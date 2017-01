Benefizkonzert : „Haby hilft“ mit 1350 Euro

vergrößern 1 von 3 1 von 3

„Für mich sind die Ärzte ohne Grenzen die Helden der heutigen Zeit“, sagte Gesche Clasen. Und so wie die Musikerin und Habyer Bürgermeisterin dachten wohl alle der zahlreichen Besucher am Sonnabendabend im Haby-Krog. Genau 1350,20 Euro spendeten sie beim Benefizkonzert – so viel, wie bisher bei noch keinem der drei vergangenen Benefizkonzerte zusammenkamen. Das Geld konnte Holger Weihe gleich persönlich entgegennehmen. Vor knapp zwei Jahren hat der 60-Jährige seine Arztpraxis in Henstedt-Ulzbug aufgegeben und sich der Organisation Ärzte ohne Grenzen angeschlossen. Er war schon in Sierra Leone, Burkina Faso, Äthiopien und Somalia tätig. „In Somalia wurde unser Krankenhaus angegriffen“, berichtete er, da vermutet wurde, dass sich dort Rebellen aufhielten. Die Ärzte ohne Grenzen helfen den Menschen ungeachtet von Alter, Glaube und kulturellen Ansichten.

Das Benefizkonzert am Sonnabend war das mittlerweile vierte, das in Haby auf die Beine gestellt wurde. Der Taifun auf den Philippinen 2013 veranlasste erstmals den Habyer Musiker Kay Kankokwski, die Spendenaktion „Haby hilft“ ins Leben zu rufen. 2014 gab es dann das erste Konzert. Weitere sollten folgen.

„Auch heute sind wieder so viele Leute da, ich denke, dass der Anlass sehr spendenwürdig ist“, sagte Bürgermeisterin Gesche Clasen zur Begrüßung. Sie selbst spielt in der Habyer Dorfkapelle Geige, mit dabei ihr Ehemann David Shamban (Akkordeon), Gitarrist Kay Kankowski, Schlagzeuger René Macheleidt und Bassist Harry Kretschmar. Sie unterhielten die Gäste mit Amerikanischem Folk.

Dem Publikum gefiel’s. „Ich hab über Instagram von dem Konzert erfahren. Sowohl der Anlass für das Konzert, als auch die Musik sind klasse“, sagte Meike Kröger aus Kiel. Auch Maria Bommer aus Fleckeby bezeichnete den Abend als „rundum gelungen“. Großen Anteil daran hatten Ines Barber, die plattdeutsche Geschichten erzählte und die Folk-Musiker von hans dans. Doch auch nach dem Auftritt von Kay Kankowski, Kirsten Lorenzen, Jörg Carstens und Roland Lorenzen hatten die Zuschauer längst nicht genug. „Zugabe“ riefen sie lautstark. Diese bekamen sie von David Shamban, der dieses Mal mit seinem Cello drei Solostücke darbot. Und auch die Musiker waren nach ihrem Auftritt mit dem Publikum und dem Spendenerlös restlos zufrieden: „Für uns war es eine tolle Nacht“, sagte Gesche Clasen zum Abschluss.