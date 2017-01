Baugebiet : Großes Interesse an Grundstücken

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Damp | Bereits sechs konkrete Nachfragen nach Grundstücken liegen Damps Bürgermeister Horst Böttcher (SPD) für das in Planung befindliche Baugebiet Büsenteich vor. Der Finanz- und Hauptausschuss empfahl bei seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig, dass ein Vorvertrag durch ein Rechtsanwaltsbüro als Muster erstellt werden soll. „Wir brauchen einen Vorvertrag für die Verlässlichkeit“, stellte Böttcher fest. Liegt das Muster vor, erhalten Interessierte wie auch die Gemeinde als Anbieter eine rechtliche und verbindliche Grundlage für einen späteren Kauf.

In dem Vertrag können allerdings weder genaue Quadratmeter-Angaben der Grundstücke noch Quadratmeter-Preise genannt werden. Sie können erst später im Bauleitverfahren fixiert werden, stellte Ausschussvorsitzender Gerhard Ulbrich (CDU) fest.

Darüber hinaus informierte der Bürgermeister, dass er eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben werde, um die Möglichkeiten zur Errichtung eines Hochseilgartens prüfen zu lassen. Er hat schon mit einem örtlichen Waldbesitzer gesprochen und eine Fläche mit schön geraden und hohen Bäumen im Auge, so Böttcher. Finanziert werden soll das Vorhaben, wenn auch die gemeindlichen Gremien dem Vorhaben zustimmen, aus Erträgen der neueingeführten Übernachtungssteuer.

Geplatzt ist nach Böttchers Bericht ein Verkaufsgespräch der Gemeinde mit einem Interessenten für das Gelände des Wohnmobilplatzes. Dieser hatte um ein Verkaufsangebot gebeten. Auf der Grundlage eines von der Gemeinde in Auftrag gegeben Wertgutachtens lagen die Preisvorstellungen allerdings so weit auseinander, dass es nicht zum Verkauf kam, sagte Böttcher. Ein Verkaufsgespräch für eine weitere Fläche der Gemeinde im Hafengebäude steht noch aus. Dort, wie auch für ein Gemeindegrundstück in Vogelsang-Grünholz, liegen ebenfalls Wertgutachten als Grundlage eines möglichen Verkaufs vor. Ein Abschluss für die Fläche in Vogelsang steht noch aus, teilte der Bürgermeister mit.

Ohne Einwendungen erfolgte die Prüfung der Jahresrechnung für 2015 der Kurbetriebe Damp GmbH. Eckard Heß von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RBB (v. Reden Böttcher Büschel & Partner) stellte das Ergebnis vor. Im Auftrag des Kreises (Gemeindeprüfungsamt) wurde ein ordnungsgemäßer Jahresabschluss, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geprüft und nicht beanstandet, so Heß.

Die Kurbetriebe sind eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde, über die langfristige Verträge zum Betrieb im Ostseebad bestehen. Danach stellt die Gemeinde den Kurbetrieben Mittel zur Verfügung, die Anlagen errichtet. Diese verpachtet sie an die Betreiber im Ostseebad. Über diese Pachten werden die Aufwendungen der Gemeinde gegenfinanziert, erläuterte Böttcher das jahrzehntelang praktizierte Konstrukt. Im Haushalt der Kurbetriebe sind dies alles durchlaufende Posten, wie Ulrich Erichsen, Mitgeschäftsführer der Kurbetriebe, ergänzte. Im Eigentum der Gesellschaft stehen Anlagen mit Herstellungskosten von rund 48 Millionen Euro. Durch jährliche Abschreibungen liege der Wert bei rund 29 Millionen Euro, so Heß. Im Mittelpunkt des Wirtschaftsjahres stand die Endabrechnung für den Bau des Hafengebäudes sowie weitere Abrechnungen zum Bau des Entdeckerbads. Hier könne vermutlich erst 2017 eine Endabrechnung erfolgen, da im Vorjahr auch die zweite Rutsche am Bad installiert wurde, erklärte Erichsen. Unter dem Strich erwirtschafteten die Kurbetriebe in 2015 ein Defizit von 75 000 Euro. Dies resultiere daraus, dass sich Tilgungen und Abrechnungszeiträume verschieben und so zum Jahresabschluss Defizite buchungstechnisch auftreten, erläuterte Erichsen.

Fragen brachte Peter Tramm (CDU) hinsichtlich der Abrechnung von Grundsteuern für einzelne Anlagen im Ostseebad vor. Eckhard Heß kündigte eine detaillierte Klärung als Ergänzung zum Bericht an. Bei Enthaltung von zwei CDU-Ausschussmitgliedern wurde der Jahresrechnung zugestimmt.

Volle Zustimmung für den Wirtschaftsplan der Kurbetriebe für 2017.

Einstimmig wurde eine Satzung über das Sondervermögen der Gemeinde für die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr empfohlen. Zugleich wies Ulbrich darauf hin, dass die Satzung keinen Einfluss habe auf die Spendenmöglichkeit für die Wehr. Unverändert sind Spenden (ab 200 Euro) mit Spendenbescheinigung an die Feuerwehr nur über die Gemeinde (Amtsverwaltung) möglich.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 26.Jan.2017 | 20:00 Uhr