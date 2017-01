Kinoerlebnis : Großes Kino im alten Kinderzimmer

1 von 1 Foto: Lausen 1 von 1

Rieseby | Ins Kino geht Familie Steinke aus Rieseby gerne. Aber nachdem in Eckernförde das nächst gelegene Kino schloss, war guter Rat teuer. Heute haben sie einen kleinen privaten Kinosaal mit Original Kinosesseln in ihrem Haus. Lange Wege zum nächsten Kino haben sie jetzt nicht mehr.

Im Dezember des Vorjahres haben die Steinkes sich einen kleinen Traum erfüllt, ein „Goodie“, wie Birgitt Steinke sagt: Ein kleines, eigenes Kino. „Als ich damals hörte, dass das Eckernförder Kino schließt, da habe ich gleich zum Hörer gegriffen und gefragt, ob man ein paar Kinositze kaufen kann“, berichtet Steinke. Es sei ja schade um die schönen Sitze gewesen. Mit einer Freundin fuhr sie am Vormittag nach Eckernförde und baute die Sitze im Kinosaal aus. „Das war gar nicht so einfach, die sind sowas von schwer die Dinger“ erzählt sie und lacht glücklich.

Zur gleichen Zeit stand der Geburtstag ihres Mannes vor der Tür, also bekam er einen kleinen Stein geschenkt, auf dem stand: „Grundstein fürs Kino“. „Da war er erstmal verblüfft, doch als er die Kinositze dann sah, war alles klar.“

Dass ist nun schon einige Jahre her. „Sowas braucht manchmal auch Zeit zur Realisierung“, sagt Steinke. Zunächst wollten sie ihren Dachboden für die blauen Sessel ausbauen, das überstieg aber den finanziellen Rahmen, also lag das private Kinoprojekt samt Kinosessel zunächst auf Eis.

Im letzten Dezember ging es dann aber los. Zwei der drei Kinder waren inzwischen ausgezogen und plötzlich hatten Thorsten und Birgit Steinke viel Raum im Haus zur Verfügung. So wurde aus einem der Kinderzimmer ein kleines Kino mit zwei Sitzreihen, insgesamt ist Platz für acht Leute. Für die hintere Sitzreihe hat Familie Steinke ein etwa 30 Zentimeter hohes Podest gebaut, so dass auch von dort eine gute Sicht besteht.

Jetzt laden die Steinkes Freunde und Familie zum gemeinsamen Filme schauen ein. „Das hat schon eine besondere Qualität, wenn man den Film zwischendurch mal anhalten kann“, schwärmt Steinke. Mittels eines Beamers werfen sie Filme auf eine weiße Wand. Der Ton kommt aus mehreren Lautsprechern.

Kürzlich saßen Birgitt und Thorsten Steinke dann mit ihren Freunden zusammen, kochten etwas leckeres und sahen sich gleich zwei Filme hintereinander an. „Das ist auch eine Begegnungsstätte und man kann sich so hervorragend über die verschieden Filme austauschen“, so die Erzieherin.

Aber auch die Kinder der Steinkes nutzen das kleine Privatkino, besonders der jüngste Sohn Lasse, der noch zu Hause wohnt. Dann wird eine Playstation angeschlossen und gespielt. „Das ist natürlich ganz großes Kino“, sagt Steinke.

Birgitt Steinke und ihr Mann können es sich aber auch zu zweit in ihrem kleinen Kino bequem machen. „Mein Mann und ich haben uns den Hobbit-Film angesehen, das ist wirklich exklusiv so ein Kino, nur für uns zwei.“ Die passende Popcornmaschine gab es von den Kindern zu Weihnachten. Sie sorgt für den so typischen Kinogeruch. Zusätzlich zu den acht Sitzen, hat Steinke noch ein passendes Tischen mit der dazugehörigen Beleuchtung erstanden, um die Eckernförder Kino-Atmosphäre abzurunden. Die Steinkes werden wohl noch viele Stunden in ihrem kleinen Kino verbringen.

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 26.Jan.2017 | 06:50 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen