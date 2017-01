Sturmtief Axel und seine Folgen : Hohe Wellen fluten Strander Promenade

vergrößern 1 von 6 Foto: smit 1 von 6









Strande | Kein Feuerwehreinsatz, keine schlimmeren Vorkommnisse in der Sturmnacht auf Donnerstag. „Wir haben viel Glück gehabt“, sagt Sönke-Peter Paulsen, Amtsvorsteher in Dänischenhagen. Jetzt müsse geguckt werden, welche Schäden konkret entstanden sind, so Paulsen weiter.

Eine ganze Menge, muss Dr. Holger Klink, Bürgermeister in Strande dazu leider sagen. „Die Gemeinde Strande wurde von einem sehr schweren Hochwasser getroffen und die Schäden, insbesondere in unmittelbarer Ortslage, sind erheblich. Die Schadenssumme wird mit Sicherheit in einem sechsstelligen Bereich liegen, zumal noch weite Teile unter Wasser stehen und die Schäden noch gar nicht sichtbar sind“, teilte er mit. Ab 18 Uhr seien die Pegelstände deutlich angestiegen – höher als bei früheren Hochwassern. Aber die Fischer und Bootsbesitzer waren so gut vorbereitet, dass im Hafenbereich bisher keine größeren Schäden festgestellte wurden. Ein anderes Bild zeige sich auf der neu angelegten Promenade. Hier kam es auf dem etwa 200 Meter langen Abschnitt nördlich des Spielplatzes zu erheblichen Schäden. „Der Wellenschlag und die Wasserhöhe war derart gewaltig, dass die Wassermassen über die Schutzwälle hinweg gingen“, beschreibt er. Pegelstände um 1,70 seien gemessen worden. Der Schutzwall mit dem Strandhafer habe in diesem Abschnitt sehr gelitten und müsse vermutlich neu aufgebaut werden. Der Schutzzaun für den Strandhafer wurde zerstört, das neue Biotop stark angegriffen.

Der etwas tiefer gelegene Abschnitt der Ortslage wurde vollständig überspült. Bauhofleiter Jens Rönnfeldt und Mitarbeiter waren gestern ab kurz nach sechs Uhr in Aktion und reinigten die Strecke mit einem großen Schlepper mit Schneeräumschild und mehreren kleineren Schleppern. „Wahrscheinlich hat der Sand die Promenade sogar etwas vor den Steinen geschützt“, sagte er. Die Findlinge, die mit Wucht auf den Weg geschleudert wurden, hatten teilweise die Größe eines Basketballs, ergänzte Klink. Erst wenn alle Steine, Sand und Seegras entfernt sind, könne das gesamte Ausmaß der Zerstörung ermittelt werden, so der Bürgermeister weiter.

Sorgenkind ist auch der Wanderweg Richtung Bülker Leuchtturm. Er ist Teil des europäischen Fernwanderweges und erst kürzlich mit viel Aufwand durch die Gemeinde saniert worden. Die teuren L-Profile haben dem Wasserdruck zwar standgehalten, aber die vorgelagerten Steine wurden abgetragen und weggespült. Das Schutzvlies liegt teilweise frei. „Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, sagt Klink. Hier können die großen Findlinge angelegt werden, die die Gemeinde vor einiger Zeit günstig in großer Menge anschaffen konnte. Aber trotz der Schäden an dieser Stelle ist der Bürgermeister froh: „Hätte die Sanierung in diesem Bereich nicht stattgefunden, wäre ziemlich sicher an dieser Stelle der Deich durchbrochen worden.“

Gut zwei Kilometer Küstenlinie hat die Gemeinde in Schuss zu halten. Bei solchen Sturmereignissen zeige sich, dass das allein gar nicht möglich sei, stellte Klink fest. „Damit sind die Kommunen und Wasser- und Bodenverbände überfordert“, sagt er und fordert, eine Umstrukturierung der Zuständigkeiten bei der Sicherung der Küstenlinie. „Intakte Küsten sind, neben dem Schutz von Leben und Hab und Gut, Voraussetzung für die hochgesteckten Ziele des Wirtschaftsministers im Tourismusbereich, wie auch für Fischerei und maritimen Sport. Hier sollte man hinterfragen, ob solche grundsätzlichen Sicherungsaufgaben tatsächlich von den schwächsten Institutionen zu tragen sind“, so Klink weiter. Angesichts der spürbaren Klimaveränderung seien solche Maßnahmen nicht mehr Aufgabe der Kommunen, sondern eher von Land und Bund „Hier würde eine spürbare Unterstützung der sowieso klammen Kommunen für erhebliche Erleichterung sorgen“, sagt der Bürgermeister.

In anderen Gemeinden an der Ostseeküste des Dänischen Wohlds ist es zwar auch zu Beschädigungen gekommen, jedoch im geringeren Ausmaß. Das Restaurant StrandHaus in Dänisch-Nienhof ist unbeschadet davon gekommen. „Das Gebäude steht auf Pfählen“, erklärte Wirtin Luisa Baumgardt, Angst habe sie zu keiner Zeit gehabt.

von Doris Smit

erstellt am 06.Jan.2017 | 06:12 Uhr