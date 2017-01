Geflügelpest : Glimpflicher Verlauf der Vogelpest

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die Gefahr ist zwar nicht gebannt, aber die Zeichen stehen gut: Heute werden im Kreis Rendsburg-Eckernförde die Geflügelpest-Sperrbezirke und -Beobachtungsgebiete aufgehoben. Die Aufstallungspflicht gilt zwar weiterhin, Hunde und Katzen dürfen sich aber ab sofort wieder unangeleint im Freien bewegen.

„Die Aufstallungspflicht bleibt bestehen, weil klar ist, dass weiterhin Wildvögel mit der Geflügelpest rumfliegen. Unser Ziel ist es, alles dafür zu tun, um das Hausgeflügel zu schützen“, erklärt Dr. Manuela Freitag, Leiterin des Kreis-Veterinäramtes. Dafür sei es notwendig, jeden möglichen Kontakt zu verhindern. Für eine Infektion genügen unter Umständen nämlich schon kleinste Teilchen wie Futterreste oder Kotpartikel. Dass die aktuelle Epidemie mit dem H5N8-Virus bisher so glimpflich verlaufen ist, sei der schnellen Reaktion des Landwirtschafts-Ministeriums zu verdanken. „Dort wurde sehr früh die Aufstallungspflicht verhängt, sodass wir bisher mit einem blauen Auge davongekommen sind“, so Freitag. Um die Situation weiterhin unter Kontrolle zu behalten, rechnet sie damit, dass die Aufstallungspflicht nicht vor dem Frühjahr seitens des Ministeriums aufgehoben wird. Aus dem Grund gilt es für Geflügelhalter auch weiterhin, die sogenannten Biosicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. „Dabei geht es darum, keine Viren mit in den Stall zu schleppen. Deshalb sollten die Tierhalter Schutzkleidung tragen und auf eine gute Hygiene an den Stalleingängen achten. Dazu gehört beispielsweise, die Schuhe vor dem Betreten in Desinfektionswannen zu reinigen.“

Der letzte infizierte Vogel in Rendsburg-Eckernförde wurde am 5. Dezember in Thumby gefunden. Nach einem positiven Befund wird zunächst für 21 Tage rund um den Fundort ein Sperrbezirk mit einem Durchmesser von drei Kilometern eingerichtet. Anschließend gilt der Bereich 30 Tage lang als Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern rund um die Fundstelle. Zusammen bilden sie die sogenannten Restriktionszonen. Diese sind mit sofortiger Wirkung in Rendsburg-Eckernförde aufgehoben worden. Und damit dürfen eben auch Hunde und Katzen wieder die unangeleinte Freiheit genießen. Zuvor bestand die Gefahr, dass sie zur Verbreitung des Virus beitragen. Die Haustiere selbst erkranken in der Regel nicht.

Für Vögel jedoch endet die Krankheit in den meisten Fällen tödlich, geheilt werden kann sie nicht. Doch auch hier gibt es eine gute Nachricht: Bislang musste im Kreis kein Hausgeflügel getötet werden. Damit das so bleibt, bleibt die Aufstallungspflicht vorerst bestehen – sie gilt bereits seit dem 9. November. Tote Tiere sind unter anderem in Damp, Fleckeby und am Wittensee gefunden worden.



