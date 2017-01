Satzung zur Müllvermeidung : Gute Tüten, schlechte Tüten

vergrößern 1 von 4 Foto: Kühl 1 von 4





Eckernförde | Der Pegelstand ist wieder auf Normalmaß gesunken, die Sonne scheint, am Hafen läuft das Vormittagsgeschäft. Birte Cremer-Neumann ist aus Schinkel in ihre alte Heimat gekommen, um „zwei vernünftige Butt“ zu kaufen. „Haben Sie eine Plastiktüte dabei?“, fragt Fischer Hansi „Hänsman“ Reuß. „Nein“, antwortet die Kundin. „Dann nicht“, antwortet Reuß. Vor einer Woche wäre seine Antwort noch anders ausgefallen – doch seit dem 1. Januar 2017 greift die neue Müllsatzung, nach der auch die Eckernförder Fischer wie alle anderen (Wochen-)Markthändler auch ihre Ware nicht mehr in Plastiktüten über die Reling reichen dürfen. Kommt allerdings ein Kunde mit einer Plastiktüte oder einem Plastikeimer, ist das kein Problem – Prinzip gute Tüten, schlechte Tüten. Der „Deal“ kam dennoch zustande. Birte Cremer-Neumann konnte sich woanders eine Tüte leihen, ihre „vernünftigen Butt“ verstauen und Fischer Reuß bezahlen. Und es reichte sogar noch für ein Zusatzgeschäft: ihr Blick fiel auf eine Meerforelle, die sie für 18 Euro spontan dazukaufte.

Das Angebot auf den Kuttern ließ gestern kaum Wünsche offen: Meerforellen, große Regenbogenforellen, sogar Steinbutt, „vernünftige“ Schollen, große Dorsche und Heringe. Die Kunden wissen das zu schätzen, und viele Einheimische bringen ihre Tüten oder Körbe selbst mit. Das erleichtert das Geschäft, ansonsten müssten Plastiktüten in den Supermärkten erworben oder irgendwo in der Nähe organisiert werden – eine neue Geschäftsidee? –, oder der Fisch bleibt an Bord.

Gestern früh sah es gut aus, fast jeder Kunde hatte irgendetwas dabei. Peter Genz aus Eckernförde zählt zu den Stammkunden am Hafen – mit Plastiktüte. In die kam en gestern zwei große Filets einer Regenbogenforelle. Vier Portionen für 30 Euro – „das reicht für 14 Tage“. Der frühere Bauschulprofessor begrüßt die Neuregelung, um den Plastikmüll zu reduzieren. „Wie oft sieht man, dass Plastiktüten durch die Gegend fliegen“, sagt er. Man sollte die Regelung auch auf die Geschäfte ausweiten. Ulrich Meier, Urlauber aus Dortmund, findet es „merkwürdig“, dass die Fischer ihren Fisch nicht mehr in Plastiktüten verkaufen dürfen. „Und was ist mit den Tüten im Supermarkt und an der Obsttheke?“ Eine große, stabile Plastiktüte hatte Tomas Wiese in seinem Fahrradkorb. Die brauchte er, um die vielen Heringe zu transportieren, die er bei Wolfgang Potratz kaufte, um sie am Nachmittag seiner Gästegruppe im Restaurant des Segelclubs servieren wollte. „Wir müssen lernen“, sagt der weitgereiste Gastronom, der es begrüßt, den Plastikmüll zu begrenzen. „Wir sehen doch, was da alles rumschwimmt.“ Und jeder Fischkäufer könne eine Tüte oder einen kleinen Plastikeimer mitbringen, das sollte kein Problem sein. Gleichwohl könne er auch den Ärger der Fischer verstehen, denen die neue Regelung übergestülpt worden sei. Man hätte vor dem Satzungsbeschluss Lösungen für die Probleme finden müssen.

Auch Hülya Temirgan hatte Lust auf Hering. „Wir sind eine Großfamilie und essen gerne Fisch“, sagte die Eckernförderin, die ihre Bestellung von sechs Kilo Hering morgens bei Wolfgang Potratz durchgegeben hat. Nur eine Plastiktüte hatte sie nicht dabei. Doch da Damenhandtaschen bekanntlich für fast alle Gelegenheiten ausgerüstet sind, entdeckte sie darin noch eine stabile Kunststofftasche, in der die Heringe Platz fanden. Auch Künstler Volker Altenhof hatte gestern bei Fischkauf am Kutter eine Plastiktüte dabei. Ihm liegt der Schutz der Meere sehr am Herzen, sieht aber auch die Problematik der Fischer.

„Ist ja alles verständlich mit den Plastiktüten, aber was ist mit Aldi, Lidl und den Hundekottüten?“, fragt Fischer Hansi Reuß. Er versteht nicht, warum man ausgerechnet die Fischer ins Visier nimmt. Und in die biologisch abbaubaren Tüten „passt nichts rein“, sagt er. „Soll ich für vier Kilo Butt vier bis fünf Tüten rausgeben?“

Fischer Benny Michelsen hat die Probe aufs Exempel gemacht und sich „Bio-Tüten“ besorgt: „Der Butt hat Stacheln und die Fische zappeln, nach einer halben Stunde ist die Tüte durch.“ Kartoffeln und Gemüse könne man in Stoffbeutel transportieren, Fische nicht. „Das ist alles nicht normal“, schüttelt er den Kopf.

Sein Berufskollege Wolfgang Potratz kritisierte, dass die Regelung „so abrupt“ und ohne Übergangszeit eingeführt worden sei, damit die Fischer nicht auf ihren Tütenbeständen sitzen bleiben. „Eckernförde will eine Fischerstadt bleiben, und wir Fischer bekommen immer mehr Knüppel zwischen die Beine geworfen – das verstehe ich nicht. Der Hafen bringt Geld für Eckernförde und ist der Anziehungspunkt für Touristen – und wir sind die Trottel dafür“, sagt Potratz und bezieht dabei Fangquoten und -verbote sowie Hygieneauflagen mit in seine Betrachtung ein. Wobei er einräumt, dass die Dorschbestände durchaus Schonung brauchen: „Zwei bis drei Generationen fehlen“, sagt der Nebenerwerbsfischer.

Für Björn und Lasse Mahrt ist die Sache klar: „Nee, das ist nicht okay“, sagen sie. Über 50 Prozent ihrer Kunden seien „Spontankäufer“, und die hätten keine Tüten dabei. Die Mahrt-Brüder sehen durch die neue Müllverordnung die Grundlage ihrer beruflichen Existenz gefährdet.

von Gernot Kühl

erstellt am 07.Jan.2017 | 06:04 Uhr