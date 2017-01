Jubiläum : Grillen und chillen statt jäten und ernten

1 von 1 Foto: Smit 1 von 1

Osdorf | Es ist einer der ältesten Vereine der Gemeinde: Nur die Gilde, die Liedertafel und der Reiterverein sind älter als der Kleingartenverein Osdorf. In diesem Frühjahr können die Mitglieder das 70-jährige Bestehen feiern.

Alle 45 Parzellen an der Dänischenhagener Straße sind verpachtet. „Wir haben kein Stück mehr offen“, berichtet Max Theodor Rethwisch. Das war nicht immer so. Als der 62-Jährige den Vorsitz im Jahr 2003 übernommen hat, war es um die Zukunft des Vereins nicht rosig bestellt. Alte Mitglieder starben oder gaben ihre Parzelle aus gesundheitlichen Gründen auf. Nachwuchs zu finden war nicht einfach.

Als der Verein 1947 gegründet wurde, stand bei der Bewirtschaftung der etwa 200 Quadratmeter kleinen Parzellen die Versorgung der Familie in der Nachkriegszeit im Vordergrund. „Das war die Speisekammer des kleinen Mannes“, sagt Rethwisch. Es wurde Gemüse und Getreide angebaut, Rasenflächen gab es kaum. Damals befanden sich die Parzellen noch an der Hauptstraße zwischen Schmiederedder und Ringweg, später im Gildeweg. 1967 zog der Verein auf das 2,4 Hektar große, gemeindeeigene Grundstück an der Dänischenhagener Straße, wo er heute noch angesiedelt ist. Schnell wuchs die Mitgliederzahl auf 300 an. Die Pacht war günstig, das ist sie mit 2 Cent pro Quadratmeter und 20 Euro Jahresbeitrag bis heute geblieben. Das ist nur möglich, weil die Gemeinde immer mitgespielt hat: Nur 200 Euro Pachtzins verlangt sie vom Verein.

Rethwisch ist mit dem Kleingartenverein groß geworden. Seine Eltern hatten selbst einen Garten. Damit und durch den Betrieb seines Vaters, er war Schlachter, waren Rethwisch und seine elf Geschwister gut versorgt. Seine Mutter liebte Blumen. „Alles war voller Pfingstrosen, Gladiolen, Tulpen und Nelken. Aber nicht alles duftete gut: „Ich musste mit einem Handwagen nach der Schule Mist zum Düngen hinbringen“, erinnert er sich – Mist, der aus der Latrine hinterm Wohnhaus kam.

Neben den gesunden Erträgen aus eigenem Anbau hatte der Kleingartenverein schon damals auch eine soziale Funktion. „Die Männer trafen sich an einer alten Baracke, an der Getränke ausgeschenkt wurden. „Lütt und Lütt , das ist ein Bier und ein Korn, gab es für die Väter. Für uns Kinder wurde Waldmeister- und Himbeerbrause ausgeschenkt, selbst gemacht“, so Rethwisch.

Nach dem Umzug gab es auch die erste Begehung durch den Kreisverband und die Osdorfer Kleingärtner landeten auf dem fünften Platz. Die ausgewogene Mischung aus Obst, Gemüse, Büschen und Stauden machte es aus. „Rasen war verpönt“, erklärt Rethwisch. Mehr als fünf Prozent der Fläche sollte nach Möglichkeit nicht davon bedeckt sein. Die Mitglieder arbeiteten dran und 1978 konnte der Kleingartenverein in Osdorf sich gegen 34 weitere durchsetzen und holte Platz eins. Der Erfolg konnte 1984, 1987, 1992 und 2004 wiederholt werden.

In dieser Zeit übernahm Rethwisch den Vorsitz von Margot Rabe, die den Verein über 20 Jahre führte. Die Mitgliederzahl war auf etwa 25 gesunken. Parzellen standen leer und verwilderten. „Die Wasserleitung war kaputt und es war kein Geld in Kasse“, erinnert der Vorsitzende sich. Er habe viel gewirbelt und Werbung gemacht. Ihm sei klar gewesen, dass die Menschen und ihre Motivation in den Garten zu gehen, sich geändert habe. „Heute wollen die Leute ihren Rasen mähen und dann den Liegestuhl aufstellen und grillen“, sagt er. Nicht mehr der Ertrag sondern die Entspannung stehe im Vordergrund. Aus dem Kreisverband ist er mit dem Verein inzwischen ausgetreten, um Geld zu sparen und den Druck zu nehmen.

Inzwischen ist es ihm gelungen, alle Parzellen wieder an den Mann zu bringen. Der Verein hat heute 47 Mitglieder. „Lehrer, Kripobeamte, einer ist bei der Lufthansa und der Schlagzeuger der Gruppe Truck Stop hat auch eine Parzelle“, sagt er und dreht eine Runde im Gelände. Familien mit Kinder gehören genauso zu den Pächtern wie die Osdorfer Gruppe des Verbands der Pudelfreunde Deutschland. „Wir möchten eine Begegnungsstätte für Jung und Alt sein“, sagt Rethwisch.

Im Jubiläumsjahr gibt es für die Mitglieder eine Einladung zum Essen nach der Hauptversammlung und später noch einen Empfang für geladene Gäste.



