Einwohnerversammlung : Herrenhaus: Lösung am runden Tisch?

1 von 1 Foto: Kierstein 1 von 1

Altenholz | Schon bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses gab es viele Reibungspunkte zwischen Gemeindevertretern und Bürgern. Besonders die Pläne zur Ladenzeile in Stift und zum Herrenhaus erhitzten die Gemüter (wir berichteten). Und auch bei der Einwohnerversammlung am Mittwoch, zu der Bürgervorsteher Wolfgang Weis eingeladen hatte, standen die genannten Themen vor allem im Blickpunkt der rund 60 Bürger.

Ganz besonders intensiv wurde über die Ladenzeile debattiert. Bürgermeister Carlo Ehrich betonte, „man muss alles tun, damit der Edeka-Markt eine Chance hat“. Die Nahversorgung in dem Stadtteil wieder herzustellen, sei das Hauptanliegen der Gemeinde so Ehrich. Ein Anwohner machte sich Sorgen um die Anlieferzeiten. „Diese werden nicht vor sechs Uhr beginnen“, betonte Ehrich. Auch werde der Schallschutz genau geprüft, um die Anwohner zu schonen. Die Bürger jedoch denken vor allem an ihre lokalen Unternehmer. Von den drei bisherigen soll bislang nur einer die Chance erhalten, sich mit einem Geschäft dort anzusiedeln. Dabei schlug besonders das Schicksal von Anke Petersen hohe Wellen. Sie ist die Betreiberin der Post. Da stand die Frage im Raum, was passieren würde, wenn sie aufgebe. „Diese Frage kann ich leider nicht beantworten“, sagte Ehrich. „Das ist aber wichtig!“, entgegnete der Bürger Eckhardt Fischer.

Die Bürger bedauerten, dass vorerst nur ein Geschäft ein neues Zuhause erhalten soll. „Sie, Herr Weiß, haben uns zugesagt, dass man alle drei berücksichtigen würde und sich nicht daran gehalten“, warf ein Bürger ein. Beschwichtigen konnte Ehrich, der mit seinem ruhigen Auftreten so manchen Konflikt abmildern konnte, die Gemüter trotzdem. Auf der anderen Seite des Ostpreußenplatzes soll ein Marktplatz entstehen. Hier soll auch Raum für die anderen Betreiber geschaffen werden. „Wir haben die Betreiber im Blick. Das versichere ich ihnen“, sagte Ehrich. Er sei „froh und dankbar“, dass jetzt erst einmal die Nahversorgung wieder hergestellt werden könne. Trotzdem wolle man keine Schnellschüsse riskieren, sondern ein langfristiges Konzept für alle Parteien entwickeln.

Auch die Anwohner waren erfreut darüber, dass der tägliche Bedarf wieder vor Ort gedeckt werden kann. Auch machten die Anwohner Vorschläge, die von der Gemeinde aufgenommen wurden. Die Idee jedoch, die Läden an den Edeka-Markt anzugliedern, sei „nicht realisierbar“. Dafür würde der Platz zur Straße einfach nicht ausreichen, so der Bürgermeister.

Auch über das Herrenhaus wurde hitzig gesprochen. Der vorgeschlagene Plan wurde im Bauausschuss abgelehnt (wir berichteten). „Wir haben hier widerstrebende Interessen“, betonte Ehrich. Man habe viele Gespräche zu führen. „Ja, zum Glück wurde das nicht beschlossen“, rief ein Bürger. Zuspruch und Applaus erhielt Wolfgang Weiß. „Wir werden einen runden Tisch anregen. Alle Beteiligten müssen an einen Tisch und sich aussprechen“, sagte er. Diese Idee hielt auch Anwohner Michael Garcia für sinnvoll. Trotzdem habe das Verhalten der Gemeindevertreter bei der Sitzung Verunsicherung und Ärger bei den Bürgern ausgelöst. Eine Anwohnerin konnte es nicht fassen, dass man allen Ernstes mithilfe eines „nichtssagenden Modells“ abstimmen wollte. SPD-Fraktionsvorsitzender Ingo Baasch vermutet sogar, dass man „nie ein für die Bewohner verträgliches und gleichzeitig wirtschaftlich sinnvolles Konzept“ entwickeln könne.

Ein Bürger forderte die Gemeinde daraufhin auf, doch mit dem Investor zusammen auf den Verkäufer zuzugehen, um das Hauptproblem, den aufgerufene Preis, zu beraten. All diese Fragen können am runden Tisch geklärt werden, hieß es.





von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 26.Jan.2017 | 20:16 Uhr