Hoher Pegel und Fisch in Tüten

Das neue Jahr hat turbulent begonnen. Gleich die erste extreme Wetterlage hat Eckernförde in der Nacht zu Donnerstag einen vollen Hafen beschert, womit in diesem Fall mal kein Besucherstrom gemeint ist, sondern Hochwasser. Ein Naturschauspiel, das eine eigenartige Faszination ausübte, die Stadt aber auch in Atem hielt. Knapp 100 Rettungskräfte waren sechs Stunden im Dauereinsatz, um im Falle eines Überlaufens der Wassermassen sofort reagieren zu können. Wäre der Pegel nur weitere fünf Zentimeter gestiegen und die Ostsee über die Kaimauern getreten, hätten die Hafenanlieger vermutlich ein Desaster erlebt. Wohnungen, Lokale und Geschäfte in der Altstadt und am Vogelsang wären in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Helferteam hätte den Schaden lindern, aber nicht verhindern können.

Dennoch war der Hochwassereinsatz eine Demonstration der Stärke der vereinigten Eckernförder Rettungskräfte. Polizei, Feuerwehr, THW, DRK, und die städtischen Einrichtungen Bauhof und Stadtgärtnerei waren top-organisiert und auf den Ernstfall vorbereitet. Das funktioniert nicht auf Knopfdruck, sondern ist das Ergebnis professioneller Arbeit und einer langen und engen Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt, die weiter gepflegt werden muss und letzten Endes den Bürgern zugutekommt.

So einfach geht es nicht. Die neue Satzung zur Müllvermeidung ist zwar ein richtiger und ehrenwerter Ansatz und die Kunden finden es zumeist gut, aber die praktische Ausführung stößt bei den Betroffenen und den Experten auf Widerstand. Das fängt bei den Wochenmarkthändlern und AWR-Geschäftsführer Ralph Hohenschurz-Schmidt an und endet vorläufig bei den Eckernförder Fischern, deren Fischkutter im Hafen wie ein Marktstand eingestuft werden und die keine Plastiktüten mehr mit fischigem Inhalt ausgeben dürfen. Sie müssten schon biologisch abbaubar sein, weil sie verrottbar sein sollen, wenn sie im Meer landen. Aber fliegen gerade Fischtüten ins Meer? Wohl kaum. Sie landen nach Gebrauch eher im Plastikmüllsack der Kunden und werden so geordnet dem Recyclingkreislauf zugeführt. Im Gegensatz zu so manch achtlos weggeworfener Hundekottüte oder der Flut an Plastikverpackungen in Supermärkten und Geschäften.

von Gernot Kühl

erstellt am 07.Jan.2017 | 06:07 Uhr