon mal mit zur Sitzung genommen. Da haben sie jetzt natürlich keine Lust mehr zu.

Haben Sie ein politisches Vorbild?

Busch: Nee. Oder? Vielleicht Monika Heinold, die Finanzministerin. Ich finde, die macht einen richtig guten Job.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Busch: Ich wünsche mir, dass sich mehr Frauen, aber generell auch junge Menschen für Politik interessieren und sich engagieren für ihre Themen. Da fehlt der Nachwuchs . Oft ärgern sich die Leute,was „die da oben“ alles falsch machen, verstehen aber nicht, dass alle in einem Boot sitzen. Das Interview führte :

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 26.Jan.2017 | 19:50 Uhr