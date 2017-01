Bürgerentscheid : Himstedt will Planung aus einem Guss

vergrößern 1 von 5 Foto: Archiv 1 von 5







Die Eckernförder haben in diesem Jahr gleich dreimal die Chance, durch ihre Stimmabgabe das politische und städtische Geschehen mitzubestimmen. Bevor es am 7. Mai und voraussichtlich am 24. September um die Sitzverteilung und Regierungsbildung im Landtag und im Bundestag geht, stimmen die Eckernförder bereits am Sonntag, 5. Februar, beim ersten Bürgerentscheid der Stadt über den Bau oder den Verzicht auf die Bebauung der Wasserseite der Gaehtjestraße ab (siehe auch Bericht unten auf dieser Seite). Während die Stadt die Gaehtjestraße und den „Pflanzhügel“ im Zuge des Großprojekts Nooröffnung/ Binnenhafen umgestalten und bebauen möchte, treten drei Initiatoren mit Unterstützung der Bürgerinitiative „Bauen in Eckernförde“ dagegen an – sie wollen es verhindern und den freien Blick auf den Binnenhafen erhalten. Das ist die Ausgangslage für den Bürgerentscheid am 5. Februar. Am vergangenen Montag gab es dazu vom Altstadtverein Eckernförde eine viel gelobte Präsentation des Projekts Nooröffnung durch den Planer Klaus Petersen (wir berichteten). Am Dienstag, 31. Januar, um 18.30 Uhr findet noch eine Einwohnerversammlung in der Stadthalle statt, in der als Punkt 2 – Punkt 1 ist die Stadthallensanierung – das Projekt Nooröffnung noch einmal vor dem Bürgerentscheid vorgestellt wird.

Im Vorwege hat sich Bürgervorsteherin Karin Himstedt (CDU) mit dem laufenden Verfahren befasst und eine Verunsicherung in der Bevölkerung festgestellt. „Es gibt noch viele Fragen“, sagte Himstedt in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Die Ratsversammlung hatte sich mit großer Mehrheit für das Projekt mitsamt der Gaehtjestraße entschieden und diese Position auch in der Ratsversammlung am 15. Dezember 2016 klargemacht. Für Himstedt steht das Gesamtprojekt als „wichtiges Stadtentwicklungsprojekt“ ganz oben auf der Agenda, die Gaehtjestraße sei nur ein Teil davon. Sie glaubt, dass die überwiegende Mehrheit der Bürger das Projekt Nooröffnung befürwortet und darin eine Attraktivitätssteigerung für die Innenstadt sieht. Die Mischung aus Wohnungsbau, Gewerbe und öffentlichen Flächen „im Herzstück der Stadt zwischen Hafen und Noor“ sei eine große Chance, die positive Stadtentwicklung fortzuführen.

Die geäußerten Bedenken seien immer wieder Gegenstand der Diskussionen gewesen, die Stadt habe die Bürger seit Jahren durch öffentliche Sitzungen, Workshops, eine Einwohnerversammlung und einen Ortstermin auf dem Laufenden gehalten. Der Meinungsbildungsprozess sei demokratisch und transparent verlaufen, von einem fehlenden Dialog mit den Bürgern oder gar einer „Wagenburgmentalität“ in Politik und Verwaltung könne keine Rede sein, so Himstedt. Auch bei der Gaehtjestraße habe es eine Vielzahl öffentlicher Diskussionen und auch Kompromisse gegeben. So habe sich die Ratsversammlung in Richtung Bürgerinitiative bewegt und sich nach langem Entwicklungsprozess auf eine reduzierte Traufhöhe von 7 Metern, Sichtachsen und eine aufgelockerte Bebauung geeinigt. „Von Investorengier oder Luxuswohnungen kann da keine Rede sein. Das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen“, sagt die Bürgervorsteherin. Sie habe nichts gegen eine kontroverse Diskussion, die müsse aber auf der Sachebene geführt werden und dürfe nicht in „Stimmungsmache“ ausarten. Bewusst abschätzig verwendete Begriffe wie Spekulationsobjekte, Luxuswohnungen, Investorengier, Mückentümpel, Lärmtrichter oder Straßenschlucht seien fehl am Platze, ebenso wie irritierende Zwischenrufe aus den Reihen der Bebauungsgegner in der jüngsten Ratsversammlung.

Himstedt rückte einige Behauptungen der Bebauungsgegner gerade, die ihrer Meinung nach nicht zutreffend seien. So werde Borby keineswegs verkehrlich durch die Neuplanung Gaehtjestraße abgehängt. Der Straßenraum sei 24 Meter breit, „die Leistungsfähigkeit und die Abbiegemöglichkeiten bleiben erhalten“.

Es sei ebenso nicht zutreffend, dass die Stadt den Aldi-Markt durch die Nooröffnung verdrängt habe. Man habe Aldi Alternativstandorte auch an der Nooröffnung angeboten, „die Innenstadt zu verlassen und den Markt im Hörst zu erweitern, war eine unternehmerische Entscheidung“, so Himstedt. Für das Projekt selbst sei das allerdings förderlich, weil dadurch mehr Raum für Wohnungen entstanden sei. Nach Informationen unserer Zeitung wird Aldi den Standort im April räumen.

Ein Verzicht auf die Bebauung Gaehtjestraße würde außerdem durch den Wegfall der Städtebauförderung zu einer Mehrbelastung von 1,5 Millionen für die Stadt führen. „Das sind belastbare Zahlen“, sagte Himstedt unter Verweis auf das Innenministerium. Wird nicht gebaut, entfielen der Verkaufserlös für die Grundstücke sowie der Bundes- und Landesanteil der Städtebauförderung für den Ausbau der Gaehtjestraße (282 000 Euro) und den Bau der Hafenpromenade (661 000 Euro).

Die Ratsversammlung sei sich der großen Aufgabe bewusst und habe festgelegt, dass die 70 bis 90 Wohneinheiten als bezahlbare Mietwohnungen angeboten werden und eben keine Spekulationsobjekte seien. 25 Prozent der Mietwohnungen sollen zudem sozial geförderter Wohnraum werden, so dass Bürger aller Schichten und auch junge Familien die Chance haben, in attraktiver Lage an der Nooröffnung zu wohnen. Gleichwohl werde im zweistufigen Investorenwettbewerb darauf zu achten sein, dass in erster Linie das Konzept der Bauträger, aber auch die Architektur den Vorstellungen der Stadt entsprechen. In diesem Jahr sollen das Bebauungsplanverfahren vorangetrieben, der Satzungsbeschluss gefasst, die Wasserfläche erstellt und der Investorenwettbewerb ausgeschrieben werden.

von Gernot Kühl

erstellt am 19.Jan.2017 | 06:18 Uhr

